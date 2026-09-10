Un pueblo de Valencia ofrece vivienda por 300 euros al mes, piscina en pleno bosque y gimnasio para captar vecinos

Sí, es real y las condiciones son excelentes. Zarra, municipio del interior de Valencia con 374 vecinos censados, tiene viviendas municipales en alquiler por menos de 300 euros al mes, y varias familias ya se mudaron a alguna de ellas. Lo confirman el propio Ayuntamiento y se hacen eco varios medios: la campaña se llama “Vente a vivir a Zarra”, y no es la primera vez que Zarra la lanza.

Lo que ofrece. El Ayuntamiento dispone de viviendas municipales por menos de 300 euros mensuales, y pide además a los propietarios de casas privadas vacías que las pongan en alquiler a precios razonables, a cambio de ayuda municipal para adecentarlas. Es la segunda edición del programa: el año pasado, en colaboración con Proyecto Arraigo, llegaron tres familias nuevas y ocho escolares, que llevaron el Colegio Rural Agrupado (a punto de cerrar antes de esa repoblación) a los once alumnos actuales.

Para apuntarse solo hace falta un formulario con datos básicos —nombre, edad, residencia actual, situación laboral—, enviado a venteavivirazarra@zarra.org o tramitado por teléfono, en el 678 182 026, de lunes a viernes y solo en horario de 13:00 a 14:00. La letra pequeña: rellenar los datos no garantiza ni vivienda ni empleo.

El pueblo más viejo. Su propio nombre ya presume de antigüedad: procede de una raíz ibérica que significa "el viejo". En su término aparecieron restos prehistóricos en la Cueva Valle. Por aquí pasaron íberos, romanos y musulmanes, estos últimos con un castillo del que hoy no queda ni rastro ni ubicación exacta.

Las tropas cristianas reconquistaron la zona en 1249 y la incorporaron al Reino de Valencia en 1281, aunque el trazado actual del pueblo data de alrededor de 1600. La iglesia de Santa Ana, del siglo XVIII, y la torre del reloj de 1880, cuyas campanas todavía se tocan a mano, presiden un caserío de calles empinadas y casas de hasta 400 años. En sus muros conviven murales dedicados al cultivo de la cereza con la memoria de la fiesta de la matanza. Pero ya vale de tanta historia, miremos al presente.

Qué hay en el pueblo. Zarra tiene servicio médico, farmacia, tres bares, un restaurante y una carnicería de proximidad. La piscina municipal de verano está literalmente dentro del bosque, y el gimnasio municipal se reformó hace poco. Alrededor, la ruta de la Hoz de Zarra recorre algo más de 12 kilómetros junto a dos presas, la de los Comuneros y la del Rentón.

El calendario festivo suma tres citas: San Antón en enero, Santa Ana en julio y la fiesta del toro a finales de julio o en agosto. Hace unas décadas, una pequeña ola de residentes británicos elevó ligeramente el censo. Hoy la apuesta es distinta: atraer a familias jóvenes de dentro y fuera de España dispuestas a instalarse en serio.

Lo que no habrá será un macrovertedero: el proyecto impulsado en 2017 por el entonces alcalde Juan José Rubio junto a la empresa Treco Gestión de Residuos, está prácticamente muerto: el actual gobierno municipal, liderado por el socialista Raúl Martínez, rechazó formalmente su implantación en un pleno extraordinario del pasado 9 de julio y trasladó esa oposición a la Conselleria de Medio Ambiente, que aún tramita la declaración de impacto ambiental.

Cómo llegar. Zarra ocupa 49,72 kilómetros cuadrados a 605 metros de altitud, en el extremo occidental de la provincia de Valencia, casi pegado a la frontera con Castilla-La Mancha. Es el municipio más pequeño de los siete que forman la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, y pertenece al partido judicial de Requena. Desde la capital valenciana hay unos 124 kilómetros por carretera. El pueblo más cercano con más servicios es Ayora, a 10 kilómetros; el más cercano con estación de tren es Almansa, a unos 29 kilómetros, con parada en la línea de alta velocidad Madrid-Alicante.

Por qué lo necesitan. Ya documentamos casos similares: cada dos por tres reaparece el mismo titular de pueblo pequeño con casa barata, y casi siempre esconde una letra pequeña que decide quién entra y quién se queda fuera, de Aguaviva a Arenillas. Aquí, sin embargo, ya insiste el alcalde que el objetivo no es solo sumar nombres al padrón, sino conseguir que cada familia acabe integrada en la vida local.

En 2022, el padrón oficial de Zarra rondaba los 600 habitantes. Van camino de la mitad, la cifra más baja de los siete municipios que forman la comarca y quieren invertir la tendencia. La oferta de Zarra es modesta pero verdaderamente atractiva.

Imágenes | Ayuntamiento de Zarra

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