Carrefour vende este aire acondicionado portátil diferente al resto en diseño e ideal para aliviar la nueva ola de calor en casa

Las temperaturas aprietan de nuevo y hoy comienza una nueva ola de calor. Si te ha pillado el toro para instalar un split en casa y estás buscando una solución para estar fresquito sin tener que hacer obras ni llevar a cabo complejas instalaciones, en Carrefour la hemos encontrado. Se trata de este aire acondicionado portátil Climatric CPACN-09-CO-A, que puedes comprar por 269 euros en estos momentos.
Aire Acondicionado Portátil Climatric CPACN-09 CO-A
Un pingüino bueno, bonito y barato
A diferencia de los clásicos bloques blancos y toscos que suelen abarrotar el mercado, este aire acondicionado portátil que vende Carrefour destaca por sus líneas modernas y su formato vertical estilizado, además de por su elegante color negro.
Cuenta con una potencia de refrigeración de 2.236 frigorías, perfecta para enfriar eficazmente habitaciones, dormitorios u oficinas de tamaño estándar sin ocupar un espacio excesivo, lo que lo convierte en una opción ideal para hogares pequeños o medianos.
Incluye ruedas multidireccionales para que puedas moverlo cómodamente del salón al dormitorio según lo necesites a lo largo del día. Además, lo mejor de todo es que no tendrás que llamar a un técnico para ponerlo en funcionamiento. Tan solo necesitas tener una ventana cerca para sacar el tubo que expulsa el aire caliente del compresor.
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⚡ EN RESUMEN: aire acondicionado portátil Climatric CPACN-09-CO-A
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Vives de alquiler y necesitas enfriar tu hogar sin realizar obras, usar el taladro ni llevar a cabo una instalación fija.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres enfriar salones amplios (de más de 20-25 m²), las 2.236 frigorías se quedan cortas y el aparato trabajará forzado sin enfriar lo suficiente.
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