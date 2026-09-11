Nuevos emojis 2027: lista completa de las nuevas incorporaciones de Emoji 18.0 de Unicode

Vamos a decirte cuáles son los nuevos emojis que llegarán a todas las apps y dispositivos durante los próximos meses. Estos emojis ya fueron presentados, y a partir de septiembre serán lanzados oficialmente para que vayan llegando a todas las plataformas.

Se trata de los emojis que llegan con Unicode 18.0. Para que lo entiendas, es el estándar universal de emojis que usan todas las apps y sistemas operativos, por lo que cada actualización anual siempre trae novedades que acaban llegando a todos, desde WhatsApp hasta tu correo electrónico.

Nuevos emojis de Unicode 18.0

La lista de nuevas incorporaciones al sistema Emoji 18.0 de Unicode trae algunas novedades interesantes, como un meteorito, una cara agrietada, un faro o dos nuevos gestos con pulgares. Estos son los nuevos emojis que se incorporan:

Cara sonriendo agrietada

Señal con el pulgar hacia la izquierda

Señal con el pulgar hacia la derecha

Mariposa monarca

Pepinillo

Faro

Meteorito

Goma de borrar

Red con asa

Estos emojis son el estándar, pero luego es posible que algunas empresas como Google o Apple los adapten y modifiquen ligeramente para seguir su propia línea de diseño, aunque pese a eso siempre deberán reflejar exactamente lo mismo.

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