No es un crucero ni un yate: Four Seasons ha creado un híbrido que cuesta una fortuna y no incluye ni la cena

Las grandes cadenas hoteleras ya no se conforman con recibir a sus clientes en tierra firme y están llevando su exclusividad a los océanos. Con unos cruceros viviendo otra edad dorada post-pandemia, Four Seasons no quiere perder la ola y está preparando un crucero que promete ser tan lujoso como sus hoteles. Y mucho más caro.

Es un ‘experimento’ que apostará por la exclusividad absoluta y precios mareantes. ¿Su nombre? Four Seasons 1.

Repartiendo lujo. Como dice el dicho: si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. En otras palabras: las empresas de hoteles de lujo están intentando cambiar de estrategia y ya no se conforman con esperar a que los clientes vayan a sus establecimientos. El objetivo ahora es llevar el lujo de sus hoteles a los clientes de diferentes formas, siendo los cruceros un nuevo camino que explorar en el negocio.

Un ejemplo lo hemos visto recientemente con el Ritz-Carlton, otra cadena hotelera de lujo que se echó a la mar con superyates que ofrecen el mismo servicio exclusivo que sus hoteles de cinco estrellas, pero en alta mar. Son auténticas mansiones flotantes y la cadena ya tiene el Ilma y el Luminara. Ambos estarán acompañados pronto por el crucero del Four Seasons.

Cifras mareantes. El Four Seasons 1 se ha construido en el mismo astillero que se encargó del superyate de 400 millones de dólares del príncipe saudí. Se espera que el viaje inaugural sea en enero del 2026 y promete ser una absoluta barbaridad. En todos los sentidos.

Tiene 34.000 toneladas brutas y 207 metros de eslora. Ha costado otros 400 millones de euros y es enorme, sí, pero lo llamativo es que sólo albergará a 222 pasajeros. Barcos de su tamaño pueden con unos 700 pasajeros y el crucero del Ritz-Carlton hospeda a unos 450. La clave del Four Seasons 1 es que lo que comprarán los pasajeros será… espacio.

Un crucero raro. Más allá de todo esto, lo cierto es que el Four Seasons 1 será un crucero bastante extraño. Pensar en uno de estos barcos es pensar en una experiencia en la que prácticamente todo está incluido. Evidentemente, hay diferencias en función de lo que se pague, pero suelen ser estancias para no tener que preocuparse de demasiados gastos extra. No será el caso en este barco.

Para empezar, llama la atención que el barco tendrá tantos tripulantes como huéspedes. Esto es algo común en los hoteles de lujo, pero no tanto en los cruceros. Además, sólo el desayuno, las propinas, el café y los refrescos estarán incluidos en la tarifa de la habitación. Si quieres comer, merendar o cenar, corre de tu cuenta. Además, si quieres bebidas alcohólicas, también hay que pagar aparte.

Pide una hipoteca. O varias. Los menores de 12 años, eso sí, comerán gratis. Es un detalle si tenemos en cuenta el precio. Siete noches en el caribe no costarán menos de 20.000 dólares por suite, todas con terraza. Si te vas a la mayor de todas, prepara 330.000 dólares. Lo que te cuesta una casa por una semana en una habitación con paredes de cristal, una superficie de casi 1.000 metros cuadrados, varios pisos y un enclave privilegiado dentro del barco.

Las suites intermedias también tienen ventanas infinitas y, dependiendo del precio, es posible optar a habitaciones con piscinas privadas. Hablando de piscinas, la central tendrá 20 metros de largo, siendo la más grande en alta mar, así como una zona elevable que se convertirá en una pista de baile.

Además, el crucero tiene suites de diseño modular, pudiendo acoplar varias en función de las necesidades de los clientes. Es un crucero con unos precios sin precedentes porque sí, hay travesías más caras, pero suelen ser de muchísimos más días. El Disney Treasure es una ganga en comparación, pero los clientes del Four Seasons ya están acostumbrados a estos precios. Y es, precisamente, el tipo de público que la compañía quiere atraer a su crucero.

“No es para todos”. Thatcher Brown es el director de operaciones de Marc-Henry Cruise Holdings, la compañía que opera los Four Seasons Yatch, y comentó en Bloomberg que el Four Seasons 1 no es un crucero ni un yate. “Se trata de un híbrido único, algo sin precedentes en el mercado”.

El Four Seasons 1 se podrá ver en el Caribe y en el Mediterráneo, y Brown confirma que las reservas, que se han llevado con discreción, van viento en popa. Hay una lista de espera, pero los interesados deben abonar un depósito de 10.000 dólares y, además, requieren una recomendación de un agente de viajes o un consultor de yates personales.

“Esto es para personas que buscan exclusividad, que disfrutan del estilo Four Seasons y de la sensación de estar en un hotel en el mar. No será para todo el mundo”. No hace falta que lo jures, Thatcher.

Imágenes | Four Seasons Yatch

