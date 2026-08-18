El chip A20 Pro del iPhone 18 Pro apunta a ser una bestia. También un sablazo para el bolsillo

Tres semanas. Si Apple cumple con la tradición, en tres semanas tendremos la presentación de los nuevos iPhone, y las filtraciones apuntan que será una presentación inusual para la compañía. El motivo es que, por primera vez, el iPhone 18 Pro no llegará acompañado de su hermano pequeño, ya que las condiciones de mercado provocarán que la presentación del iPhone 18 se retrase a primavera de 2027.

El que sí parece que acompañará al iPhone 18 Pro es el iPhone Ultra, el rumoreado nombre para el primer plegable de Apple del que podemos hacernos una idea si echamos un vistazo al Samsung Galaxy Z Fold8. Y algo siempre interesante es desgranar las capacidades del nuevo iPhone Pro gracias a unos procesadores que son tan potentes que ya pueden mover portátiles con sistemas de escritorio y todo.

Porque el corazón del iPhone 18 Pro será el Apple Silicon A20 Pro, un SoC fabricado en una litografía de 2 nm por parte de TSMC que llegará para subir aún más la barra de potencia móvil a la vez que tiene un consumo ridículo gracias a su proceso de fabricación. La contrapartida es que esas mismas filtraciones también apuntan a un A20 Pro que será un 80% más caro para Apple que el A19 Pro.

Y eso no tiene buena pinta para nosotros como consumidores.

El A20 Pro del iPhone 18 Pro será más potente, más eficiente... y más caro

Los rumores vienen de una filtración de Weibo por parte de Fixed Focus Digital. Citando fuentes dentro de la cadena de suministro, asegura que el A20 Pro de Apple será un 18% más rápido que el actual A19 Pro del iPhone 17 Pro (que puede mover juegos como 'Resident Evil 4 Remake' o 'Death Stranding' con soltura).

Al margen de esa mejora, que habrá que ver en qué se traduce en los benchmarks, apunta que tendrá una eficiencia energética un 30% mayor que la de su predecesor. Más allá de esas cifras vacías que, como decimos, habrá que esperar a ver en qué quedan cuando hagamos las comparaciones, lo interesante es que es algo que se logrará gracias al paso a una litografía de 2 nm y, sobre todo, a una transición en la arquitectura.

De un diseño tradicional de transistores FinFET, el A20 Pro pasará a ser un chip con arquitectura Gate-All-Around, o GAA. En un chip FinFET, la puerta (gate) rodea el canal de silicio sólo por tres de sus caras. En un GAA, esa puerta envuelve el canal por las cuatro caras, lo que permite un control mucho más preciso sobre el flujo de electrones, reduce las fugas de corriente y permite miniaturizar mucho más los chips sin perder el control.

La traducción es que los chips son más densos y pequeños, ganando en potencia y eficiencia por el camino porque se minimiza la potencia desperdiciada.

Un iPhone 18 Pro aún más caro

Como siempre decimos, las filtraciones son filtraciones, por lo que no hay que tomarlas como algo definitivo y tendremos que esperar a los análisis de los propios chips, pero algo a lo que también apunta Fixed Focus Digital es al precio, y aquí va en consonancia con lo que empezó a sonar hace meses.

Aquí ya hay más filtraciones que apuntan que cada A20 Pro le estaría costando a Apple unos 280 dólares por unidad, y para saber si es mucho o poco, hay que tener en cuenta que se estima que es un 80% más que cada A19 Pro. Evidentemente, eso va a impactar notablemente en el precio del iPhone 18 Pro.

Con la crisis de memoria, Apple ha subido de precio su línea de Mac y iPad, dejando los iPhone apartados debido al gran stock con el que cuentan. Sin embargo, teniendo en cuenta ese precio de los A20 Pro y la crisis de la memoria RAM, se espera que los nuevos iPhone 18 Pro cuesten entre 250 y 300 dólares más.

Supondría una subida importante a la que habría que sumar que puede que las existencias se agoten en tiempo récord debido a que TSMC no va al ritmo que debería porque no puede acceder a la memoria RAM con la que ir completando los siguientes pasos en la fabricación del SoC.

De nuevo, los rumores, rumores son, por lo que habrá que esperar a esa presentación durante las dos primeras semanas de septiembre para confirmarlos o no, pero teniendo en cuenta cómo están yendo las cosas en el segmento de consumo, un iPhone 18 Pro que experimente una subida considerable de precio no debería ser ninguna sorpresa.

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