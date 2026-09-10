El barrio de Maradona sufre apagones. Su apuesta para evitarlos: 134 paneles solares conectados directamente a la red

En Villa Fiorito, ya no son uno sino dos los astros a los que este barrio de Buenos Aires rinde pleitesía. El primero, obviamente, es Diego Armando Maradona, estrella del fútbol mundial y semidiós nacional (e internacional) para los aficionados del balón. El segundo es, precisamente, nuestro astro rey, el Sol, gracias al parque de energía solar que se ha levantado en la zona y que lleva el nombre del jugador.

El Parque Solar Diego Armando Maradona, como apuntan en el medio El Desconcierto, pretende combinar energías renovables, inclusión social, educación ambiental y lucha contra la crisis climática en uno de los barrios más vulnerables del área metropolitana de capital argentina.

Sin servicios básicos. "Yo pasé en Fiorito más que frío", dijo Maradona en 2020. El barrio donde se crio El Pelusa es una de las zonas más vulnerables de la ciudad. Más de 60.000 personas habitan en este lugar, muchas de ellas en viviendas que carecen de servicios básicos esenciales, como el agua corriente, una red cloacal y un suministro estable de electricidad.

Precisamente para mejorar esto último es para lo que se puso en marcha este proyecto en agosto de 2025 con más de un centenar de paneles fotovoltaicos y una misión clara: ayudar a reducir los frecuentes apagones que sufre el barrio desde hace años.

En el corazón de Villa Fiorito. Levantado en un predio de casi 12.000 metros cuadrados en el corazón del barrio, este parque solar cuenta con 134 paneles solares que inyectan energía solar directamente a la red local. Lo hacen mediante el sistema de generación distribuida de energías renovables, que ha crecido en todo el país un 34,5% en el primer semestre de 2026.

De este modo, como recoge El Desconcierto, el proyecto busca disminuir la presión sobre las líneas eléctricas del sector, especialmente en los momentos más sensibles y de alta demanda, como las olas de calor o el frío del invierno.

Viviendas con riesgo eléctrico. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la organización social La Poderosa, citado por El País, pone el foco en otro problema: el riesgo eléctrico. Las viviendas de los asentamientos informales como Villa Fiorito suelen presentar sobrecargas, chispas y cortocircuitos que pueden provocar incendios y daños materiales y humanos.

De hecho, los datos indican que casi el 30% de los habitantes de este tipo de barrios perdió electrodomésticos o herramientas de trabajo por problemas en la conexión. Con la inyección directa a la red barrial del Parque Solar Diego Armando Maradona, las autoridades locales aseguran que se ha mantenido estable la red y se han evitado cortes de luz, picos o microcortes.

La energía solar es solo una parte. Además de contribuir a estabilizar la red eléctrica del barrio, el parque funciona como un lugar de aprendizaje abierto a la comunidad. El proyecto incorpora también otras propuestas como una huerta orgánica y un vivero de especies nativas, cuyas plantas serán trasladadas a las orillas del cercano río Matanza-Riachuelo, uno de los enclaves más contaminados del país.

El problema va mucho más allá de Villa Fiorito. Cuenta El País además que aunque las renovables han ganado peso desde hace décadas, el ritmo se ha mantenido constante en los últimos años. Esto se debe a la apuesta por otras fuentes energéticas convencionales, como el petróleo y el gas, a pesar de contar con un gran potencial de recursos alternativos.





Imagen | Mariana Proença

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