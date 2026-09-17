Los nuevos megatrenes de Madrid pasan por el taller a los 10 días de su estreno pero Renfe se defiende: "Están en una fase de rodaje"

Semana y media. 10 días. Eso es lo que han durado en servicio tres unidades de los nuevos trenes que Renfe ha incorporado en la red de Cercanías en Madrid. Los trenes, de la empresa suiza Stadler, han sufrido problemas de software que han obligado a su retirada de las vías. Las unidades se están revisando pero Renfe quita hierro al asunto.

¿Qué ha pasado? Renfe ha tenido que retirar tres unidades de los nuevos trenes Stadler que venían a mejorar la red de Cercanías de Madrid, saturada de viajeros y en la que se recogen recurrentes retrasos por averías. En verano, estos trenes se encontraban en fase de pruebas en Aranjuez pero desde el 31 de agosto se preveía que fueran incorporándose a las vías madrileñas.

Sin embargo, la alegría ha durado poco. Y es que el pasado 10 de agosto, aseguran en El Mundo, tres unidades de estos nuevos trenes se tuvieron que retirar de la circulación por problemas de software que comprometían la seguridad de los viajeros.

¿Por qué? Según el medio, un fallo en los trenes habría dejado al 50% el freno en una de las unidades que estaba en funcionamiento. Además, se notificaron incidencias en la comunicación entre vagones, clave para detectar incidencias. En El País también señalan que se están realizando comprobaciones en los sistemas de reconocimiento de señales y en la información que se muestra al viajero, ahora que los trenes están fuera de circulación.

¿Qué dice Renfe? Desde Renfe han respondido a estas informaciones con un comunicado en el que aseguran que este tipo de ajustes es completamente normal y que los trenes ya en funcionamiento se mantienen dentro de "una fase de rodaje y puesta a punto que permite identificar oportunidades de mejora e introducir aquellos ajustes necesarios para optimizar sus prestaciones y fiabilidad".

Es decir, aseguran que fallos de este tipo son habituales cuando se pone un tren de nueva fabricación en las vías y recalcan que ya están trabajando con Stadler para realizar los ajustes necesarios, llevar éstos a los trenes que se sacaron de la circulación e incorporar los cambios en las unidades que vayan llegando.

Un problema de imagen. El problema para Renfe es importante, sobre todo, reputacionalmente. Primero porque las noticias sobre retrasos y averías se han ido acumulando en los últimos años (especialmente los referentes a la alta velocidad) pero también porque las redes de Cercanías más saturadas como la de Madrid o Rodalies en Cataluña acumulan problemas a diario.

Y segundo porque la elección de Talgo para suministrar a Renfe los conocidos como Talgo Avril ha resultado fallida. Estos trenes han listado problemas de software y fallos estructurales como grietas. Con los nuevos trenes de Stadler, Renfe se juega mejorar su imagen dejando claro que el material rodante está a la altura.

Los nuevos trenes. Los trenes de Stadler se eligieron porque venían a arreglar algunos de los problemas de saturación que se vive en las vías madrileñas. Los Stadler T100 y T200 son megatrenes que elevan la capacidad un 20% respecto a los Civia que se utilizan actualmente. Los primeros permiten trasladar a unas 900 personas en el interior pero los segundos disparan esta cifra, rozando los 1.900 pasajeros.

Otro de los alicientes de estos trenes es su capacidad para adaptarse a la demanda. Los primeros pueden añadir un quinto coche para aumentar el volumen de pasajeros y los segundos pueden reducir el número de vagones hasta quedarse en 160 metros de largo si no es necesario que funcionen a plena capacidad.

Además, estos trenes están ya pensados para trasladar más bicicletas y carritos de niños en su interior, cuentan con un mayor número de enchufes, sistema de vigilancia en el interior de los vagones, más coches sin escaleras para subir y bajar de ellos y son capaces de alcanzar una velocidad máxima de 140 km/h.

Lo que está por venir. En Xataka nos hemos puesto en contacto con Renfe, quienes nos reiteran que el paso de estos trenes por talleres no es una retirada y que lo propio es hablar de "ajustes rutinarios que se realizan a cualquier tren de nueva incorporación". De hecho, nos confirman que estas unidades están de nuevo en funcionamiento en las vías madrileñas.

En cuanto a las unidades que están por entregarse, los planes de Renfe pasan por incorporar 17 nuevas unidades a las vías madrileñas antes de que termine el año. Estos trenes forman parte de un paquete de 79 nuevos vehículos que se han comprado a Stadler por un valor de 1.306 millones de euros.

Foto | Snooze123

En Xataka | Renfe ya conoce el precio de dejar en manos de Talgo su futuro: 100.000 plazas menos en el Madrid-Valencia y más Avril parados