México tiene tantísimas algas en sus playas que ha tenido una idea: convertir el sargazo en sandalias y cosméticos

De vez en cuando, al ir a la playa, te encuentras con una hilera de algas varadas en la orilla, pero lo de los sargazos es otro nivel: oriundas del mar homónimo, ubicado al este de Florida, el sargazo pelágico se ha ido tantos de las manos que ya es una mancha que se ve desde el espacio. Y tiene nombre: el "Gran Cinturón Atlántico de Sargazo". Esa marabunta de algas pardas es un problema que golpea al Caribe mexicano cada temporada, así que las autoridades del país norteamericano han decidido aprovecharlas con todo tipo de ideas... desde material de construcción hasta maquillaje.

De residuo a recurso. El gobierno federal y las autoridades de Quintana Roo han puesto en marcha una estrategia que combina la recolección en alta mar, la reclasificación legal del sargazo y el fomento a las empresas que lo transforman, porque en México estas algas ya no se consideran residuos, sino un recurso, lo que habilita jurídicamente su aprovechamiento.

El Universal recoge las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explica que, tras recolectarlo en alta mar, distintas empresas locales lo reciclan y lo transforman en hormigón, textiles, sandalias biodegradables, biogás y fertilizantes. En general, sirve como material de construcción y como materia prima para la extracción de compuestos químicos utilizados en las industrias alimenticia, farmacéutica, cosmética y textil.

Por qué importa. Además de no ser especialmente agradable cuando queda varado en la playa, el exceso de sargazo es un auténtico problema sanitario y económico: afecta al turismo y a la pesca y, al descomponerse, genera gases tóxicos como el metano o el ácido sulfhídrico, lo que provoca malos olores y daña los ecosistemas marinos, algo que documenta este estudio de la Universidad del Sur de Florida, y con más razón si la región en cuestión vive de la pesca o el turismo.

Convertirlo en una materia prima para la industria no solo reduce ese residuo ambiental que estropea las playas, sino que hace de un problema una solución en forma de economía circular, al convertirse en una vía de ingresos.

El sargazo llegó para quedarse. Esa tremenda proliferación de algas no es un problema exclusivo de México ni tampoco de este año: esa mancha, visible desde el espacio, empezó a formarse en 2011. Un estudio del Instituto Max Planck atribuye este crecimiento descontrolado en los últimos años a la fijación de nitrógeno y al afloramiento de aguas profundas ricas en nutrientes, agravados por el aumento de las temperaturas del cambio climático; el propio estudio señala que hipótesis anteriores, como la del aumento de nutrientes procedentes de la deforestación del Amazonas, no explican por sí solas el crecimiento observado en los últimos años.

Al rico y útil sargazo. Este plan de aprovechamiento circular del sargazo no solo está ya en marcha, sino que hay empresas concretas sacándole partido, como explica CNN. Es el caso de CarbonWave, que de momento ha lanzado un extracto agrícola y un emulgente cosmético; Sargazo Sandals, que fabrica calzado biodegradable; Nopalimex, que tiene la patente para producir biogás a partir de sargazo; o EcoColor, que usa esta alga para hacer lápices de colores.

No es sargazo todo lo que reluce. Después de ver qué productos tan variados se están haciendo es fácil pensar que el sargazo es la panacea y que tenerlo en la playa es casi una bendición y bueno, la realidad es que tener un poco de esta microalga es bueno, en tanto en cuanto es hábitat para tortugas, cangrejos y peces y ayuda a la formación de las playas. El problema está en el exceso.

Y aunque hay empresas que están investigando para aprovecharlo, no es fácil: este alga tiene bastante arsénico, así que no se puede hacer cualquier cosa. Así, antes es imprescindible limpiarla y certificarla, lo que tiene un coste. Además, aprovechar el sargazo solo ayuda a reducir la acumulación en el presente y a futuro, pero no revierte el daño ecológico causado, por ejemplo al erizo Diadema antillarum.





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