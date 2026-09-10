IA en la secadora y cócteles en 10 minutos: Candy renueva su catálogo buscando la sencillez por encima del postureo

IFA es el escaparate habitual donde las marcas de electrodomésticos nos muestran el futuro del hogar conectado. Sin embargo, la última presentación de Candy se aleja de las promesas futuristas poco útiles para centrarse en un problema mucho más real: la usabilidad.

La firma italiana ha renovado sus gamas de lavado, refrigeración y cocina con un enfoque donde la Inteligencia Artificial y la automatización buscan, sencillamente, que no tengamos que leernos un manual de 80 páginas para poner una lavadora o usar el horno. Te presentamos algunas de las novedades más interesantes que ha presentado la firma y lo que aportan en el día a día.

Ecosistema MyWash y MyDry 900: adiós al "efecto bola" en la ropa

El núcleo de la renovación en lavado viene de las series MyWash 900 y MyDry 900. En lugar de saturar al usuario con decenas de programas idénticos, la marca rediseña su interfaz (Smart Touch+) e integra algoritmos (Motion Sense AI y ThermoSense AI) con un único objetivo: permitir al usuario elegir si prefiere primar la rapidez o el ahorro energético antes de cada ciclo de lavado con un solo gesto.

Lavado con premezcla (ProActive+): la lavadora mezcla agua, aire y detergente antes de introducirlos en el tambor, atacando manchas difíciles sin necesidad de subir la temperatura de forma drástica o abusar del detergente.

la lavadora mezcla agua, aire y detergente antes de introducirlos en el tambor, atacando manchas difíciles sin necesidad de subir la temperatura de forma drástica o abusar del detergente. Secado anti-enredos (AI Smart Move): el gran talón de Aquiles de las secadoras es cuando la ropa de cama se enrolla formando una bola húmeda en el centro. Este sistema detecta mediante sensores la rotación y cambia la dinámica del tambor en tiempo real, prometiendo reducir hasta en un 90% estos enredos. Para tejidos delicados, incorpora el programa Warm Dry Pro, que seca a baja temperatura (35 °C) para no castigar las fibras.

Frigoríficos: del hielo rápido a la versión minibar para el salón

En la gama de frío, la marca se ha centrado en dos perfiles de usuarios muy concretos:

Candy Fresco Flash Ice: un frigorífico de gran formato (multidoor) con un módulo de fabricación de hielo acelerado pensado para ocio. Promete genera hielo suficiente para dos bebidas en unos 10 minutos, permitiendo elegir entre dos tamaños de cubitos.

un frigorífico de gran formato (multidoor) con un módulo de fabricación de hielo acelerado pensado para ocio. Promete genera hielo suficiente para dos bebidas en unos 10 minutos, permitiendo elegir entre dos tamaños de cubitos. Candy Fresco Pop: un concepto curioso de frigorífico compacto y de estética cuidada. Abandona las formas industriales para integrarse como un elemento decorativo más en salones, despachos o zonas de ocio, pensado exclusivamente para almacenamiento y organización de bebidas a mano.

Cocina y lavado de vajilla: guiado en puerta y aspersores modulares

Para la cocina integrable, las novedades buscan reducir los fallos habituales al cocinar o cargar el lavavajillas:

Horno Candy Bake 400: incluye programas preestablecidos según el alimento (carne, pescado, pizza, verduras) que ajustan tiempo y modo de cocción sin intervención. Como detalle práctico, añade una leyenda impresa en el interior de la puerta que sirve de guía rápida para saber en qué altura poner la bandeja o qué temperatura seleccionar sin recurrir al manual. Estará disponible con sistemas de limpieza hidrolítica y pirolítica.

incluye programas preestablecidos según el alimento (carne, pescado, pizza, verduras) que ajustan tiempo y modo de cocción sin intervención. Como detalle práctico, añade una leyenda impresa en el interior de la puerta que sirve de guía rápida para saber en qué altura poner la bandeja o qué temperatura seleccionar sin recurrir al manual. Estará disponible con sistemas de limpieza hidrolítica y pirolítica. Lavavajillas PureWash (4DFlexWash): en lugar de depender de la pala aspersora clásica, equipa cuatro brazos modulares independientes en la base. Un conjunto de sensores mide la carga y suciedad para dirigir la presión de agua exactamente hacia las zonas con más suciedad o las esquinas más difíciles de alcanzar. Incluye un depósito de detergente líquido (SmartDose) con autonomía para hasta 30 lavados rápidos.

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Imágenes | Candy

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