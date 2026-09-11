Las mejores ofertas de la semana en móviles, portátiles gaming, auriculares y más, hoy 11 de septiembre. Cazando Gangas

Comenzamos el viernes con un nuevo Cazando Gangas en el que, una vez más, vamos a hacer un repaso de las mejores ofertas que hemos ido viendo durante toda la semana tanto en tecnología como entretenimiento. Si quieres renovar el móvil, comprar un buen ordenador gaming o disfrutar de una excelente calidad de audio con unos auriculares, atento a todos estos chollos.

Poco F9 Pro por 629,99 euros con cupón, el móvil de nueva generación que incorpora una buena pantalla y un procesador muy potente.

por 629,99 euros con cupón, el móvil de nueva generación que incorpora una buena pantalla y un procesador muy potente. Samsung Galaxy Buds4 Pro por 180,96 euros, unos auriculares excelentes con uno de sus mejores descuentos hasta la fecha.

por 180,96 euros, unos auriculares excelentes con uno de sus mejores descuentos hasta la fecha. Garmin Forerunner 55 por 143,65 euros con cupón, un reloj deportivo de la marca con un precio muy ajustado.

por 143,65 euros con cupón, un reloj deportivo de la marca con un precio muy ajustado. 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' por 59,90 euros, el remake del icónico videojuego de la saga con un precio más ajustado.

por 59,90 euros, el remake del icónico videojuego de la saga con un precio más ajustado. HP Omen 16 por 1.099 euros, un portátil gaming con 32 GB de RAM y dos videojuegos de regalo.

Poco F9 Pro

El nuevo Poco F9 Pro ha llegado por todo lo alto con un descuento de lanzamiento a través del cupón DTOF9, quedándose finalmente a un precio de 629,99 euros en lugar de 739,99 euros. Lo interesante de este móvil es que incorpora una pantalla con tasa de refresco de 185 Hz y diagonal de 6,59 pulgadas, su procesador es el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y, además, cuenta con un sistema de sonido en colaboración con Bose.

Samsung Galaxy Buds4 Pro

Si buscas unos buenos auriculares, los Samsung Galaxy Buds4 Pro ahora mismo se encuentran en Powerplanet por 180,96 euros. Algunas funciones, como la de los controles con la cabeza, se reservan para los móviles Samsung Galaxy, pero en general son una opción de compra muy completa: su cancelación activa de ruido es buena, la calidad de audio es excelente y ofrecen una buena autonomía de entre cinco horas y media y seis.

Garmin Forerunner 55

Aunque los relojes deportivos de Garmin suelen ser bastante caros, también hay algunos modelos con precios muy ajustados. El Garmin Forerunner 55 es un buen ejemplo, sobre todo ahora que utilizando el cupón GARMIN15JULIOMM en MediaMarkt se queda por 143,65 euros. Viene con un buen surtido de modos deportivos y, además, cuenta con detección de incidentes y función de asistencia.

'The Legend of Zelda: Ocarina of Time'

La presentación del remake de 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' no ha pasado desapercibida, y es que en muchas tiendas ha comenzado a agotarse (como en Amazon o Xtralife). Su precio en edición física es de 69,99 euros, pero si quieres reservarlo a un precio más ajustado, Carrefour lo tiene por 59,90 euros. El videojuego se lanzará el próximo 5 de noviembre.

HP Omen 16

En cambio, si lo que buscas es un buen ordenador portátil gaming, MediaMarkt tiene el HP Omen 16 por 1.099 euros. Se trata de un modelo muy completo que incorpora una pantalla con diagonal de 16 pulgadas y resolución 2K. También viene con una gráfica RTX 5060y con el procesador Intel Core 7 240H junto con una configuración de 32 GB de RAM y 1 TB de SSD.

No viene con sistema operativo, pero lo que sí incluye es una promoción con la que puedes conseguir dos videojuegos gratis: 'Star Wars: Galactic Racer' y 'Tomb Raider: Legacy of Atlantis'. La promoción finaliza el 13 de septiembre, fecha en la que, si has comprado el ordenador y no lo has devuelto, podrás canjear los videojuegos.

HP Omen 16 PVP en MediaMarkt — 1.099,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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