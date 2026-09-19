Las mejores ofertas de El Corte Inglés durante sus Súper Tecnoprecios, hoy 19 de septiembre

El Corte Inglés está celebrando unos nuevos Súper Tecnoprecios con ofertas muy interesantes en electrónica. Por ello, en este artículo vamos a repasar los mejores chollos que estarán disponibles durante el fin de semana, así como también los mejores descuentos en ofertas sueltas.

Lenovo Yoga Slim 7 por 1.199 euros, un ordenador portátil con pantalla OLED y 32 GB de RAM.

por 1.199 euros, un ordenador portátil con pantalla OLED y 32 GB de RAM. Samsung TQ65QN70HAUXXC por 669 euros, una tele de 65 pulgadas con retroiluminación Mini LED.

por 669 euros, una tele de 65 pulgadas con retroiluminación Mini LED. JBL Tune 525 por 34,99 euros, unos auriculares Bluetooth con mucha batería.

por 34,99 euros, unos auriculares Bluetooth con mucha batería. Oppo Watch S por 169 euros, un smartwatch muy bonito con diseño ultrafino.

por 169 euros, un smartwatch muy bonito con diseño ultrafino. Ugreen Nexode Pro por 42,49 euros, un cargador que tiene tres puertos y ofrece una gran potencia.

Lenovo Yoga Slim 7

El Corte Inglés tiene a un precio ajustado de 1.199 euros el Lenovo Yoga Slim 7, un ordenador portátil compacto de 14 pulgadas que destaca principalmente por contar con un panel OLED que ofrece una resolución de 2,8K. Además, viene con una configuración de 32 GB de RAM y 1 TB de SSD, su procesador es el Intel Core Ultra 7-258V y viene con Windows 11 preinstalado.

Lenovo Yoga Slim 7 PVP en El Corte Inglés — 1.199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung TQ65QN70HAUXXC

Si lo que buscas es un buen televisor, la tienda ha bajado el precio de la tele Samsung TQ65QN70HAUXXC hasta los 669 euros, aunque si inicias sesión en MediaMarkt te la puedes llevar más barata (551,65 euros). Se trata de una smart TV Neo QLED con retroiluminación Mini LED que incorpora una pantalla de 65 pulgadas, es compatible con HDR10+ y viene con Alexa integrado, aunque también funciona con Google Assistant.

JBL Tune 520

El Corte Inglés también tiene muy buenas ofertas en auriculares Bluetooth, como es el caso de los JBL Tune 525 que ahora mismo han bajado hasta los 34,99 euros. Son unos auriculares económicos que ofrecen una calidad de audio bastante buena, su batería ofrece una autonomía de hasta 57 horas y son muy cómodos de utilizar durante horas.

Oppo Watch S

El Corte Inglés (y otras tiendas) tiene ahora mismo de oferta el Oppo Watch S, un smartwatch que, por 169 euros, ofrece una buena relación calidad-precio. Es un reloj muy delgado que incorpora una pantalla que ofrece un brillo de hasta 3.000 nits, por lo que se ve muy bien en exteriores. Tiene una función para emparejarse a dos móviles a la vez e incluye funciones orientados a la salud como el análisis físico y mental.

Ugreen Nexode Pro

Por último, la tienda también tiene de oferta el Ugreen Nexode Pro por un precio de 41,90 euros. Hablamos de un cargador compacto que ofrece una potencia de 100W, lo que permite utilizarse incluso en ordenadores portátiles compatibles con carga a través de USB-C. Además, viene con tres puertos: un USB-A y dos USB-C.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | El Corte Inglés y Compradicción (cabecera), Lenovo, Samsung, JBL, Oppo, Ugreen

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