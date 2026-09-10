Han contado cuántos NPC hay en GTA VI y lo sorprendente no es la cantidad, sino que cada uno podría protagonizar su propio juego

Noviembre tiene muy buena pinta si te molan los videojuegos. Aparte del GOTY que va a ser 'Barbie Rewind', el día 5 tendremos el remake de 'Ocarina of Time' y el 19 llegará 'GTA VI'. Son dos juegos que se van a hartar de vender copias y que están dando mucho de qué hablar. El 'Zelda' por su dirección artística, y el 'GTA' por... bueno, por cualquier detalle.

Desde que apareció el tráiler de pago hace unas semanas, mucho se ha escrito sobre el nuevo y ambicioso juego de Rockstar, pero si con algo me quedé en lo personal es con las brutales animaciones del pelo de Lucía, una de las protagonistas, y con el detalle de los personajes que habitarán ese mundo. Porque incluso esos que sólo van a salir durante un par de segundos tienen más mismo que muchos personajes protagonistas de otros videojuegos.

Un usuario de Reddit se ha puesto a contar los que salen en una escena y, aparte de que el número es bastante elevado, lo que sorprende es lo que comento del detalle.

La cuestión de la cantidad

Imagen: dubdizzle99 en Reddit

La imagen es la que vemos justo arriba. En ese plano de la azotea tenemos gente tanto en el edificio como por la calle a una distancia bastante larga. Realmente, no hay espacio para que haya mucha más gente y el usuario ha contado 102 NPC.

Puedes pensar que 102 personajes NPC no son demasiados y... es verdad. Nuestros compañeros de Gamestar recuerdan que en 'Cyberpunk 2077' también hay muchos NPC por la calle o que 'Assassin's Creed Unity' juntaba a miles en algunas escenas, pero resulta que esos dos ejemplos tienen truco, como tantos y tantos juegos de mundo abierto similares.

Para empezar, esta imagen de 'Assassin's Creed Unity':

Los 10.000 de 'Assassin's Creed Unity'

En ella podemos ver 10.000 NPC en pantalla al mismo tiempo. Es una absoluta barbaridad, pero como la propia Ubisoft detalló en una conferencia en la GDC, sólo había 120 modelos distintos y apenas 40 tipos de IA diferentes ejecutándose a la vez. Eran comportamientos muy simples y una escena calculada para mostrarse en situaciones contadas. No en todo el juego había esa población.

Lo que implica que haya 10.000 personajes, pero sólo 120 modelos únicos es que esos 120 modelos se repiten una y otra vez, con las mismas animaciones unos y otros, por lo que realmente la máquina no está moviendo 10.000, sino 120. Además, hay aún menos tipos de IA, y ésta se basaba en ir de un punto a A un punto B o a hacer un movimiento muy simple con una simulación muy sencilla.

Esos 10.000 se dividen en grupos más pequeños en baja resolución

Luego cada "manada" se une a la muchedumbre

En el caso de 'Cyberpunk 2077' o de otros juegos (incluso de la propia Rockstar), el truco es el mismo: puede haber mucho NPC en la calle, pero es fácil encontrarse con modelos repetidos por doquier. En el caso de 'GTA VI', y por lo que hemos visto, esa repetición es más compleja porque la compañía ha modelado una enorme variedad de tipos de cuerpo.

No sabemos aún si de forma manual o procedural, pero lo que sí sabemos es que durante la media hora del tráiler de Netflix vimos una gran cantidad de NPCs que hacían gala de animaciones muy cuidadas y diferentes tipos de cuerpo. Que en esa escena el usuario haya contado 102 separados por alturas y mucha distancia, y que tengan ese nivel de detalle y autonomía, es un logro.

En el anterior juego de la compañía, 'Red Dead Redemption 2', hay como mínimo 1.000 modelos únicos (al menos así se dejaba ver por la cantidad de actores de doblaje para los NPC) con su propia IA, y éstos sí siguen una rutina compleja en su día a día. No sabemos cuántos habrá en 'GTA VI', pero el truco de 'RDR 2' para no ver duplicaciones era por la propia temática del juego: las ciudades del oeste norteamericano no son las mismas que la Miami actual en la que se basa 'GTA VI'.

Hay otras escenas en las que se pueden ver muchísimas personas juntas, como la de la discoteca que algunos usuarios criticaron y compararon con otros videojuegos que ya están en el mercado, provocando que gente que trabajó en esos videojuegos saliera a decir que la tecnología de Rockstar está diez años por delante.

La otra cara de la moneda: la calidad

Porque ya no se trata sólo de que esos 102 simultáneos nos parezcan muchos o pocos, como digo, sino por la calidad que parecen tener. Sólo hace falta echar un vistazo a los primeros segundos del tráiler con gameplay real para ver que el nivel de acabado de estos NPC es soberbio.

El pelo, Juan, el pelo

El pelo de todos ellos es algo que me obsesiona desde hace días, pero también la naturalidad de las animaciones y las físicas. El tipo del ascensor está "respirando de verdad", y ese es un nivel de detalle imponente no sólo para un juego de mundo abierto, sino para un juego en general.

De hecho, se estima que hay más de 600.000 animaciones para los NPC de 'GTA VI'. Los de 'Red Dead Redemption 2' tenían 300.000 y los de 'GTA V' "apenas" 55.000.

Ese fulano respira

Evidentemente, hay que esperar al próximo 19 de noviembre para ver con más detalle y poner bajo análisis estas cosas, pero lo que tengo claro es que 'GTA VI' es un portento visual y técnico, y algo que sólo se puede permitir una compañía con la cantidad de empleados que tiene Rockstar, con los bolsillos de Rockstar gracias a 'GTA Online', con el trato que Rockstar da a sus empleados debido a un nivel insano de exigencia y con la libertad de Rockstar para tirarse más de una década desarrollando un juego.

Nada es gratis.

Vía | Gamestar

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