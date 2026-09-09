Mark Gurman filtra los precios de los nuevos iPhone a horas de la Keynote: Apple absorberá gran parte de la crisis de RAM

Esta tarde a las 19:00 hora española se celebra uno de los eventos más importantes para Apple en los últimos años. No sólo es el primero de su nuevo CEO, John Ternus, también será el escenario en el que anuncien el anticipadísimo iPhone plegable. También se esperan los nuevos iPhone 18 Pro, nuevos Apple Watch y AirPods.

A tan sólo unas horas de conocer los nuevos productos de Apple, Mark Gurman, analista en Bloomberg y principal fuente de filtraciones de Apple, ha desvelado cuales serán sus precios, además de otros detalles. La gran sorpresa es que las subidas son bastante comedidas para lo que podíamos esperar en plena crisis de RAM.

iPhone Duo. Es, según Gurman, el nombre que recibirá el móvil plegable de Apple. Ni iPhone Ultra ni iPhone Fold, sino iPhone Duo. Los rumores apuntaban a que superaría por bastante la barrera de los 2.000 dólares (se barajaban 2.200 o 2.300 dólares), pero según esta filtración la versión base con 256GB de almacenamiento costará en torno a los 2.000 dólares. Según Bloomberg, Apple estaría asumiendo parte del coste provocado por la escasez de memorias en esta versión base, mientras que los trasladan a las versiones de mayor capacidad. La filtración apunta a que el precio podría llegar a los 3.000 dólares en la variante con más memoria.

Con respecto a las características del iPhone Duo, tendrá un formato tipo pasaporte (más corto y ancho que el formato habitual) y ofrecerá soporte para el Apple Pencil. Además, montará el nuevo chip A20 Pro y doble cámara trasera de 48 megapíxeles.

iPhone 18 Pro y Pro Max. Junto con el nuevo plegable, Apple también presentará la nueva generación de sus iPhone 'Pro'. Aunque no ha dado precios concretos, Gurman ha dicho en su cuenta de X que la subida de precios para estos modelos será de "sólo" 100 dólares con respecto a la generación anterior. En Estados Unidos, el iPhone 17 Pro cuesta desde 1.099 dólares y el iPhone 17 Pro Max desde 1.199 dólares, por lo que estaríamos hablando de 1.199 y 1.299 dólares respectivamente. En España, los precios de partida de la actual generación son 1.319 y 1.469 euros. Queda ver si Apple aplicará la conversión 100 dólares = 100 euros.

Según Gurman, los iPhone 18 Pro y Pro Max tendrán un diseño muy similar al actual, con el principal cambio de que el color insignia será el rojo en lugar del naranja. También montarán el chip A20 Pro con una nueva cámara de vapor, tendrán más autonomía y la cámara del Pro Max estrenará un diafragma mecánico para controlar la apertura de la lente.

El acuerdo para blindar las memorias NAND. Justo ayer hablamos de que Apple estaba intentando proteger el suministro de memoria NAND para los nuevos iPhone. La compañía habría firmado un acuerdo a largo plazo para protegerse del encarecimiento provocado por la crisis de suministro. Los iPhone son el producto estrella de Apple y con este acuerdo quieren asegurarse, no sólo la disponibilidad, sino también mantener un precio relativamente competitivo.

Subida de precios. En junio, Apple subió precios en un 20% de media. Las subidas afectaron a prácticamente todo su catálogo, a excepción de los iPhone. Según estimaciones previas de TrendForce, los precios de la memoria del iPhone 18 Pro de 256 GB se han cuadruplicado por la crisis, lo que podría traducirse en subidas de hasta el 20%, como el resto de productos. Sin embargo, si termina confirmándose esta nueva filtración, Apple está absorbiendo parte del impacto de la crisis de memoria. En unas horas saldremos de dudas.

Imagen | Apple

En Xataka | Estuve dos semanas usando el Galaxy Z Fold8 y tengo claro todo lo que espero del iPhone plegable