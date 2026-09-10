Italia añade un Lamborghini Temerario a su flota policial que no se usará para perseguir el crimen: literalmente, vale un riñón

No todos los días un Ministro del Interior de Italia y toda la plana mayor de la Policía Estatal Italiana visitan la sede de Lamborghini, en Sant'Agata Bolognese para no perderse la entrega de llaves de un coche. No era un coche cualquiera. Tampoco era una entrega cualquiera.

Tal y como explicaba la propia marca en un comunicado, Lamborghini volvía a vestir uno de sus modelos con los colores de la Policía italiana. Esta vez le tocaba el turno al Temerario, su nuevo superdeportivo híbrido de 920 caballos y capaz de rozar los 343 km/h. El coche parece salido directamente del GTA VI, y podría pensarse que ha sido diseñado para perseguir a alguien por la autopista. Pero no. El motivo de esta entrega tiene más que ver con la biología que con la velocidad.

Veinte años compartiendo garaje con la Policía. La historia de la colaboración entre la policía italiana y Lamborghini arrancó en 2004. Ese año, el primer Lamborghini Gallardo llegó a la Policía de Roma. Un año después llegó a Bolonia un segundo Gallardo.

En 2008 fue un Gallardo LP 560-4, que incorporaba algunos extras que no aparecen en el configurador de la marca, pero ya apuntaba al objetivo de sus funciones: un desfibrilador y nevera integrados. Entre 2014 y 2017 se sumaron a la flota de superdeportivos policiales dos Lamborghini Huracán. Y en 2023, un Urus Performante que incluso patrulló junto a la Guardia Civil por el Camino de Santiago. En total, seis superdeportivos diseñados para llevar a cabo una misión muy concreta: convertirse en superambulancias capaces de transportar riñones cubriendo largas distancias en muy poco tiempo.

¿Por qué el transporte de riñones? No todos los órganos aguantan igual fuera del cuerpo, por lo que el tiempo de transporte también cambia. El corazón y los pulmones, por ejemplo, pierden viabilidad en pocas horas, por lo que su transporte debe ser siempre en helicóptero o avión. El riñón, en cambio, puede aguantar hasta 36 horas en hipotermia simple, según fija un documento del Centro Nazionale Trapianti italiano.

Ese margen es justo lo que convierte al transporte por carretera en una alternativa real frente al helicóptero que, según explicaban el propio cuerpo policial en sus redes: "El uso del Lamborghini permite así liberar helicópteros para emergencias repentinas". Tal y como recogía el italiano Corriere Della Sera, en 2022, la Policía italiana llevó dos riñones desde Roma hasta Padua pasando por Módena (unos 500 kilómetros) en un Lamborghini Huracán. El traslado se realizó en tres horas en un trayecto que, para el resto de coches, exige al menos el doble de tiempo.

Un híbrido con truco bajo el capó. El nuevo Temerario que ha entregado la firma de Sant'Agata Bolognese llega para sustituir al Huracán, pero cambia casi todo bajo la carrocería. Monta un motor V8 biturbo de 4,0 litros diseñado desde cero, acompañado de tres motores eléctricos. Entre todos suman un total de 920 CV que llevan el coche de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos.

La batería es pequeña, de 3,8 kWh, y apenas da para diez kilómetros en modo eléctrico puro. Sirve sobre todo para dar un empuje extra en cada arrancada, la misma filosofía que ya estrenó el Revuelto. Con el añadido policial, la unidad de emergencias ronda los 350.000 euros.

Más que una superambulancia. Detrás del gesto vistoso hay una cifra que pesa más que el precio del coche: más de doscientas misiones especiales completadas con éxito. En varios casos, según reconoce la propia marca esos minutos, arañados al reloj a base de potencia y aerodinámica, sirvieron para salvar una vida.

Además de su función de superambulancia al servicio del trasplante de órganos, los coches entregados por Lamborghini también cumplen otras tareas menos urgentes. Más de 1.500 charlas y actos de educación vial llevan su firma desde 2004.

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Imagen | Lamborghini