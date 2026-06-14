Si vuelas con un menor de 12 años tienes que sentarte a su lado. Reino Unido sospecha que Ryanair se está aprovechando

No es obligatorio pero para Ryanair sí lo es. Al menos para niños de entre 2 y 11 años, como señalan en sus propias condiciones de reserva. La aerolínea irlandesa obliga a que los progenitores viajen, sí o sí, en los asientos contiguos a sus hijos cuando éstos tienen menos de 12 años. Una obligación que Ryanair, asegura, es gratuita.

Reino Unido no lo tiene tan claro.

¿Qué pasa? Que Ryanair obliga a viajar a los menores de 11 años acompañados de uno de los padres en los asientos contiguos, tal y como explican en su propia página web. Esta selección de asientos es necesaria hacerla durante la reserva y no conlleva ningún recargo adicional.

Pero Reino Unido no lo tiene tan claro. Y es que el organismo encargado de velar por la competencia en el país asegura que la compañía estaría cobrando una media de unos nueve euros por la reserva de asientos "de familia". Es decir, cobraría porque padres e hijos se sienten juntos pese a que las normas impiden que puedan hacerlo por separado cuando los hijos tienen menos de 12 años.

¿Qué dice Ryanair? La compañía irlandesa asegura que esto no sucede y se remiten a sus condiciones de reserva. Cuando haces una reserva en un vuelo de Ryanair tienes la oportunidad de elegir asiento, pero eso conlleva un coste. Si no lo haces, el asiento se adjudica automáticamente.

Cuando se realiza una reserva con un menor de 11 años, la plataforma habilita la posibilidad de reservar hasta cuatro asientos contiguos (hasta tres niños por progenitor) de manera completamente gratuita.

Sí, pero. Lo que señalan en los organismos británicos es que esto no siempre sucede y que la compañía irlandesa está cobrando por los asientos. Y es que, realmente, hay algo de truco en la información que presenta Ryanair.

La propia compañía señala que la adjudicación de asientos contiguos se hará "en filas específicas (dependiendo del avión)" y que se cobrará por el cambio de asiento. Ahí no debería haber problema. Sin embargo, deja claro que si no hay posibilidad de juntar asientos en estas filas específicas, el cliente debe realizar una reserva para otro vuelo diferente.

Es decir, en caso de que la compañía no tenga espacio disponible en las filas habituales donde padres e hijo viajan juntos, hay dos opciones: reservar asientos previo pago o cambiar de avión.

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El lío. Lo que están investigando en Reino Unido es si la compañía puede cobrar por los asientos cuando se viaja con niños. Allí, a esta tarifa la compañía lo llama "asiento familiar obligatorio" y puede ser suficiente para multar a la compañía por aplicar una tarifa abusiva.

Por su parte, Ryanair se defiende asegurando que el progenitor sí debe pagar por la selección del asiento pero que esto no se aplica a los cuatro asientos contiguos en los que puede sentar a sus hijos. Es decir, estaría pagando el adulto pero no el niño y la compañía asegura que, de esta manera, no se estaría incumpliendo la legislación del país.

¿Y en España? Las normativas europeas señalan que adultos y niños menores de 12 años deben viajar juntos y que el asiento del niño se debe ofrecer de forma gratuita siempre que sea posible. Para cumplir con la normativa, las aerolíneas suelen generar automáticamente una reserva con dos asientos contiguos en estos casos pero no están obligadas a ello.

Es decir, en el caso de que la aerolínea no tenga dos asientos contiguos disponibles en ese vuelo será obligatorio realizar un cambio del mismo. Pero, además, la interpretación de la norma deja abierta la posibilidad a que, como se está estudiando con Ryanair en Reino Unido, se apliquen recargos en el precio final.

Una pelea más. Desde Ryanair, además, han aprovechado la confrontación para asegurar que toda esta polémica sólo está motivada porque el Gobierno del país quiere aparentar protección a los viajeros en lugar de rebajar las tasas. Otro frente abierto para la compañía con un Gobierno nacional que, como sucede en España, tiene disputas abiertas con numerosos Estados europeos en relación a los cánones que deben pagar por prestar sus servicios en los aeropuertos.

Foto | Paul Hanoka y Nejc Soklič

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