Samsung Galaxy Z Fold8, análisis: el mejor formato en un plegable

Lo reconozco, soy una escéptica de los móviles plegables y ninguno me termina de convencer. El formato 'flip' está bien porque se vuelve muy compacto, pero lo malo es que es muy incómodo usarlo estando cerrado. En cambio, el formato 'fold' es como un móvil normal cuando está cerrado, lo cual está genial, pero al abrirlo el formato de pantalla no termina de adaptarse bien al contenido multimedia. El nuevo Samsung Galaxy Z Fold8 quiere unir lo mejor de ambos mundos con su nuevo formato pasaporte. Veamos si lo consigue.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Fold8



SAMSUNG GALAXY Z FOLD8 Dimensiones y peso Plegado: 81,9 x 123,9 x 9,7 mm Desplegado: 161,4 x 123,9 x 4,5 mm 201 gramos pantalla plegable Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas Resolución QXGA+ (2.448 x 1.848 píxeles) 403 píxeles por pulgada Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 5,5 pulgadas Resolución QXGA+ (1.248 x 1.972 píxeles) 428 píxeles por pulgada Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster Hasta 3.000 nits Pantalla de baja reflectancia procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy Memoria ram y almacenamiento 12/256 GB 12/512 GB 16 GB/1 TB cámara frontal Pantalla principal: 10 MP, f/2.2, FOV 85º Pantalla plegable: 10 MP, f/2.2, FOV 100º cámara principal Angular de 50 MP, dual pixel AF, OIS, f/1.8, FOV 85º Gran angular de 50 MP, dual pixel AF, f/1.9, FOV 120º batería Dual de 4.800 mAh (típica) Carga rápida de 45W Carga inalámbrica de 20W Carga inalámbrica inversa PowerShare conectividad 5G NSA/SA LTE Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 NFC GPS sistema operativo Android 17 One UI 9 otros Resistencia IP48 Galaxy AI Knox Now Brief Now Nudge precio Desde 1.999 euros

Diseño: ahora sí que sí

El Galaxy Z Flip8 es cuadrado, el Galaxy Z Fold8 Ultra tiene formato alargado como un móvil de los de toda la vida y el Galaxy Z Fold8 es como si hubieran tenido un hijo. Cerrado, tiene un formato más ancho y cuadrado, consiguiendo que se sienta mucho más compacto que un móvil normal. La prueba es que me cabe en los bolsillos, que en la ropa de mujer no suelen ser precisamente espaciosos.

El Galaxy Z Flip8 es cuadrado, el Galaxy Z Fold8 Ultra tiene formato alargado. El Fold8 es como si hubieran tenido un hijo.

A pesar de que parezca mucho más pequeño, si vamos al detalle de las dimensiones y el peso, vemos que no cambia tanto. Pesa 201 gramos, mientras que el Z Fold8 Ultra sube a 215 gramos, sólo 14 gramos de diferencia. Esto se debe a que, más que una reducción de tamaño, estamos ante una redistribución ya que lo que pierde en altura lo gana en anchura.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs Z Fold8

Tampoco es tan delgado como el Z Fold8 Ultra, pero la diferencia es mínima. Sus 9,7 milímetros de grosor se sienten bien en la mano cuando lo usamos plegado, mientras que al desplegarlo sorprende lo delgado que resulta (sólo 4,5 milímetros).

La bisagra se siente muy sólida. Cuando lo abrimos, hace un efecto "muelle" que lo bloquea en esa posición. Al cerrarlo hay imanes que también ayudan a completar el movimiento y ofrecer la resistencia justa para que no se nos abra sin querer.

En este modelo no tenemos la opción de dejarlo abierto a 90 grados en modo Flex como pasaba en los Fold clásicos, si lo intentamos, la bisagra termina abriéndose sola por ese efecto muelle. No es imposible abrirlo con una mano, pero es super incómodo y al final lo más práctico es usar las dos.

No sé si es ese formato achatado, el color lavanda de la trasera, los materiales o todo a la vez, pero es uno de los móviles más bonitos que he tenido en la mano. Samsung mantiene el estilo que ya conocíamos de generaciones anteriores, con esquinas muy marcadas, trasera en cristal y marcos metálicos con acabado mate.

Si tuviera que buscarle una pega al diseño sería que el módulo de cámara sobresale mucho y, debido a su formato más cuadrado, hace que al tenerlo sobre la mesa baile mucho más que un móvil normal.

Ese botón diminuto tiene un lector de huellas integrado y ojo porque funciona de maravilla

Otro punto que es un poco raro son los botones físicos. Cuando está cerrado es cómodo porque los ubicamos enseguida, pero cuando el móvil está abierto la cosa cambia. Entre que son super finos y que al abrirlo solemos girar más la pantalla, más de una vez los he "perdido".

Por cierto, además de desbloqueo facial tenemos lector de huellas y no está en las pantallas, sino en el botón de encendido. No es lo más cómodo del mundo, pero al menos la detección es bastante rápida y precisa. Con todo, sigue siendo mucho más cómodo el desbloqueo facial.

Pantallas: calidad de imagen top por partida doble

En la pantalla exterior tenemos un panel AMOLED de 5,5 pulgadas con una densidad de 428 ppp y tasa de refresco de 120Hz. La experiencia visual es excelente a nivel de color, contraste y sobre todo brillo. El panel se ve perfectamente a pleno sol, es nítido y se mueve con total fluidez.

La experiencia visual es excelente a nivel de color, contraste y sobre todo brillo.

El formato de la pantalla es el aspecto más destacable. Tenemos una relación de aspecto de 16:10, mucho más cuadrada que los formatos habituales en móviles "normales", pero a pesar de eso es un panel muy versátil. A diferencia del Flip, el móvil es 100% funcional estando cerrado, por lo que puedes usar cualquier app en la pantalla exterior.

Pasamos a la pantalla interior y la experiencia visual vuelve a ser estupenda. La pantalla es una AMOLED de 7,6 pulgadas en formato 4:3, 120Hz y, aunque sobre el papel la densidad es menor (403 ppp), a simple vista no se nota ninguna diferencia en cuanto a nitidez. La calibración del color y el contraste son consistentes con lo que vemos en la pantalla exterior, por lo que al pasar de una a otra no apreciamos un salto más allá del tamaño.

El pliegue no ha desaparecido por completo, pero se ha minimizado mucho.

Una cosa que no me gustó del Fold7 que analicé el año pasado es que el pliegue de la pantalla se seguía viendo bastante y la pantalla se sentía plasticosa. El pliegue no ha desaparecido por completo, pero se ha minimizado mucho. Sólo se nota cuando refleja la luz y un poco al pasar el dedo, pero nada que ver con la generación anterior. Además han añadido un recubrimiento antirreflejos que mejora la visibilidad y también quita bastante esa apariencia de plástico.

Diferencias de tamaños, abiertos y cerrados, entre el Fold8 y el Fold8 Ultra

El formato de la pantalla es 4:3, que es el mismo que encontramos en el iPad Mini. Es perfecto para consumir contenido multimedia de YouTube, Twitch o plataformas de streaming. Cuando el contenido es panorámico seguimos viendo bandas negras arriba y abajo, pero el panel se aprovecha mucho mejor que en el formato del Fold8 Ultra (podéis verlo en esta imagen). En el apartado de software entraré más en detalles de cómo se adaptan las apps, pero en general el formato es muy agradecido en el día a día.

Es una gozada para ver vídeos

Por último, ya que hemos hablado de multimedia, hablemos de sonido. El Fold8 tiene dos altavoces que están ubicados arriba y abajo. El volumen es bastante alto y la calidad es correcta (al máximo resulta un poco estridente), el problema es que cuando abrimos el móvil, ambos altavoces quedan en la parte izquierda del móvil, haciendo que el efecto estéreo quede descompensado. En un móvil que hace del consumo multimedia su principal reclamo, no es un fallo menor.

Software: One UI 9 en dos formatos muy distintos

El Samsung Galaxy Z Fold8 viene con One UI 9 sobre Android 17. La nueva versión fue anunciada en junio de este año, por lo que es de agradecer que los nuevos plegables ya salgan de serie con lo último de Android. Además, Samsung promete siete años de actualizaciones.

La interfaz tiene el lenguaje de diseño que ya conocemos y viene con un paquete de funciones de IA bajo el paraguas de Galaxy AI, como el panel Now Brief donde podemos ver un resumen de nuestro día, el clima, eventos del calendario y mucho más. La novedad de esta generación es Now Nudge, una función que entiende el contexto de la pantalla y sugiere la apertura de apps en pantalla dividida, por ejemplo para crear un evento a partir de un mensaje. Sin embargo, aunque lo tengo activado con los permisos necesarios, no me ha mostrado apenas sugerencias.

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Pero vamos a lo que interesa y es cómo se adaptan las apps a ambos formatos. En el caso de la pantalla exterior, es más corta por lo que el contenido vertical como reels o TikTok siempre va a lucir más en la pantalla grande, pero para el resto de cosas como usar el GPS, consultar redes sociales, calendario o el correo funciona a la perfección. Me sorprendió lo rápido que me adapté a este nuevo formato y lo poco que eché de menos tener un panel más alargado.

También la he encontrado bastante cómoda a la hora de teclear, aunque es cierto que al usar una sola mano es un poco más difícil porque el móvil es más ancho, pero poderse, se puede. A continuación podéis ver cómo se adaptan las principales aplicaciones a este formato.

Así se ven las apps en la pantalla exterior

Con respecto a la pantalla interior, la grande, ya he comentado que es perfecta para ver contenido multimedia, pero también es una gozada para navegar o leer. A la hora de escribir no es tan cómodo, pero el teclado se divide para que podamos teclear con los pulgares sin tener que hacer malabares.

Muchas apps cambian su interfaz según si lo estamos sujetando en horizontal o en vertical, como si fuera una tablet. A continuación podéis ver algunos ejemplos.

En horizontal tenemos la interfaz de WhatsApp Web, con los chats en la barra lateral.

En Gmail también podemos tener una vista ampliada al ponerlo en horizontal, con la lista de correos a la izquierda y un correo abierto a la derecha.

Cuando vemos Shorts en YouTube, si lo ponemos en modo horizontal podemos ver el vídeo a un lado y leer los comentarios al otro. Estaría bien que Instagram o TikTok copiaran la idea.

Todavía hay apps que no aprovechan al máximo el panel grande del Fold8. Hay muchas que sí que sacan partido a este formato, pero otras se sienten como una app móvil ampliada (un poco lo que pasa al usar ciertas apps en una tablet). El móvil acaba de salir por lo que aún hay margen para que más apps se vayan adaptando.

Rendimiento: potencia "for Galaxy"

El Fold8 hace algunas concesiones con respecto al Fold8 Ultra pero el rendimiento no es una de ellas. El móvil monta el Snapdragon 8 Elite Gen 5 "for Galaxy", exactamente el mismo chip que su hermano mayor y también el mismo que el S26 Ultra. La memoria RAM de la unidad que hemos probado es de 12 GB, aunque el modelo de 1 TB de capacidad llega a 16GB.

El rendimiento es excelente en las tareas del día a día, sin que haya lag o ralentizaciones incluso en juegos o usando la multitarea de forma intensa. A pesar de ser tan delgado y tener doble pantalla, la gestión de la temperatura es bastante buena. Sólo he notado calentamiento al usar mucho la cámara o al pasar los benchmarks, los cuales tenéis a continuación:



sAMSUNG GALAXY Z FOLD8 Motorola Razr Fold Honor Magic v6 xiaomi 17 ultra oppo find x9 ultra vivo x300 ultra samsung galaxy s26 ultra iPhone 17 pro max PROCESADOR Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy A19 Pro RAM 12 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 12 GB 12 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 3.243 / 9.000 2.617 / 8.568 3.588 / 9.806 3.549 / 10.327 3.620 / 10.863 3.557 / 10.227 3.749 / 11.368 3.750 / 9.731 3D MARK Wild Life Unlimited 30.656 21.719 27.753 30.085 29.649 27.410 31.007 25.146 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 30.105/15.312 21.255 / 14.331 26.634 / 13.375 30.124 / 21.174 30.062 / 23.093 26.858 / 19.771 30.681 / 18.862 26.091 / 17.919

Autonomía: 4.800 mAh que dan mucho de sí

Una de las mejoras de esta generación de plegables es la llegada del silicio-carbono a las baterías, lo que permite una mayor densidad energética en menor tamaño, ideal para terminales tan delgados como el Galaxy Z Fold8.

En concreto tenemos una batería de 4.800 mAh que, según Samsung, ofrece una autonomía de 26 horas en reproducción de vídeo continua. En mi experiencia, la autonomía es buena, aunque no estelar.

Llega para el día entero, pero no siempre con el mismo margen y todo depende de si lo usamos abierto o cerrado. En mi experiencia, los días que he usado más tiempo la pantalla grande he llegado al final de la jornada algo justa. Sin darle tanta caña a la pantalla interna, he podido estirarlo hasta el día y medio con facilidad. El tiempo de pantalla encendida suele estar entre las 4,5 y las 6 horas, dependiendo del uso y qué pantalla usemos más.

Cámaras: el punto débil

Donde el Fold8 sí que agacha la cabeza es en el apartado de cámara. Aquí no tenemos teleobjetivo, sino que se queda con una doble cámara que incluye una principal y una ultra angular. Además, el sensor principal tiene menos resolución y es más pequeño que el del Ultra, por lo que la distancia entre ambos se amplía en fotografía. Este es el detalle de las cámaras del Fold8:

Principal : 50 megapíxeles, tamaño 1/1,56 pulgadas (1.0µm), lente f/1.8, equivalente a 23 milímetros, enfoque Dual Pixel y OIS

: 50 megapíxeles, tamaño 1/1,56 pulgadas (1.0µm), lente f/1.8, equivalente a 23 milímetros, enfoque Dual Pixel y OIS Ultra angular: 50 megapíxeles, tamaño 1/2.51 pulgadas (0.7 µm), lente f/1.9, equivalente a 13 milímetros y enfoque por detección de fase.

Con respecto a la cámara selfie, hay que hablar en plural porque tenemos dos, una en la pantalla pequeña y otra en la grande. Ambas tienen el mismo sensor (10 megapíxeles, 1/3.52 pulgadas), pero la que va en la pantalla grande es un poco más angular que la otra.

Cámara principal

El sensor principal del Galaxy Z Fold8 es el mismo que el que encontramos en el Samsung Galaxy S26, por lo que eso ya nos da una idea de dónde se sitúa a nivel fotográfico. Las imágenes cumplen en el plano general, pero el detalle se resiente en cuanto ampliamos, incluso en fotos de día.

Aquí teníamos un poco de contraluz y ha conseguido mantener detalle en todas las áreas, incluso el cielo del fondo que podría haber salido quemado fácilmente

El detalle no es horrible, pero tiene margen de mejora

Las imágenes tienen mucha profundidad, buen contraste y rango dinámico.

Tiene dificultades a la hora de representar detalles complejos, aunque sólo lo apreciamos si sacamos la lupa

En interiores con buena luz sigue manteniendo buen nivel de calidad y conserva texturas complejas como la de la butaca en primer plano.

En escenas más complicadas y con poca luz, la pérdida de definición se aprecia a simple vista.

Zoom

No tenemos teleobjetivo, por lo que todo el zoom que hagamos es digital. En la app de cámara tenemos acceso directo a un zoom 2x y, si pulsamos sobre él, aparecen dos botones para 4x y 10x, el máximo al que podemos llegar. Las fotos en 2x conservan muy bien la calidad del sensor principal e incluso en 4x podemos obtener tomas interesantes. Más allá de eso, no recomiendo usarlo si quieres obtener la mejor calidad.

Conforme subimos el zoom, el procesado se vuelve más agresivo para compensar la pérdida de nitidez

Toma obtenida con un zoom x2. Muy bien en el plano general, aunque se nota que empieza a tirar de sharpening para compensar

A 4x se le empiezan a ver cada vez más las costuras

Ultra angular

Estamos acostumbrados a que la cámara ultra angular sea la más floja y aquí se cumple de nuevo. Tenemos un sensor bastante más pequeño y una lente menos luminosa, y los resultados dan exactamente lo que se puede esperar.

Correcto en el plano general, aunque con un rango dinámico más justo (nótese el cielo quemado al fondo).

La nitidez no es lo suyo.

Con todo, es una lente que da mucho juego para hacer fotos de arquitectura o interiores. Aquí se aprecia el ruido pero la escena está bastante bien resuelta.

Selfies

Una de las ventajas de tener un móvil plegable como el Fold8 es que tenemos varias formas de hacernos selfies, tres para ser exactos. Podemos disparar con una de sus dos cámaras frontales o abrirlo y disparar con la cámara trasera, usando la pantalla pequeña a modo de visor. Este último método es el que nos va a dar los mejores selfies, pero no es muy cómodo de usar, sobre todo si es para una foto rápida.

Selfie con la cámara frontal vs selfie con las cámaras traseras. Hay diferencia de tamaño y también de calidad.

Los selfies con la cámara frontal son correctos. No son tan buenos como con la cámara trasera, pero es la cámara más cómoda y la que vamos a acabar usando en el día a día.

Vídeo

Con el vídeo pasa lo mismo que en fotografía. La cámara principal da buenos resultados, con imágenes nítidas, contrastadas y con buen rango dinámico. Sin embargo, en cuanto nos movemos de ahí la cosa empieza a flojear.

El angular da buen resultado cuando la luz acompaña, pero al hacer zoom la definición se va para no volver. También tenemos un modo 'superestable' que minimiza bastante bien el movimiento, aunque a costa de reducir la resolución.

Samsung Galaxy Z Fold8, la opinión y nota de Xataka

Sin rodeos, el Galaxy Z Fold8 se ha convertido en mi plegable favorito. Cerrado es lo suficientemente compacto como para que quepa en el bolsillo, pero a la vez es un móvil completamente funcional y, a pesar de ser más corto, resulta muy cómodo de usar. Abierto es como estar usando una mini tablet, con un formato que tiene todo el sentido para consumir contenido multimedia.

Samsung nos había vendido el Fold como el teléfono perfecto para quienes buscan la productividad máxima: potencia, multitarea... En definitiva: un móvil para trabajar. El Fold8 viene con una vocación totalmente nueva. Es un móvil disfrutón, para navegar por redes sociales o ver una serie. Creo que es un discurso que encaja mucho mejor con el uso que la mayoría hacemos del móvil, por eso creo que este también va a ser el plegable favorito de mucha más gente.

El formato pasaporte me ha conquistado y el Fold8 se ha convertido en mi plegable favorito, pero sigo siendo escéptica por un motivo: el precio.

Aunque el Fold8 me ha conquistado con su formato pasaporte, sigo siendo escéptica por un motivo muy claro: el precio. Hablamos de 2.000 euros para la versión de 256 GB, prohibitivo para la gran mayoría de usuarios. Además, en este caso concreto tenemos un móvil muy puntero en la mayoría de aspectos, pero que flojea bastante en un apartado clave como es la fotografía. Es para pensárselo mucho.

Con todo, el contexto puede jugar a su favor. Si el rumoreado iPhone plegable llega con un precio todavía más elevado, el Fold8 podría dejar de parecer caro para pasar a ser, simplemente, la opción razonable dentro de un segmento que se avecina carísimo.

9,0 Diseño 9,5 Pantalla 9,5 Rendimiento 9,0 Cámara 7,5 Software 9,5 Batería 8,8 A favor El mejor formato en un plegable

La calidad de imagen es excelente en ambas pantallas

Una clase magistral de diseño

Buen rendimiento En contra El precio es excesivo

Las cámaras son de una gama muy inferior

La cámara sobresale mucho y hace que el móvil "baile" demasiado en la mesa

El sonido queda descompensado al usarlo abierto

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Samsung. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

Imágenes | Amparo Babiloni, Xataka

En Xataka | Samsung estrena el Fold8 con formato pasaporte y la pregunta no sólo es por qué este formato, es por qué ahora