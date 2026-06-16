La UE pone fin a algunas de las prácticas más desesperantes de las aerolíneas. Que la maleta de mano sea gratis de verdad no es una de ellas

Trece años después de que la Comisión Europea abriera el proceso de reforma, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han cerrado un acuerdo político para darle una vuelta al tema de los derechos que cuentan los pasajeros a la hora de subirse a un avión. La norma vigente databa de 2004. Por aquel entonces, Ryanair transportaba unos 23 millones de viajeros al año. Hoy mueve más de 180 millones. El mundo ha cambiado mucho desde entonces, y la regulación también tendrá que hacerlo. Te contamos todos los detalles.

Por qué ha tardado tanto. La Comisión Europea lanzó la propuesta de reforma en 2013. El Parlamento Europeo se posicionó relativamente pronto, pero el Consejo, donde están los gobiernos nacionales, bloqueó el expediente durante casi una década. Había varias discrepancias, entre ellas los umbrales de retraso para las compensaciones, los cuales algunos estados querían elevar; el tema de la carga regulatoria en el avión, y más.

Lo que ha acabado desatascando el proceso ha sido en parte el calendario. Y es que en julio la presidencia del Consejo de la UE cambia de manos a Irlanda, que es precisamente la sede de Ryanair. Y eso, según fuentes citadas por El Mundo, hubiese complicado aún más las negociaciones.

Qué cambia para el pasajero. El acuerdo introduce varias medidas importantes para quien compra un billete de avión en Europa:

Maleta de mano en la tarifa base . Las aerolíneas deberán mostrar desde el primer momento de la compra un precio que incluya el transporte de una maleta de cabina tipo trolley (hasta 7 kg y dimensiones máximas de 100 cm en total). Esta medida es la que más afecta al modelo de negocio de las low-cost, que desde hace años han partido del precio más bajo para después ir sumando extras. Ahora el punto de partida incluirá el equipaje. Y quien no quiera llevarlo podrá optar a una tarifa reducida.

. Las aerolíneas deberán mostrar desde el primer momento de la compra un precio que incluya el transporte de una maleta de cabina tipo trolley (hasta 7 kg y dimensiones máximas de 100 cm en total). Esta medida es la que más afecta al modelo de negocio de las low-cost, que desde hace años han partido del precio más bajo para después ir sumando extras. Ahora el punto de partida incluirá el equipaje. Y quien no quiera llevarlo podrá optar a una tarifa reducida. Artículo personal siempre gratuito . El derecho a subir al avión con un bulto pequeño (una mochila o bolso de hasta 40x30x15 cm que quepa bajo el asiento delantero) quedará garantizado sin coste adicional, independientemente de la tarifa contratada.

. El derecho a subir al avión con un bulto pequeño (una mochila o bolso de hasta 40x30x15 cm que quepa bajo el asiento delantero) quedará garantizado sin coste adicional, independientemente de la tarifa contratada. Familias y personas con movilidad reducida, juntas sin pagar más . Las aerolíneas no podrán cobrar por garantizar que menores de 14 años viajen sentados junto a un acompañante adulto. Lo mismo aplica a personas con discapacidad o movilidad reducida y a mujeres embarazadas.

. Las aerolíneas no podrán cobrar por garantizar que menores de 14 años viajen sentados junto a un acompañante adulto. Lo mismo aplica a personas con discapacidad o movilidad reducida y a mujeres embarazadas. Fin de algunas tasas menores . Desaparecen los cargos por corregir errores ortográficos en el nombre del billete o por imprimir la tarjeta de embarque si el pasajero ya ha hecho el check-in.

. Desaparecen los cargos por corregir errores ortográficos en el nombre del billete o por imprimir la tarjeta de embarque si el pasajero ya ha hecho el check-in. Compensaciones por retraso, sin cambios. Este ha sido el otro gran frente de la negociación. El umbral de tres horas de retraso para tener derecho a indemnización se mantiene intacto. Las cuantías también, abonando 250 euros para vuelos de hasta 1.500 km, 400 euros para trayectos de entre 1.500 y 3.500 km, y 600 euros para el resto.

Qué pasa con la maleta. La regulación en torno al equipaje de cabina ha sido un tira y afloja constante desde hace años. El Parlamento Europeo llegó a las negociaciones pidiendo que la maleta de mano quedara incluida en el billete de forma gratuita y universal. No lo ha conseguido del todo, pues las aerolíneas podrán seguir cobrando por ese servicio, pero deberán reflejar su coste y que éste sea visible desde el inicio del proceso de compra.

Javier Gándara, portavoz de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que agrupa a compañías como Iberia, Vueling, Ryanair o easyJet, cuenta a El Mundo que la norma “no responde a las necesidades actuales y va en contra de la filosofía del consumidor en los últimos años”.

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Cómo lo leen las aerolíneas. La patronal ALA celebra que Europa haya reconocido que “es perfectamente legal ofrecer una tarifa más barata a aquellos pasajeros que solamente lleven un bulto de mano”, algo que valida indirectamente este modelo de negocio frente a las sanciones impuestas por el Gobierno en España. Pero critican que obligar a incluir el coste de la maleta desde el primer precio mostrado “desvirtúa el principio de elección del consumidor” y puede llevar a que muchos viajeros “acaben pagando por un servicio que no precisan”.

Para compañías como Ryanair, los servicios no incluidos en el billete generan más de 4.000 millones de euros anuales en ingresos, así que parece más o menos inevitable que la aerolínea acabe subiendo el coste de su tarifa base.

¿Y España?. El país ha votado en contra del acuerdo en el Consejo, junto a Letonia. Finlandia y Austria se abstuvieron. El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, sigue manteniendo que el hecho de que el equipaje de mano sea gratuito es un derecho ya reconocido por los tribunales españoles y por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, y que ese criterio fue en lo que se basó aquella multa de 179 millones de euros impuesta en 2024 a cinco aerolíneas low cost. Bruselas, sin embargo, abrió a España un procedimiento de infracción por esas sanciones.

El nuevo acuerdo no zanja ese conflicto. Y es que el Ministerio lo considera insuficiente porque realmente no ha conseguido obligar a las aerolíneas a incluir la maleta de cabina en su tarifa más reducida, y las aerolíneas ahora ya tienen una garantía para afianzar su postura.

Qué queda pendiente. El acuerdo político debe ser ratificado formalmente por el Pleno del Parlamento Europeo, cuya votación está prevista para julio. Una vez adoptado y publicado en el Diario Oficial de la UE, los nuevos derechos entrarán en vigor doce meses después, previsiblemente en 2027. La Comisión también se ha comprometido a evaluar en tres años si el alcance del reglamento puede ampliarse a operadores de terceros países que vuelen hacia la UE.

Imagen de portada | Suhyeon Choi

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