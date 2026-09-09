iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: varias mejoras importantes que pueden hacer (o no) que merezca la pena pagar más por ellas

Los nuevos iPhone de Apple ya son oficiales. La mayoría de los focos los está acaparando el primer plegable de la compañía californiana, pero ¿qué cambios trae la nueva familia de teléfonos de Apple con respecto a la generación anterior? Como no todos ellos son visibles, vamos a centrarnos a continuación en las diferencias que hay entre el iPhone 17 Pro Max y el nuevo iPhone 18 Pro Max.

Principales diferencias entre los iPhone 17 Pro Max y 18 Pro Max

Diseño casi idéntico, aunque con cambios

Mientras que la pantalla es casi idéntica en ambos dispositivos, ahora utiliza tecnología LTPO+ que ayudará a reducir el consumo de batería. Apple ya dio mucha importancia al sistema de cámara de vapor del iPhone 17 Pro Max y este nuevo modelo no solo tiene uno también, sino que la compañía promete que es mejor y más eficiente, por lo que podemos esperar que sea un móvil capaz de mantener mejor la temperatura a raya.

En cuestión de diseño, hay un cambio de grosor en la zona de las cámaras por el nuevo sensor principal (hablaremos de él a continuación). El peso, además, parece haber aumentado algunos gramos.

Un nuevo procesador de 2 nanómetros

Como viene siendo habitual generación tras generación, el iPhone 18 Pro Max estrena nuevo procesador. En este caso, el nuevo móvil de Apple lleva un chip A20 Pro, el segundo procesador de 2 nanómetros de la compañía tras el recién anunciado M6 que lleva (de momento) solo el Mac Mini. Aunque todavía es pronto para hablar de sus resultados, Apple promete que ofrecerá un 18 % más de rendimiento y hasta un 30 % más de eficiencia energética.

La GPU de este móvil pasa de los 6 núcleos que tiene el iPhone 17 Pro Max a 8 núcleos, lo que sobre el papel debe, sobre todo, mejorar el desempeño de los videojuegos. Además, el nuevo Pro Max también estrena módem 5G Apple C2.

Un iPhone Pro Max con más autonomía

Muchos usuarios eligen la versión Pro Max frente a la versión Pro por su batería con mayor capacidad. El modelo de este año no va a decepcionar en este caso, aunque no tenemos datos concretos sobre la batería porque Apple no habla de mAh. Ahora bien, la compañía ha prometido que el nuevo iPhone Pro Max puede llegar hasta las 45 horas de reproducción de video, por lo que podemos esperar una mejor autonomía con respecto al modelo del año pasado.

Llega la apertura variable a los teléfonos de Apple

Uno de los cambios más relevantes del nuevo modelo está en su cámara principal, que incorpora apertura variable. Esto permitirá que podamos modificar la cantidad de luz que entra en el sensor, algo que nos puede venir genial para hacer fotografías nocturnas (siempre y cuando sepamos configurarlo correctamente). Además, Apple ha cambiado los controles de su app de Cámara para dar cabida a un ajuste manual de la apertura.

El nuevo Pro Max llega con subida de precio

Ya os lo contábamos esta misma mañana: los precios de los iPhone han subido debido a la crisis de la memoria RAM, aunque Apple ha decidido absorber gran parte del aumento de costes. Hay que tener en cuenta que, además, el modelo del año pasado ya lleva más tiempo en las tiendas y eso hace que sea más fácil encontrarlo con alguna rebaja, aunque sea pequeña. El modelo más básico de este nuevo iPhone parte de los 1.619 euros, 150 euros más caro que el iPhone 17 Pro Max.

¿Qué iPhone Pro Max elegir?

Como ya hemos visto, el nuevo Pro Max de Apple trae novedades bastante interesantes que suponen un cambio importante. Ahora bien, puede que, según tus necesidades o presupuesto, no sea necesariamente la mejor opción para ti. Cabe señalar que para el lanzamiento del iPhone 18 Pro Max tendremos que esperar todavía hasta el próximo 18 de septiembre (aunque se podrán reservar a partir del 12 de septiembre).

Por qué elegir el iPhone 17 Pro Max

Buscas gastar lo menos posible : Es cierto que los dispositivos de Apple no suelen bajar mucho de precio, pero el hecho de que ya lleve varios meses en el mercado hace más probable encontrar alguna oferta. De esa forma, podrás tener un gran teléfono sin gastar tanto.

: Es cierto que los dispositivos de Apple no suelen bajar mucho de precio, pero el hecho de que ya lleve varios meses en el mercado hace más probable encontrar alguna oferta. De esa forma, podrás tener un gran teléfono sin gastar tanto. Sueles usar la cámara sin tocar ningún ajuste : La apertura variable de su cámara principal es un gran añadido, pero solo si te gusta tocar los ajustes de la cámara antes de disparar. De lo contrario, es una mejora que no tendrá tanto impacto en tu día a día.

: La apertura variable de su cámara principal es un gran añadido, pero solo si te gusta tocar los ajustes de la cámara antes de disparar. De lo contrario, es una mejora que no tendrá tanto impacto en tu día a día. Vienes de un iPhone de hace 3 generaciones o más: Si tienes ahora mismo un iPhone de hace varios años, ya vas a notar un salto grande en varios aspectos. Todo sin gastar, una vez más, lo que cuesta el nuevo modelo.

Por qué elegir el iPhone 18 Pro Max

Quieres mayor autonomía : el nuevo procesador y la nueva batería hacen que sea el iPhone con mayor autonomía hasta la fecha. Ideal si sueles usar mucho el teléfono en tu día a día.

: el nuevo procesador y la nueva batería hacen que sea el iPhone con mayor autonomía hasta la fecha. Ideal si sueles usar mucho el teléfono en tu día a día. Buscas más opciones a la hora de hacer fotos : La apertura variable del sensor principal unida a la mayor resolución de su cámara selfie hacen que tenga un conjunto de cámaras más versátil.

: La apertura variable del sensor principal unida a la mayor resolución de su cámara selfie hacen que tenga un conjunto de cámaras más versátil. Prefieres la máxima potencia: el procesador A20 Pro promete ofrecer un mayor rendimiento, algo especialmente útil para multitarea o para los videojuegos más exigentes.

Ficha técnica del iPhone 17 Pro Max y del iPhone 18 Pro Max



iphone 17 pro max iphone 18 pro max Dimensiones y peso 163,4 x 78 x 8,8 mm 233 gramos Por determinar pantalla OLED de 6,9 pulgadas 2.868 x 1.320 píxeles Densidad de 460 ppp Panel LTPO de hasta 120 Hz Brillo pico de 3.000 nits OLED LTPO+ de 6,9 pulgadas 2.868 x 1.320 píxeles Densidad de 460 ppp Panel LTPO de hasta 120 Hz procesador Apple A19 Pro Apple A20 Pro memoria 12 GB 12 GB almacenamiento 256, 512 GB / 1, 2 TB 256, 512 GB / 1, 2 TB batería 4.832 mAh Carga de 40 W Carga inalámbrica de 25 W Hasta 45 horas de reproducción de vídeo (modelo eSIM) Carga rápida hasta el 50 % en 15 minutos cámaras traseras Principal de 48 Mpx f/1.8, OIS Gran angular de 48 Mpx f/2.2 Telefoto de 48 Mpx f/2.8, 4x óptico, OIS LiDAR Principal de 48 Mp, apertura variable Gran angular de 48 Mpx Telefoto de 48 Mpx cámara frontal 18 Mpx f/1.9 25 Mpx f/1.9 conectividad Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC sistema operativo iOS 26 iOS 27 otros Certificación IP68 Protección Ceramic Shield en la trasera Protección Ceramic Shield 2 en el frontal - precio Desde 1.469 euros Desde 1.619 euros

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Imágenes | Xataka, Apple

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