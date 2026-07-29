Canadá envió un submarino a 400 metros frente a Groenlandia. Ha encontrado el naufragio del legendario barco de Shackleton

No es tan conocido como el buque Endurance, pero el Quest es por méritos propios uno de los barcos más icónicos de la Edad Heroica de la Exploración Antártica, el período de finales del XIX y comienzos del XX en el que científicos y aventureros se lanzaron a descubrir el continente blanco. A pesar de que no era particularmente grande, el comandante Ernest Shackleton escogió el Quest para la expedición que planeaba cartografiar la costa de Tierra de Enderby. No tuvo mucha suerte. Durante una escala en Georgia del Sur, Shackleton murió en su camarote, lo que malogró la misión, pero convirtió al Quest en un símbolo.

Sabíamos que el navío acabó yéndose a pique en 1962 en el Atlántico Norte, pero durante años su paradero exacto fue un misterio. Ahora al fin lo hemos resuelto. Incluso hemos podido ver cómo se encuentra el pecio tras seis décadas.

¿Qué ha pasado? Que los arqueólogos y apasionados de la historia de la exploración antártica han logrado un hito con el que llevan décadas soñando: confirmar la ubicación exacta del buque Quest y, sobre todo, contemplarlo 64 años después de que se hundiera en las gélidas aguas del mar de Labrador.

Una expedición liderada por la Real Sociedad Geográfica Canadiense (RCGS) en colaboración con la Institución Oceanográfica Woods Hole (WHOI) ha utilizado un vehículo submarino para inmersiones profundas, el Alvin, y el sumergible teledirigido Falcon para descender 390 m hasta el fondo del mar de Labrador y captar las primeras imágenes del pecio que comandó en su día Shackleton.

¿Por qué es relevante? Por la importancia de la misión. Y por la relevancia histórica del propio Quest. Los miembros de la expedición liderada por la RCGS habían localizado los restos del barco en 2024 frente a la costa de Canadá, pero entonces solo pudieron obtener imágenes de sonar de barrido lateral. Nada más.

Supuso todo un logro, pero dejó un sabor agridulce al equipo de científicos canadienses liderado por John Geiger. Habían dado con los restos del naufragio, cierto, pero no pudieron contemplar directamente el buque, comprobar su estado de conservación o analizar su estructura para comprender mejor cómo fue su naufragio en mayo de 1962. Esa espina se la han sacado ahora tras obtener imágenes y vídeos sorprendentes divulgados por la RCGS y WHOI.

¿Eso es todo? No. La crónica de la Edad Heroica de la Exploración Antártica incluye muchos nombres de barcos, algunos tan conocidos como el Endurance, probablemente el navío más famoso asociado a Ernest Shackleton. El Quest era más pequeño (un vapor de 34 metros de eslora y 6,3 m de manga) y la misión en la que participaba, la Expedición Shackleton-Rowett de 1921-1922, no cumplió con sus expectativas; pero aún así es una embarcación legendaria.

¿El motivo? Fue la última morada de Shackleton. El famoso comandante falleció en uno de sus camarotes en la isla de Georgia del Sur el 5 de enero de 1922. Tenía solo 47 años y la causa de la muerte fue un infarto. Ese episodio no solo otorgó al Quest un protagonismo innegable en la biografía del explorador anglo-irlandés. Hay historiadores que creen que la propia Expedición Shackleton-Rowett, a menudo conocida como 'Expedición Quest', marcó el fin de la Era Heroica.

¿Y cómo está el Quest? Esa es la peor parte. Sabíamos que tras la muerte de Shackleton el Quest acabó en manos de una familia noruega, que se remodeló y que durante gran parte del resto de sus días sirvió para la caza de focas frente a las costas de Labrador, aunque también sirvió en expediciones árticas.

Está documentado además que su crónica finalizó el 5 de mayo de 1962, cuando un témpano de hielo lo aplastó y provocó su hundimiento en el Atlántico Norte. Allí, a 390 metros de profundidad frente a la costa de Canadá, lo encontraron los expertos de la RCGS con ayuda del sonar en 2024, más de 60 años después.

Todo eso sabido, lo que desconocíamos es que el mar no ha tratado especialmente bien al pecio estas últimas seis décadas. La propia RCGS reconoce que "se encuentra en peor estado" de lo que esperaban los expertos tras ver las imágenes del sonar. Su estructura está deteriorada, la popa y parte del costado de estribor han acabado cubiertas de redes de pesca y demás aparejos y la parte del puente en la que antes lucía el nombre "Quest" ha desaparecido. Sin embargo, eso no significa que el buque de Shackleton esté condenado a un final aciago.

¿Y eso, por qué? Porque está lleno de vida. El pecio se ha convertido en el hogar de corales y varias especies de peces, como bacalao, gallineta nórdica y pez lobo. "Se está convirtiendo en un experimento científico. Los distintos materiales presentes en el barco cuando se fue a pique han favorecido la colonización por diversos tipos de animales marinos, creando capas visibles de biodiversidad alrededor del pecio", celebra Antoine Normandin, responsable de la misión.

Imágenes| Wikipedia y Real Sociedad Geográfica Canadiense

Vía | 3DJ

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