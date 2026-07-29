Ojo con la norma ISO 12312-2: cómo saber si tus gafas para el eclipse son seguras o una estafa peligrosa

Vamos a decirte cómo saber si tus gafas para el eclipse son seguras o tienes alguna estafa que pueda poner en peligro la salud de tus ojos. El eclipse solar de 2026 ya está muy cerca, y muchas personas van a desplazarse para poder verlo. Pero claro, ante un evento tan único y espectacular, todos vamos a querer mirar al eclipse sin freirnos los ojos.

Es aquí donde entran en juego las gafas especiales para eclipses, con unas protecciones específicas con las que protegerse correctamente los ojos. Pero claro, estas gafas deben tener una homologación legal que certifique que funcionen, y como siempre pasa en estos casos puedes encontrarte con falsificaciones que te protejan correctamente.

Y por eso vamos a explicarte lo que debes buscar en las gafas antes de comprarlas para asegurarte de que están correctamente homologadas. También vamos a decirte tres maneras en las que puedes verificar en casa que unas gafas que ya tienen te van a proteger, e incluso te daremos algunas alternativas a las gafas... y te avisaremos de otras que no debes usar bajo ningún concepto.

Requisitos para ser gafas homologadas legales

Para asegurarte de que las gafas que compres para protegerte en el eclipse sean legales y sigan las normas internacionales para la observación directa del sol, deben cumplir ciertas normas e incluir en su patillaje cierta información de forma explícita. Es la siguiente:

Deben tener estándar exacto : En las gafas debe poner de forma clara e inequívoca ISO 12312-2 o ISO 12312-2:2015 . Aquí, conviene tener en cuenta TODOS los números. Por ejemplo, si solo pone "ISO 12312-1" serán gafas de sol comunes y no te van a servir. Tiene que cumplir con la ISO 12312-2 o la ISO 12312-2:2015.

: En las gafas debe poner de forma clara e inequívoca . Aquí, conviene tener en cuenta TODOS los números. Por ejemplo, si solo pone "ISO 12312-1" serán gafas de sol comunes y no te van a servir. Tiene que cumplir con la o la ISO 12312-2:2015. Identificación del fabricante : En la caja debe poner el nombre y dirección clara del fabricante o importador en la Unión Europea. Desconfía de cualquier modelo en el que no se indiquen estos datos de contacto.

: En la caja debe poner el nombre y dirección clara del fabricante o importador en la Unión Europea. Desconfía de cualquier modelo en el que no se indiquen estos datos de contacto. Instrucciones impresas : En las instrucciones de las gafas debe poner de una manera clara algunas advertencias clave para protegerte, como "No usar más de 3 minutos seguidos" o "Desechar si se raya o perfora".

: En las instrucciones de las gafas debe poner de una manera clara algunas advertencias clave para protegerte, como "No usar más de 3 minutos seguidos" o "Desechar si se raya o perfora". Transmisión de luz (Factor de atenuación): En la información sobre el modelo, debes asegurarte de que el filtro de las gafas sea capaz de bloquear el 99,999% de la luz visible y casi la totalidad de los rayos UV e IR.

Tres comprobaciones caseras antes de mirar al sol

Una vez hayas comprado las gafas o vayas a usar unas que tengas en casa, antes de usarlas para mirar al Sol conviene hacer comprobaciones para asegurarte de que te van a proteger correctamente. Estos son tres tests que vas a poder hacer en tu casa de forma sencilla:

La prueba de la bombilla : Ponte las gafas en casa o interiores en general, y mira hacia una bombilla que esté encendida. Cuando lo hagas, no deberías ver absolutamente nada salvo el filamento o el LED de una bombilla muy potente. E incluso estos elementos deberían verse de forma extremadamente tenue.

: Ponte las gafas en casa o interiores en general, y mira hacia una bombilla que esté encendida. Cuando lo hagas, no deberías ver absolutamente nada salvo el filamento o el LED de una bombilla muy potente. E incluso estos elementos deberían verse de forma extremadamente tenue. La prueba de los reflejos : Si estás en la calle, debes mirar alguna superficie brillante que esté al sol, como el capó de un coche. Cuando lo hagas, deberías ver solo un destello muy suave, y nada del resto de la escena del entorno.

: Si estás en la calle, debes mirar alguna superficie brillante que esté al sol, como el capó de un coche. Cuando lo hagas, deberías ver solo un destello muy suave, y nada del resto de la escena del entorno. La prueba física de la lámina: Esta es una prueba para verificar que la lámina protectora de tus gafas no tiene defectos. Debes comprobar al trasluz que el filtro de Mylar o polímero negro no tiene micropinchazos, arañazos ni holguras en las monturas de cartón. Vamos, protección total y sin defectos.

Qué alternativas puedes usar y cuáles no

Más allá de comprar gafas homologadas, también puedes usar algunas alternativas como pantallas o cristales de soldador. Eso sí, en este caso debe tener una graduación DIN 14 o superior. El mínimo técnico suele ser de DIN 12, pero por tener una holgura y una mayor comodidad se recomienda el DIN 14.

La escala DIN indica el porcentaje de cuánto dividen la luz estos protectores. La norma ISO 12312-2 establece el umbral de seguridad para mirar al sol directamente, y está en torno a ≤ 0,003 %. El DIN 11, por ejemplo, tiene una transmisión luminosa de 0,005 %, por lo que es superior a este estándar y no vale. La del DIN 14 es del 0,00027 %, por debajo de esa norma, y transmite 50 veces menos luz visible que un DIN 10.

¿Y qué significa todo esto? Pues que el DIN es algo que debes fijarte en una ferretería si vas a por cristales de soldador, porque es la medida con la que se indica cuánta luz deja pasar. Por eso, te recomendamos que sea de graduación DIN 14 o superior.

Otra alternativa a las gafas especiales de eclipses bastante menos visuales son la proyección indirecta. Ya sabes, el método de la caja estenopeica o un colador de cocina para que se proyecte el sol sobre una soperficie y ver ahí el eclipse en vez de mirando directamente al cielo.

Lo que NUNCA nunca debes usar para un eclipse son otros elementos como radiografías, gafas de sol superpuestas de cualquier categoría, cristales ahumados, carretes fotográficos o filtros ND de fotografía convencional colocados en el ojo. Ninguno de estos objetos va a proteger tus ojos si miras directamente al sol durante un eclipse, y puedes dañarlos.

Modelos de gafas recomendados

Si todavía no tienes unas buenas gafas homologadas para ver el eclipse, aun estás a tiempo para comprarlas y que lleguen a tiempo. Si tienes Amazon Prime, el gigante del comercio online es uno de los más recomendados para encontrar buenos paquetes de gafas homologadas a precios asequibles y envío rápido.

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Por ejemplo, tienes el pack la marca Keyaluo, con seis unidades por 6,17 euros. También hay otras buenas opciones en otras tiendas, como las gafas de MediaMarkt o Carrefour. Y también en El Corte Inglés donde tienes el modelo de Hawkers por 3,99 euros. Estas dos alternativas son perfectamente válidas, pero también puedes buscarlas tú por tu cuenta fijándote en la homologación que te hemos dicho.

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