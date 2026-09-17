Mark Zuckerberg soñó con una Meta sin mandos intermedios. Ahora Meta pide a sus mandos intermedios que vuelvan

Mark Zuckerberg lleva desde 2023 con la misma idea en la cabeza: menos jefes, más rapidez. En un primer momento lo llamó "el año de la eficiencia" y su objetivo era convertir a Meta en una empresa más plana en cuanto a jerarquías, con equipos más pequeños y toma de decisiones más rápidas.

Luego llegó la IA y la idea cogió velocidad con Project OT, según reveló Reuters, un plan estratégico que proponía equipos un 60% más pequeños apoyados por agentes de IA y que, finalmente, tuvieron que cancelar. En ese contexto, los mandos intermedios sobraban. El resultado: miles de despidos y reubicación de empleados en otros equipos. Según publicaba Business Insider, Meta ahora estaría llamando a la puerta de algunos de aquellos mandos intermedios que trasladó para ver si quieren volver a ocupar sus antiguos puestos.

Cambio de estrategia: ahora quiere jefes. Según fuentes consultadas por el medio estadounidense, Meta habría pedido a algunos empleados que ocuparon puestos de mando intermedio volver a ponerse al frente de equipos en su división de Applied AI (AAI) que valoren volver a puestos de gestión.

La división de Applied AI (AAI) es una unidad creada a principios de año como apoyo para el laboratorio de Superinteligencia en el que trabajan los mejores fichajes de Mark Zuckerberg para la IA, y absorbió a unos 7.000 empleados. Muchos de esos empleados proceden de puestos directivos y, de la noche a la mañana, pasaron a trabajar sin nadie a su cargo.

Un nuevo paso atrás (otro más). La petición de Meta de volver a contar con los mandos intermedios que había reubicado se contradice, al menos en parte, con la estrategia de aplanamiento de la estructura de Meta que Zuckerberg ha venido repitiendo machaconamente desde 2023.

El cambio de planteamiento en la gestión de equipos podría ser parte del volantazo que Zuckerberg se vio obligado a dar tras demostrarse mediante datos internos que la idea de liderar los equipos con IA solo contribuía a empeorar la calidad de los productos que desarrollaban.

En Meta ya quedan pocos mandos. De acuerdo a lo publicado por Business Insider, los mandos intermedios fueron el segmento más afectado en las distintas rondas de despido que se han venido ejecutando durante la primera mitad de año, representando uno de los mayores recortes de plantilla de su historia. Casi un tercio de los empleados despedidos eran mandos intermedios.

No obstante, tras la cancelación de Project OT y asumir que se habían precipitado al reducir hasta en un 60% el tamaño de algunos de sus equipos, el fundador de Facebook prometió que ya no habrían más despidos masivos como los de marzo. "Quiero dejar claro que no prevemos más despidos masivos en toda la empresa este año. También quiero reconocer que no hemos sido tan claros como nos gustaría en nuestra comunicación, y esa es un área que quiero asegurarme de que mejoremos", escribía Zuckerberg en un memorando dirigido a sus empleados recogido por Reuters.

Al final, menos no era más. Según datos de la consultora Gallup, el número medio de empleados que reportan a un gerente pasó de los 10,9 empleados en 2024 a 12,1 en 2025. Es casi un 50% más que en 2013, lo que revela una tendencia entre las empresas a tener equipos cada vez más grandes. Aun así, la mediana sigue en seis personas por equipo. La Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU calcula que en EEUU hay un gerente por cada 11,5 empleados.

La intención de Meta es salirse de esa norma en cuanto sea posible, y Zuckerberg no está solo en ese empeño. Uber acaba de anunciar el recorte del 10% de su plantilla, el mayor registrado en la compañía desde la pandemia. De ese 10% del total, un 20% corresponde a cargos intermedios.

Uber asegura que solo busca simplificar su estructura eliminando jerarquía intermedia. El caso de Meta demuestra que aplanar una empresa gigante no siempre sale según el plan. Por si acaso, que guarden el contacto de algunos de esos gerentes.

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