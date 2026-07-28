La futura torre más alta del mundo ha vuelto a crecer. Su mayor obstáculo no estaba en el hormigón

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos compartieron durante años una agenda regional y una relación especialmente estrecha entre sus dirigentes. Con el tiempo, esa cooperación empezó a convivir con una rivalidad cada vez más visible: ambos compiten por atraer inversión, ganar influencia regional y desarrollar economías menos dependientes del crudo. Si queremos observar esa carrera sin acudir a cifras macroeconómicas, basta con mirar sus horizontes urbanos. El Burj Khalifa convirtió a Dubái en la referencia mundial; en la costa saudí comenzó a levantarse un proyecto llamado a superar esa marca.

Ese proyecto es Jeddah Tower y, después de años detenida, ha vuelto a ganar altura. El nuevo contrato para completar la construcción se firmó el 2 de octubre de 2024, pero el regreso de las obras empezó a verse también sobre el terreno cuando la estructura superó oficialmente las 100 plantas y los 400 metros el 20 de abril de 2026. La actualización más reciente de Thornton Tomasetti, publicada el 18 de junio, la situaba ya cerca de la planta 104. La obra avanza de nuevo; lo que toca entender ahora es por qué dejó de hacerlo durante tanto tiempo.

El hormigón no era el único problema de la obra

La escala ayuda a entender por qué el proyecto parecía capaz de atascarse por razones puramente técnicas. Jeddah Tower fue diseñada para superar el kilómetro de altura y alcanzar 157 plantas, dejando atrás los 828 metros del Burj Khalifa. Para sostenerla, los ingenieros plantearon una losa de cimentación de cinco metros de espesor apoyada sobre 270 pilotes, algunos hundidos hasta 105 metros. Por encima, una red de muros de hormigón interconectados debe repartir las cargas del edificio y limitar los efectos del viento sin recurrir a una estructura convencional de columnas y grandes vigas.

Estado de las obras de la Jeddah Tower en mayo de 2026

El proyecto había comenzado mucho antes de que Arabia Saudí presentara Vision 2030. La torre fue anunciada en 2011 y las obras arrancaron en 2013 con una ambición clara: levantar en Yeda el edificio más alto del mundo y convertirlo en el centro de un nuevo desarrollo urbano. Durante su primera etapa, la estructura alcanzó 63 de las 157 plantas previstas antes de quedar detenida. Su reactivación puede leerse ahora en el contexto de la diversificación saudí, pero el proyecto fue concebido cinco años antes de que el reino presentara su gran programa de transformación económica.

Estado de las obras de la Jeddah Tower en mayo de 2026

El parón llegó en medio de una crisis empresarial y financiera que afectó a dos actores fundamentales del proyecto. En 2017, la campaña anticorrupción saudí llevó a la detención de Alwaleed bin Talal, vinculado al promotor a través de Kingdom Holding, y de Bakr bin Laden, entonces presidente de Saudi Binladin Group. El contratista atravesaba además dificultades económicas y la construcción terminó detenida en 2018.

Estado de las obras de la Jeddah Tower en mayo de 2026

El regreso necesitó algo más que nuevos anuncios y calendarios sobre el papel. La finalización del rascacielos volvió a quedar en manos de Saudi Binladin Group, el mismo contratista que había participado en su primera etapa, con un plazo previsto de 42 meses. Si se cumple sin nuevos retrasos, las obras deberían terminar alrededor de abril de 2028, aunque todavía no existe una fecha firme de apertura. La prueba decisiva llegó después: el ritmo de construcción se mantuvo durante todo el 2025 y lo que va 2026. Tras años de incertidumbre, el proyecto ha vuelto a ponerse en marcha.

Volver a crecer no significa estar cerca de terminar. Aunque el revestimiento de la fachada y las primeras instalaciones mecánicas, eléctricas y de fontanería ya están en marcha, todavía queda completar buena parte de esos trabajos, además de los ascensores, los sistemas de seguridad, los acabados y todas las pruebas necesarias antes de abrir el edificio. Hasta entonces, el Burj Khalifa seguirá conservando oficialmente el récord mundial. Arabia Saudí ya ha demostrado que puede devolver la torre a la actividad; el siguiente desafío será mantener la financiación y terminar la obra.

Imágenes | Thornton Tomasetti | Saudi Binladin Group

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