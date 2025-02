Tras un retraso de siete años, Arabia Saudí retoma las obras del rascacielos más alto del mundo. A ver lo que dura

Arabia Saudí se ha convertido en el Madrid de los ‘galácticos’, el Barcelona del ‘tiki-taka’. Cuando hablamos de megaconstrucciones, el país juega en otra liga, una capaz de hacer sombra a la todopoderosa Manhattan. Y es evidente cuando vemos todos esos proyectos que tienen entre manos como el imponente Mukaab, el enorme reloj de la torre de Abraj Al Bait o el ‘final boss’ del urbanismo: The Line.

Otro de los proyectos es la Torre Jeddah que, al igual que The Line, se ha atragantado más de una vez a los constructores. Pero, tras dos amagos de volver ala obra, ahora sí ha llegado la definitiva: han reiniciado las obras del que será el edificio más alto del mundo.

Kingdom Tower. La torre Jeddah, o Kingdom Tower, tiene un objetivo entre ceja y ceja: hacer que el Burj Khalifa de 828 metros de altura quede en nada. Para ello, el mismo equipo de arquitectos que construyó el rascacielos de Dubai se está encargando de esta torre, que será la joya de la corona del proyecto Vision 2030 y el corazón de una nueva ciudad que se levantará a su alrededor.

La construcción comenzó hace más de una década, pero aunque avanzaron a buen ritmo, la planificación fue demasiado optimista. Se decía que se habría completado en 2018, pero para entonces, la torre no estaba ni cerca de completarse. ¿El motivo? Retrasos debido a problemas laborales y la pandemia del COVID-19, pero sobre todo a la purga de corrupción de 2017.

La purga. En 2018, el príncipe heredero Mohammed bin Salman creó un comité anticorrupción con un objetivo: centralizar el poder político. Se había cansado de que diferentes élites del país manejaran los hilos, por lo que creó un sistema que terminó con más de 380 arrestos de empresarios, ministros, príncipes y hasta miembros de su familia, como su propia madre.

Se habló de grupos de la muerte para asesinar disidentes y, en esta purga por frenar la corrupción política, la extorsión a funcionarios y el lavado de dinero, los cimientos y los primeros pisos de la torre Jeddah sufrió las consecuencias, quedando congelada.

Los planes iniciales con la intención de estrenar la torre en 2018 y una comparativa de altura

A la tercera va la vencida. A finales de 2023, el promotor invitó a contratistas locales para ver qué candidatura le conquistaba de cara a terminar la obra y, en octubre del año pasado, un vídeo dejó claro que seguían adelante. El problema es que quedaba todo muy en el aire... hasta ahora, cuando la empresa Kingdom Holding Company, la que está detrás del proyecto, ha anunciado que la construcción se ha reiniciado.

En el comunicado ante la prensa, afirmaron que ya habían vertido cemento en el piso 64 y que están utilizando una técnica aplicación de cemento con la que podrán completar un piso cada cuatro días.

1.000 metros, más o menos. Tendrá unos 160 pisos y no podemos hablar con propiedad del asunto porque, realmente, no está claro. Es curioso que no se sepa desde el principio cuántos pisos tendrá la torre ni cuánto medirá, y en el último comunicado, explican que medirá más de 1.000 metros de alto, pero que es algo que se concretará en el futuro.

A todo tren. Lo que parece invariable es que será una torre lujosa que actuará como epicentro de una nueva ciudad. El rascacielos albergará comercios, oficinas, espacios de recreo y hoteles, como el Four Seasons. También aspira a tener el mirador más alto del mundo y se espera que sea una estructura cubierta de cristal, como una pirámide extremadamente alargada y con una base de tres aristas.

Estará en un área de 5,3 millones de m² en la que habrá hospitales, colegios, universidades, centros comerciales y viviendas, así como otras altas torres y, desde el gobierno, se ha confesado que están abiertos a cualquier tipo de inversión para desarrollar el ambicioso proyecto.

¿Inversión? Bienvenida. Afirman que la financiación casi se ha completado, con los constructores -Binladin Group- financiando la primera parte, los bancos poniendo su grano de arena y otras fuentes de capital que ha preferido no revelar (afirmando que es algo que harán paso a paso).

Lo que sí ha dejado claro es que Binladin Group está “fuertemente apoyado por el Gobierno” y que están abiertos a cualquier tipo de inversión porque es una torre que hará que las tierras a su alrededor aumenten su valor. Y no sólo las inmediatas, como ese terreno de 5,3 millones de m², sino toda la región.

Esto es lo que quieren montar a su alrededor

Tienen trabajo por delante

Se estima que la Torre Jeddah se complete para 2028 como parte de Vision 2030 para diversificar la economía del país, pero como esto no para, ya están pensando en su siguiente torre: una que humillará a Jeddah con una altura de dos kilómetros en Riad, cerca del imponente Aeropuerto Internacional Rey Khalid.

Imágenes | Omarnizar05, Google Earth, Jeddah Tower

En Xataka | Arabia Saudí está derrochando tanto dinero en The Line que ha entrado en déficit