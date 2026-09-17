Mejores cargadores rápidos para móvil, tablet, portátil y otros dispositivos. 6 modelos recomendados por potencia y seguridad

Las baterías de los diferentes dispositivos electrónicos han avanzado bastante en los últimos años. No tanto por la capacidad que ofrecen, sino más bien por la velocidad que son capaces de alcanzar para tenerlos cargados al 100% cuanto antes. Para lograrlo, es fundamental tener un cargador compatible con la carga rápida, y aunque hay muchos en el mercado, una opción que pensamos que encaja a cualquier persona es la del UGREEN Nexode 65W.

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Como es lógico, el cargador destaca por ofrecer una carga rápida máxima de hasta 65 W. Ofrece 3 puertos de carga, de los cuales 2 son USB-C y el restante es un USB-A, para así poder aprovechar cualquier tipo de cable. Eso sí, el funcionamiento de la carga depende de cuántos y qué puertos usemos. Si solo estamos cargando un dispositivo, cualquiera de los puertos USB-C entregará una potencia máxima de 65 W, frente a los 22,5 W del puerto USB-A. En cambio, si usamos los 3 puertos, la potencia se dividirá en 45 W y 7,5 W para los USB-C y 7,5 W para el USB-A.

Un detalle que destaca de este modelo es que incluye un chip GaN II. Este es capaz de ofrecer protección contra el sobrevoltaje, el sobrecalentamiento, la sobretensión y los cortocircuitos. Por tanto, es un modelo que ofrece una gran seguridad. Además, cuenta con un diseño compacto y es compatible con móviles, consolas, portátiles o tablets.

Los destacados

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Por qué destacan

Cuando buscamos un cargador rápido, el aspecto más importante es la velocidad a la que es capaz de cargar nuestro/s dispositivo/s. No obstante, este no es el único aspecto que debemos tener en cuenta, sobre todo porque podemos acabar comprando un modelo que no encaje exactamente con nuestras necesidades, o que se nos quede corto en algunos aspectos. A continuación te contamos todas las características que hay que tener en cuenta.

Velocidad de carga. Como hemos dicho, el principal aspecto a valorar en un cargador de este tipo es la velocidad de carga. El elemento fundamental al que hay que prestar atención es a los vatios (W). A pesar de que muchos dispositivos no alcanzan esa velocidad, lo recomendable es apostar por modelos de 65 W o 100 W. ¿Por qué? Porque esta es la potencia máxima del cargador. Si queremos cargar varios dispositivos al mismo tiempo, esta se redistribuye por todos los puertos. Además, en el caso de querer cargar un portátil, esta es la potencia mínima exigida para garantizar que el dispositivo cargue mientras lo estemos utilizando.

Muchas veces nos preguntamos si tener un cargador con una potencia por encima de la soportada en nuestro móvil puede acabar pasándole factura. La realidad es que no. Los teléfonos actuales cuentan con un sistema de "negociación de energía", que absorben únicamente la que necesitan. Es decir, si nuestro teléfono es compatible con una carga rápida de 45 W, nunca "absorbería" los 65 W del cargador. Establecería el límite de energía que absorbe en su máximo soportado.

Número de puertos. En el caso de que seamos personas que utilizan varios dispositivos al mismo tiempo, es fundamental apostar por cargadores con varios puertos. El diseño más estandarizado hoy en día es el de los cargadores que apuestan por 2 puertos USB-C y 1 puerto USB-A. Esta es la combinación perfecta, ya que nos permite cargar tanto dispositivos modernos como otros con más años a sus espaldas, que quizás no sean compatibles con los puertos USB-C. O simplemente aprovechar cables viejos que todavía no usasen ese formato.

Como hemos comentado en el punto anterior, es fundamental saber que los puertos no ofrecen una potencia de carga completa en cada uno de sus puertos. Si estamos usando varios de ellos, lo normal es que la potencia total se redistribuya. Es decir, si usamos un cargador de 100 W y estamos usando dos puertos, lo habitual es que cada puerto esté entregando 50 W. Algunos fabricantes especifican los límites de potencia que son capaces de alcanzar cada puerto, mientras que otros lo explican en su hoja de características.

Seguridad. La carga rápida implica mover mucha energía en poco tiempo, lo que genera calor. Un buen cargador debe contar con chips de protección inteligentes contra sobretensión, sobrecalentamiento, cortocircuitos y picos de corriente. Por regla general, las marcas más conocidas suelen invertir en chips o tecnologías compatibles con estas medidas de seguridad. Sin embargo, los modelos excesivamente baratos prescinden de este tipo de tecnologías, lo que puede llegar a provocar accidentes.

Tamaño. Dependiendo del uso que le pretendamos dar, el tamaño es otro de los factores clave a la hora de buscar cualquier tipo de cargador. Si nuestra idea es utilizarlo con varios dispositivos al mismo tiempo, no importa demasiado que sus dimensiones sean más elevadas. Sin embargo, si el objetivo es llevarlo en el bolso o en la mochila de forma habitual, lo más recomendado es que tenga unas dimensiones compactas. Eso sí, siendo consciente de las concesiones que tenemos que hacer respecto a los puertos disponibles.

Otras opciones a considerar

BSTOEM Cargador Carga Rápida 65W. Este modelo destaca por lo compacto que es y, al mismo tiempo, por la cantidad de puertos que ofrece. En total, cuenta con 6 puertos (3x USB-C y 3x USB-A), lo que ofrece una versatilidad fantástica. Eso sí, a pesar de soportar hasta 65 W, la carga máxima soportada por sus puertos es de 30 W en solitario, y de 25 W al utilizar varios de ellos.

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Anker Nano Cargador iPhone. El Anker Nano es ideal para los que vayan buscando un modelo compacto y fácil de transportar. Al contar solo con un puerto USB-C, este es capaz de ofrecer los 45 W que soporta. Además, incorpora una pantalla inteligente capaz de ofrecer información en tiempo real.

UGREEN Zapix 100W. En el caso de estar buscando un cargador rápido para la oficina o el despacho, este de UGREEN es de las mejores opciones que ofrece el mercado. Gracias a sus 100 W (65 W máximo por puerto) y sus 6 puertos (4x USB-C y 2x USB-A), podremos cargar varios dispositivos a una buena velocidad. Es la opción perfecta para cargar el teléfono, el reloj, el portátil e incluso la consola al mismo tiempo.

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UGREEN Nexode 100W. Si buscamos una opción potente, pero algo más compacta que la anterior, UGREEN también ofrece alternativas como esta. Este modelo también soporta los 100 W, aunque en este caso es capaz de ofrecerlos si tan solo usamos uno de sus 4 puertos de carga (3x USB-C y 1x USB-A). Al estar todo integrado en el chasis, es un modelo fácil de llevar con nosotros.

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Anker Cargador Carga Rápida 100W. Finalmente, si además de potencia queremos la mayor claridad posible, Anker lo ofrece con este cargador. La pantalla inteligente que incluye es capaz de mostrar los vatios que está entregando, la temperatura del dispositivo o el nivel de ventilación que tiene activado. Además, alcanza los 100 W, con 2x USB-C y 1x USB-A.

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Configuraciones y extras

Además de los aspectos que hemos mencionado más arriba, hay otros elementos que también es interesante que conozcamos antes de realizar nuestra elección. A continuación, te hablamos de los más relevantes.

Cable. Aunque muchas veces se pueda pasar por alto, el cable es un elemento fundamental para poder exprimir la potencia del cargador. Algunos cables, especialmente los de menor calidad, no son capaces de ofrecer las potencias de carga más elevadas. En el caso de buscar un modelo que aproveche los 100 W, es fundamental buscar un cable USB-C a USB-C que integre un chip "E-Marker" certificado para 100 W o 240 W.

Tecnología GaN. Anteriormente, los cargadores hacían uso de silicio. Sin embargo, los modelos más actuales apuestan por el Nitruro de Galio (GaN). Este genera mucho menos calor, es más eficiente a nivel energético y permite agrupar los componentes en espacios más pequeños. Por esa razón, los cargadores de ahora pueden llegar a ofrecer tamaños tan compactos. Para un cargador rápido, debería ser indispensable que utilizase esta tecnología.

Protocolos de carga. Para saber si el cargador será compatible con nuestro dispositivo, debemos echar un ojo a los protocolos de carga soportados. Concretamente, podemos encontrar tres tipos diferentes de protocolos:

USB Power Delivery (USB-PD 3.0 / 3.1): Es el estándar universal abierto de la industria. USB-PD 3.0 cubre potencias de hasta 100 W (20 V a 5 A), utilizado por Apple (MacBook, iPad, iPhone), portátiles Windows, consolas como Nintendo Switch y Google Pixel. El estándar USB-PD 3.1 amplía esta potencia hasta los 240 W mediante rangos de voltaje extendidos (EPR).

PPS (Programmable Power Supply): Una extensión obligatoria de USB-PD 3.0 para dispositivos modernos. Permite regular el voltaje en micropasos (por ejemplo, incrementos de 20 mV) para ajustar la entrada exacta en tiempo real según la temperatura. Es imprescindible para desbloquear la "Carga Super Rápida 2.0" de Samsung (45 W); sin soporte PPS en el cargador, terminales como el Galaxy S24 Ultra se quedan limitados a 15 W o 25 W aunque el cargador sea de 100 W.

Protocolos propietarios: Tecnologías como Dart/SuperVOOC (Oppo/OnePlus/Realme) o HyperCharge (Xiaomi) utilizan voltajes bajos y amperajes muy altos mediante chips propietarios. Si se conectan estos móviles a un cargador estándar de alta potencia (UGREEN o Anker), cargarán a la velocidad estándar de USB-PD (normalmente entre 18 W y 27 W), nunca al máximo teórico de su fabricante.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar un cargador de 100 W para cargar mi móvil antiguo que solo admite 20 W?

Sí, es totalmente seguro. Los cargadores actuales y los dispositivos se comunican entre sí. El cargador ajusta el voltaje y solo entregará la potencia máxima que tu móvil sea capaz de soportar, sin riesgo de sobrecarga ni daños en la batería.

¿Por qué la velocidad baja drásticamente cuando la batería llega al 80%?

Es un mecanismo automático de protección integrado en tu dispositivo. Para alargar la vida útil de la batería de litio y evitar el estrés térmico o químico, se reduce el amperaje en el tramo final de saturación. El último 20% siempre será el más lento de cargar, sin importar la potencia del cargador.

¿Qué es la tecnología GaN y por qué sube el precio del cargador?

GaN significa Nitruro de Galio, el material que ha sustituido al silicio en los componentes internos de estos cargadores. Su gran ventaja es que genera mucho menos calor y agrupa los componentes en menos espacio. Pagas un poco más por tener un cargador un 50% más pequeño e infinitamente más eficiente.

¿Un cargador multipuerto de 100 W puede cargar dos portátiles a la vez?

Depende de la exigencia de tus equipos. Al conectar dos dispositivos, los 100 W no se duplican, sino que se dividen (por ejemplo, entregando 65 W a un puerto y 30 W a otro). Si tienes dos portátiles que exigen 65 W para funcionar con soltura, uno de ellos cargará muy lentamente o simplemente mantendrá el porcentaje de batería sin subir.

¿Sirve cualquier cable USB-C para aprovechar la carga de mi cargador nuevo?

No. Los cables estándar o los más económicos del mercado suelen estar limitados por normativa a un máximo de 60 W. Si adquieres un modelo de 100 W, debes asegurarte de utilizar un cable USB-C a USB-C que integre un chip "E-Marker" certificado para 100 W (5 A). De lo contrario, la velocidad de carga se quedará bloqueada en 60 W.

Recomendación final

A pesar de que, como hemos visto, hay muchas opciones, consideramos que la opción más equilibrada de todas es la del UGREEN Nexode 65W. Es cierto que hay modelos más potentes, pero es el que ofrece el mejor equilibrio entre prestaciones, coste y tamaño.

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En el caso de que busquemos una opción mucho más potente y no nos importe pagar algo más, el UGREEN Nexode 100 W es una elección fantástica. Igual que el UGREEN Zapix 100 W, aunque este está más pensado para aquellos que necesiten un modelo para oficina.

Finalmente, si lo que se busca es un modelo compacto, fácil de transportar y con el que tener una buena velocidad de carga, el Anker Nano es una opción fantástica.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Ugreen, Anker, BSTOEM, I'M ZION en Unsplash

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