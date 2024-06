Neom y The Line lo tenían todo para convertirse en el futuro. Se están desmoronando antes de ser una realidad

Durante los últimos meses, las noticias en torno al faraónico proyecto de Arabia Saudita, con Neom como ciudad de engloba todo, y The Line como la rama más espectacular, eran un tanto contradictorias. Si bien teníamos constancia de las ideas más impactantes que se recuerdan en torno a la arquitectura, también aparecían otras que delataban lo complicado que supone levantar algo así. Un nuevo revés pone en tela de juicio el megaproyecto.

El transporte se retrasa. En realidad son varios los reveses que está sufriendo ese desarrollo económico de Arabia que envuelve Neom y The Line bajo el paraguas de Saudi Vision 2030. Ahora sabemos que el acuerdo de 10 mil millones de dólares con la empresa de transporte danesa DSV se ha retrasado debido a la falta de aprobaciones regulatorias.

Según DSV, "Neom es un proyecto extenso en el que DSV formará parte de una alianza para soluciones logísticas generales. Como dijimos antes, requiere una serie de aprobaciones regulatorias que desafortunadamente están tardando más de lo que esperábamos". La compañía está esperando aprobaciones regulatorias tanto de Arabia Saudita como de Egipto, y es clave en el desarrollo del transporte en Neom.

Revisión de los proyectos. Ayer, la BBC habló con una persona asociada con el gobierno y le dijo al medio que los proyectos están siendo revisados ​​y se espera una decisión pronto. "La decisión se basará en múltiples factores", afirma esta persona. “Pero no hay duda de que habrá una recalibración. Algunos proyectos avanzarán según lo planeado, pero otros podrían retrasarse o reducirse”.

De hecho, según personas familiarizadas con los detalles, los desarrolladores del proyecto ahora se centrarán en completar solo 2,7 km para 2030, como parte del primer módulo. Ali Shihabi, un ex banquero que ahora forma parte del consejo asesor de Neom, dice que los objetivos establecidos para los proyectos bajo Visión 2030 fueron deliberadamente "diseñados para ser demasiado ambiciosos, con el claro entendimiento de que sólo una parte se entregaría a tiempo. Pero incluso esa parte sería significativa”.

Costes disparados. La reducción de Neom ha puesto de relieve los desafíos de financiación que enfrenta el gobierno saudí. La ciudad futurista la financia el gobierno a través de su entidad soberana de riqueza, el Fondo de Inversión Pública (PIF).

El coste oficial para construir Neom, 500 mil millones de dólares, es un 50% más que todo el presupuesto federal del país para el año. Pero los analistas estiman que, en última instancia, costaría más de 2 billones de dólares ejecutar el proyecto completo.

El petróleo, otro hándicap. Al final, los números delatan la dificultad de un proyecto de este calibre. De fondo, una crisis que no se puede obviar y que está afectando a esta hiperbólica propuesta: la disminución de ingresos petroleros, los cuales impactan en los ingresos del gobierno saudí obligando a reevaluar este tipo de propuestas.

De hecho, el presupuesto gubernamental de Arabia Saudita ha estado en déficit desde finales de 2022, cuando el mayor exportador de petróleo del mundo comenzó a recortar la producción para acelerar los precios globales. El gobierno ha pronosticado un déficit de 21.000 millones de dólares para este año, y el PIF está sintiendo la presión. Controla activos por unos 900.000 millones de dólares, pero en septiembre sólo tenía 15.000 millones de dólares en reservas de efectivo.

Neom y The Line, en duda. A las noticias en clave económica que rodean el mega proyecto, no hay que olvidar otras que se han ido dando en los últimos meses. Neom se quedó sin planta desaladora en mayo, y en abril se anunció el “recorte” a The Line, quedando en esos 2,7 kilómetros de largo.

En abril, Bloomberg informó que las estimaciones de población para el proyecto de The Line se habían reducido en medio de preocupaciones sobre las finanzas. Además, han sido varios los estudios que ponían en tela de juicio su viabilidad, tanto en clave ecológica como de la propia realidad de vivir en un enclave de estas características. El tiempo dirá si este castillo de naipes se convierte en realidad, pero cada día parece más lejano.

Imagen | Neom

