China nunca había desplegado tantos aviones militares fuera de casa. Lo ha hecho frente al ejército más poderoso de África

China ha elegido Egipto para protagonizar uno de sus mayores escaparates aéreos fuera de sus fronteras. En la segunda edición del El Alamein International Airshow, Pekín ha reunido cazas, aviones de alerta temprana, cisternas y helicópteros en una combinación inédita en una exhibición internacional. El lugar tampoco parece casual: Egipto es la primera potencia militar de África.

Nunca enseñó tantos aviones militares fuera. La participación china en El Alamein, celebrado del 8 al 10 de septiembre, supone un salto respecto a cualquier exhibición anterior de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación en el extranjero. China ha mostrado J-16 de combate, KJ-500 de alerta temprana y control, cisternas YY-20 y helicópteros Z-20, además de tener Y-20 de transporte desplegados en Egipto.

Según Janes, se trata de la mayor participación china en un salón aéreo extranjero por número de tipos de aeronaves militares regulares, y varias de esas plataformas están realizando allí su debut internacional en un evento de este tipo.

Primera potencia. Porque Egipto no es simplemente el anfitrión de una feria aeronáutica: posee una de las fuerzas armadas más importantes de Oriente Próximo y, según la clasificación Global Firepower de 2026, ocupa el puesto 19 entre las potencias militares mundiales y el primero entre los países africanos.

China aparece tercera en esa misma clasificación, únicamente por detrás de Estados Unidos y Rusia. Que Pekín lleve hasta territorio egipcio algunas de las piezas más importantes de su aviación evidencia hasta qué punto se ha estrechado una relación militar que ya no se limita a visitas institucionales o exposiciones comerciales.

Un caza J-16 de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China recibe reabastecimiento en vuelo de un avión cisterna YY-20A durante el despliegue intercontinental a Egipto para el ejercicio conjunto «Águilas de la Civilización 2026», en agosto de 2026

El despliegue real es todavía mayor. Los aviones de El Alamein llegan inmediatamente después de Eagles of Civilization 2026, la segunda gran maniobra aérea conjunta entre China y Egipto, desarrollada desde finales de agosto y concluida justo antes del salón. En cifras y según el Servicio Estatal de Información egipcio, China desplazó para esas operaciones seis J-16, dos cisternas YY-20A, dos transportes pesados Y-20, un KJ-500 y dos helicópteros Z-20K.

Las maniobras incluyeron combate aéreo, operaciones para obtener superioridad aérea, búsqueda y rescate en combate y planificación conjunta, convirtiendo el viaje en algo bastante más significativo que trasladar unos cuantos aviones para exhibirlos ante el público.

La clave es lo que pueden hacer juntos. La composición del contingente permite a China mostrar algo que sus analistas denominan una capacidad de combate integrada o de “sistema de sistemas”. Los J-16 aportan la fuerza de combate, el KJ-500 amplía la vigilancia aérea y ayuda a coordinar operaciones, los YY-20 permiten reabastecer aeronaves y prolongar su radio de acción, los Y-20 proporcionan transporte estratégico y los Z-20 añaden una plataforma de ala rotatoria.

La demostración tiene por eso una lectura adicional: Pekín está enseñando que su fuerza aérea puede desplazar lejos de China un conjunto de plataformas complementarias y hacerlas funcionar como partes de una misma arquitectura operacional.

Rafale

Un mensaje muy diferente. La comparación con el primer El Alamein Airshow muestra la velocidad del cambio. En 2024, China desplazó siete J-10 de la patrulla acrobática August 1st y un Y-20, protagonizando incluso un vuelo sobre las pirámides con estelas de los colores de las banderas china y egipcia.

En 2026 ya no se trata fundamentalmente de una demostración acrobática: según analistas chinos, es la primera vez que aparatos como el J-16, el KJ-500 y el Z-20 aparecen en un salón aéreo extranjero, y lo hacen dentro de un despliegue pensado para enseñar capacidades militares complementarias.

Y Egipto asciende. Detrás del despliegue existe igualmente una lectura industrial. Analistas citados por medios chinos consideran que plataformas como el KJ-500, Y-20, YY-20 y Z-20 tienen potencial exportador, aunque ven mucho menos probable que China ofrezca al mercado internacional el pesado J-16.

Pekín puede utilizar así El Alamein para demostrar ante posibles compradores que ya no compite únicamente con cazas relativamente conocidos como el J-10CE: también dispone de cisternas, transporte pesado, alerta temprana y helicópteros con los que ofrecer una estructura aérea mucho más amplia.

De maniobras a escaparate inédito. La secuencia de los últimos años ayuda a entender el alcance del movimiento: exhibición con J-10 y Y-20 en Egipto en 2024, primeras maniobras Eagles of Civilization en 2025 y un despliegue mucho más ambicioso acompañado de un salón aéreo excepcional en 2026.

China no solo ha llevado hasta África una variedad de aeronaves militares que nunca había reunido de esta forma en una exhibición extranjera, las ha hecho operar después de recorrer miles de kilómetros y junto a una fuerza aérea equipada también con sistemas occidentales y rusos.

Y ha escogido para enseñarlo precisamente Egipto, el país que encabeza el ranking militar africano: una combinación que convierte El Alamein tanto en escaparate de la industria china como en demostración de que Pekín quiere mostrar que su aviación ya puede jugar muy lejos de casa.

Imagen | PLA, Clemens Vasters

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