Mark Zuckerberg no está contento y se lo ha hecho saber a su equipo: "Tememos no ser lo suficientemente rápidos para adaptarnos"

Pocas empresas están poniendo tanta carne en el asador como Meta en la carrera de la IA: fracasó estrepitosamente con el multiverso, así que cambió su meta y dirigió todos sus esfuerzos a la inteligencia artificial. De hecho, para ganarla invirtió solo el año pasado más de 14.000 millones de dólares en una operación. Sin embargo, no está en el lugar donde esperaba. Esta situación no es del agrado de Mark Zuckerberg, que ha hecho autocrítica respecto al ritmo de avances de la IA agéntica.

Qué está pasando. El CEO de Meta reconoció a su plantilla en una reunión interna el pasado jueves que la profunda reestructuración que la compañía ha llevado a cabo no va tan bien como pensaban. ¿La razón? Los agentes de IA han progresado tan rápido como esperaban, según una grabación a la que ha tenido acceso Reuters.

Zuckerberg reconocía que la reorganización de la empresa no había sido tan "limpia" como esperaba y que los ejecutivos calcularon mal el momento para ejecutar los cambios, destinados a financiar inversiones en infraestructuras de IA y capitalizar las mejoras en eficiencia derivadas del trabajo asistido por IA. Este plan de reestructuración empezaron a fraguarse a principios de año y en ese momento, los principales directivos de Meta tenían una preocupación: "No actuar con la suficiente rapidez para adaptarnos" a las ventajas de la IA agéntica.

Por qué es importante. Porque Meta es una de las empresas más agresivas a la hora de apostar por agentes de la IA como motor de reestructuración corporativa, con grandes despidos y reasignaciones internas justificadas precisamente por esa transición. Que su propio CEO admita públicamente que los resultados no llegan pone en duda claramente el relato generalizado de la industria sobre la calidad y velocidad de la "revolución agéntica". Un dato: en esto momento las big tech están gastando más 700.000 millones de dólares.

Contexto. Lo de Meta está siendo una sangría: a principios de año despidió al 10% de su plantilla: unas 8.000 personas dijeron adiós a la empresa. Asimismo, también reubicó a 7.000 trabajadores a equipos de IA. Sabíamos cuál era el objetivo de este movimiento (poco "limpio", según sus propias palabras) y ahora hemos descubierto su motivación: el miedo de los directivos a quedarse atrás frente a la competencia. La razón de su optimismo en aquel momento era una herramienta externa con un potencial enorme: Claude Code, de Anthropic.

En detalle. De esos más de 700.000 millones de dólares que las big tech están invirtiendo en IA, Meta tiene previsto invertir hasta 145.000 millones de dólares en infraestructura de IA solo este año. Y Zuckerberg vaticina que la recompensa está a la vuelta de la esquina: según Reuters, Meta espera obtener beneficios significativos de estas inversiones en una horquilla de tres a seis meses. Mientras esto llega, la capa humana está lidiando con fricciones: en las altas esferas, con frustración e incertidumbre y un ambiente enrarecido en la plantilla (algunos dicen que trabajan "en el gulag")

Sí, pero. Lo primero de todo, se trata de una filtración de una grabación obtenida por Reuters y Meta no ha hecho aún declaraciones. Por otro lado, Mark Zuckerberg reconoce el retraso, pero sigue siendo optimista por la cuenta que le trae: sostiene que es cuestión de tiempo y sigue defendiendo las estratosféricas inversiones. Es decir, pese a ese conato de autocrítica hacia esa forma de soltar lastre, no hay marcha atrás en el gasto ni en la estrategia.

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Portada | Meta, Unsplash











