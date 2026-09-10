Al final OPPO tenía razón: el formato definitivo de los plegables es el "pasaporte" que ellos inventaron

Que Apple haya lanzado el nuevo iPhone Duo es la prueba fehaciente de que los móviles plegables ya son una categoría totalmente consolidada. Apple llega la última, pero su decisión es sabia: su competencia ha estado años allanándoles el terreno, solucionando los principales retos de ingeniería y lanzando plegables de distintos formatos. Y precisamente en eso, en el formato, es en lo que vamos a detenernos en este artículo.

Durante años, los plegables tuvieron dos formatos bien diferenciados: el formato tipo libro o 'fold', y el formato tipo concha o 'flip'. De repente, el formato estrella no es ninguno de esos, sino uno a medio camino popularmente conocido como formato pasaporte. Este mismo verano, Samsung lanzó el Galaxy Z Fold8 y ahora llega el iPhone Duo, ambos con este formato. La realidad es que ni Samsung ni Apple han inventado el plegable pasaporte, lo hizo OPPO hace cinco años.

La semilla del formato pasaporte fue el OPPO Find N

El OPPO Find N abierto. Imagen: Xataka

El OPPO Find N fue presentado en China en diciembre de 2021, aunque no fue hasta enero de 2022 que pudimos probarlo de primera mano. En aquel momento, Samsung llevaba ya varios años lanzando plegables y aquel OPPO Find N nos resultó inusual porque apostaba por un formato totalmente nuevo.

Cerrado era como una especie de fold en miniatura. Por ponerlo en contexto, el Galaxy Z Fold3 que se lanzó el mismo año medía 158,2 milímetros de alto, mientras que el OPPO Find N medía sólo 132,6 milímetros. Esto permitía que el móvil fuera muy compacto (pero funcional) cuando estaba cerrado y al mismo tiempo disfrutar de una pantalla interior de 7,1 pulgadas.

OPPO Find N vs Samsung Galaxy Z Fold3. Imágenes: Xataka

Hubo algo más en lo que OPPO destacó con el Find N y es que la arruga de la pantalla se notaba muchísimo menos que en sus rivales de la época, pero mucho. Recordemos que estábamos en 2021 y el Find N competía con el Galaxy Z Fold3. La diferencia era abismal.

OPPO repitió el formato con el OPPO Find N2 lanzado en 2022, pero después de aquello lo abandonó y los Find N pasaron a ser más altos y grandes, como un fold clásico. Es cierto que el OPPO Find N no era tan cuadrado estando cerrado como los plegables pasaporte que tenemos ahora, pero fue la primera semilla de un formato a medio camino entre los fold y flip que eran las opciones dominantes.

Hoy, son varias las marcas que han explorado esta idea. Google lo hizo con el primer Pixel Fold presentado en 2023 y más tarde, en 2025, Huawei presentaba el Pura X que, esta vez sí, tenía un formato mucho más cuadrado como el que encontramos en los actuales Fold8 y iPhone Duo. Huawei ha llegado incluso a lanzar un móvil no plegable con formato tipo pasaporte, el Huawei Pura X View.

Tanto OPPO como Huawei sólo vendieron estos plegables en China y el Pixel Fold también fue un lanzamiento super limitado, de ahí que muchas personas no conocieran este formato. Si en algo son los primeros los Samsung Galaxy Z Fold8 (y ahora el iPhone Duo) es que se van a vender en muchos más países, pero el crédito de que este formato exista siempre será de OPPO.

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