El aeropuerto “fantasma” de Castellón ya no es tan fantasma: consigue un récord histórico de pasajeros en julio

El Aeropuerto de Castellón, conocido durante mucho tiempo como el “aeropuerto fantasma” de España tras años operando sin un solo vuelo, registró en julio su mejor resultado desde su inauguración en 2011. Y es que en dicho mes alcanzó un total de 49.250 pasajeros, un aumento del 19 % en comparación con el mismo mes del año pasado, según las cifras difundidas por el Gobierno regional de Valencia.

Si bien estas cifras no sorprenden si las comparamos con otros aeropuertos del país, sí son interesantes, ya que el aeropuerto lleva todo un año de récord y va camino de cerrar 2026 como su mejor año. Igual ya no es tan “fantasma”.

Por qué es importante. Durante más de una década, el Aeropuerto de Castellón se convirtió en una especie de símbolo del dinero público malgastado. Se inauguró en marzo de 2011 bajo la presidencia del entonces presidente provincial Carlos Fabra con un coste superior a los 150 millones de euros, pero sin permisos de vuelo ni una sola aerolínea dispuesta a operar allí. De ahí precisamente lo de “aeropuerto fantasma”. Así que el hecho de que ahora esté en su mejor año al menos son síntomas de que la infraestructura ha tomado tracción y no está desamparada.

En cifras. Los 49.250 pasajeros de julio representan, en palabras del propio aeropuerto, “el mejor registro anual en la historia de la infraestructura ”. Además, entre enero y julio, el aeropuerto recibió 197.256 pasajeros, un 11,6 % más interanual y también un récord para dicho periodo. El aeropuerto ya había batido su propio récord en 2025, cerrando el año con 318.309 pasajeros, un incremento del 16 % respecto a 2024 y su cifra anual más alta hasta la fecha, según datos de Aerocas, la empresa pública que gestiona el aeropuerto.

En detalle. Tiene todo el sentido que el aeropuerto haya crecido en número de pasajeros, ya que el aeropuerto ha ampliado su mapa de rutas a lo largo de estos años. Actualmente, el aeropuerto opera 16 rutas regulares, frente a las 14 de 2025, tras incorporar este año conexiones con Mánchester y Bolonia. De esta manera, el aeropuerto opera en 36 frecuencias semanales, unos 72 vuelos a la semana de ida y vuelta a Castellón, operadas principalmente por Ryanair, que cubre destinos como Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bolonia, Mánchester y Oporto.

Wizz Air, por otro lado, vuela a Bucarest y Cluj, mientras que Volotea conecta el aeropuerto con Asturias y Bilbao, e Iberia-Air Nostrum lo enlaza con Madrid y Palma de Mallorca. Luego están los vuelos chárter (privados o semiprivados) con Eslovaquia, que operan entre junio y septiembre. En total, hay programados para 2026 un total de 2.400 vuelos regulares y unas 400.000 plazas.

Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero del Gobierno regional de Valencia y responsable del departamento de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, se mostraba “satisfecho” con las cifras de julio, calificándolas de “un nuevo hito para el aeropuerto, que prosigue su dinámica de crecimiento y confirma las buenas expectativas para la presente campaña estival”.

Captación. El aeropuerto también intenta crecer en el sector aeroespacial. Aerocas ha puesto en marcha un programa de incubación ESA BIC con la Agencia Espacial Europea, cuya primera edición con cuatro startups registró un aumento del 56 % en sus ingresos y multiplicó por seis la inversión captada, según comparte el propio aeropuerto en su publicación. Una segunda edición de la incubadora incorporará a cuatro empresas más. El recinto alberga además empresas de mantenimiento y reciclaje de aeronaves como Brok-air y eCube, y programas de formación profesional orientados a fichar a trabajadores cualificados a las empresas allí instaladas.

Y ahora qué. Con la temporada de verano todavía en marcha y el aeropuerto superando ya el ritmo de 2025, Aerocas prevé que 2026 bata el récord del año pasado de 318.309 pasajeros. Que eso se mantenga dependerá en gran medida del rendimiento de las nuevas rutas a Mánchester y Bolonia y del resto de líneas regulares durante el resto del año, así que veremos si se acaba materializando.

Imagen de portada | Wikipedia

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