Rusia acaba de encender su mayor parque eólico. Y lo ha hecho con piezas fabricadas casi enteramente en casa

Rusia ha estrenado su parque eólico más potente hasta la fecha. Y es que la planta de Novolakskaya, situada en la república de Daguestán, ha alcanzado su capacidad máxima de 300 MW tras la puesta en marcha de su segunda fase, convirtiéndose así en la mayor instalación de energía eólica jamás construida en el país. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Por qué es importante. Daguestán arrastra desde hace años problemas de suministro eléctrico, con cortes frecuentes que afectan tanto a los hogares como a las empresas de la región. De esta forma, la entrada en servicio de esta central pone fin a este déficit crónico, ya que la planta cubrirá cerca del 9% del consumo eléctrico de la república, según datos del Ministerio de Energía ruso.

Cifras. El parque está formado por 120 aerogeneradores de 2,5 MW cada uno, repartidos en dos fases de construcción (152,5 MW la primera y 147,5 MW la segunda). Son máquinas de gran tamaño, pues cada turbina alcanza una altura similar a la de un edificio de 50 plantas y supera las 320 toneladas de peso. El proyecto, promovido por la división de energías renovables de la corporación estatal Rosatom, se ha completado en menos de dos años y se prevé que genere una media de 879 millones de kilovatios-hora al año, electricidad suficiente para abastecer a unos 240.000 hogares.

Entre líneas. Más allá de estas cifras, hay un detalle que Rosatom subraya especialmente. Y es el nivel de componentes fabricados en territorio ruso. Grigory Nazarov, CEO de Rosatom Renewable Energy, destacaba que se trata de la décima planta eólica de la compañía y la primera con un "récord de localización" de equipos, es decir, con la inmensa mayoría de sus piezas (turbinas, góndolas, generadores y palas) producidas por empresas del propio grupo Rosatom. Esto encaja con la estrategia de Rusia de reducir su dependencia tecnológica del exterior en plena etapa de sanciones internacionales.

Por su parte, el viceministro de Energía ruso, Piotr Koniushenko, señalaba que el impulso a las energías renovables “constituye una de las líneas estratégicas del país para reforzar la estabilidad de su sistema energético”, según recogen desde TeleSURTV.

Y ahora qué. El impacto de la central no se limita a la generación eléctrica. Y es que su construcción ha traído consigo nuevas carreteras de acceso, subestaciones y líneas de transmisión, además de puestos de trabajo y mayores ingresos fiscales para la región, según ha explicado el líder interino de Daguestán, Fiódor Shchukin, quien ha definido la planta como “una prueba de que la república está preparada para ejecutar proyectos tecnológicos de gran escala”.

El proyecto de Novolakskaya no será el último. Y es que Rosatom ya ha acordado más de 1,3 gigavatios de potencia eólica repartidos en diez centrales, y su plan pasa por alcanzar los 2 GW de capacidad instalada de aquí a 2028, lo que la convertiría en uno de los grandes actores del mercado de renovables en Rusia.

Imagen de portada | Atom Media

En Xataka | Llevamos décadas deseando extraer la energía infinita del océano sin mucho éxito. Una empresa sueca está cerca de cambiarlo