Meta ha lanzado un agente IA personal que gestiona tu vida por ti. La cuestión es quién se fía de Meta para algo así

2026 ha sido el año de la IA agéntica, pero hasta ahora la revolución se ha quedado en manos de empresas y usuarios avanzados que tienen conocimientos de programación. Meta quiere cambiar eso con un agente de IA personal fácil de usar y capaz de gestionar toda tu vida. El problema es justamente ese, que tiene que tener acceso a absolutamente todo sobre ti, y Meta no es precisamente la empresa tecnológica más confiable del mundo.

Muse. Es el nombre del nuevo agente personal de Meta. Según la compañía, no es un simple chatbot que responde preguntas, sino que se puede encargar de multitud de tareas. Muse puede enviar correos, reservar viajes, rellenar formularios y hacer tareas más complejas.

Uno de los ejemplos que propone Meta es enviarle un reel de una receta y que el agente lo convierta en la lista de la compra, pero también es capaz de hacer cosas más complejas que requieren varios pasos, como ajustar un plan de entrenamiento dependiendo de cómo va cambiando nuestra vida o lograr que paguemos menos en nuestras facturas. Para tareas más largas, el agente trabaja en segundo plano y avisa al usuario cuando necesita aprobación, por ejemplo antes de comprar algo o enviar un correo.

Facilidad de uso. Meta destaca que su agente es una opción mucho más sencilla de gestionar que otros agentes como OpenClaw, que requieren unos conocimientos más avanzados. Los usuarios podrán conversar con Muse en su propia app o directamente en WhatsApp.

El agente personal de Meta se lanzará inicialmente en Estados Unidos y será gratuito "para la mayoría de las funciones básicas". La compañía ofrecerá dos suscripciones, de 20 y 100 dólares, para quienes quieran más opciones, aunque no detallan los límites del plan gratuito.

Darle acceso a toda tu vida. Para que un agente de IA personal sea realmente útil, tiene que tener acceso a nuestra vida. Eso significa que pueda acceder a tu correo electrónico, tu calendario, tu lista de contactos, tu aplicación del banco, tus suscripciones... Como decía mi compañero Javi Lacort, es el equivalente a ese amigo al que le das la copia de las llaves de tu casa.

Si hay una empresa con un largo historial de escándalos de privacidad, esa es Meta, y Meta lo sabe. En el anuncio de Muse han hecho especial hincapié en el tema de la privacidad, destacando que Muse funciona en una máquina virtual aislada en la nube, que el agente no puede ver contraseñas ni métodos de pago o que somos nosotros quienes tenemos el poder de darle acceso.

La confianza. Meta tiene más de 3.000 millones de usuarios activos entre Facebook, Instagram y WhatsApp. En declaraciones al Financial Times, el jefe de IA en Meta Alexandr Wang, ha dicho que "Esta es una de las oportunidades únicas que Meta tiene" y es cierto, la base la tiene, pero para lanzar un agente así y que tus usuarios lo adopten de forma masiva, primero tienes que tener su confianza. Cambridge Analytica en 2018, robos masivos de datos, usar reconocimiento facial sin permiso y, más recientemente, supimos que las gafas de Meta graban incluso cuando nos las quitamos. Podríamos seguir, pero se entiende.

Mal momento. El anuncio llega en un momento especialmente delicado, justo cuando Meta ha aceptado pagar 18.000 millones de dólares en el juicio que le acusaba de diseñar sus apps para enganchar a los adolescentes. En el juicio han salido documentos y correos internos en los que la compañía quedaba bastante mal y el hecho de que hayan pagado semejante suma hace pensar que lo que quedaba por salir era aún peor. La compañía ha aceptado condiciones que sonaban impensables, como establecer límites de uso, bloqueos nocturnos y más para los usuarios menores.

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | Pensábamos que técnico de centro de datos sería un nuevo empleo en la era de la IA. Meta quiere que el trabajo lo hagan robots