Carrefour vende este aire acondicionado portátil diferente al resto en diseño e ideal para aliviar la nueva ola de calor en casa

Las temperaturas aprietan de nuevo y hoy comienza una nueva ola de calor. Si te ha pillado el toro para instalar un split en casa y estás buscando una solución para estar fresquito sin tener que hacer obras ni llevar a cabo complejas instalaciones, en Carrefour la hemos encontrado. Se trata de este aire acondicionado portátil Climatric CPACN-09-CO-A, que puedes comprar por 269 euros en estos momentos.

Aire Acondicionado Portátil Climatric CPACN-09 CO-A PVP en Carrefour — 269,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un pingüino bueno, bonito y barato

A diferencia de los clásicos bloques blancos y toscos que suelen abarrotar el mercado, este aire acondicionado portátil que vende Carrefour destaca por sus líneas modernas y su formato vertical estilizado, además de por su elegante color negro.

Cuenta con una potencia de refrigeración de 2.236 frigorías, perfecta para enfriar eficazmente habitaciones, dormitorios u oficinas de tamaño estándar sin ocupar un espacio excesivo, lo que lo convierte en una opción ideal para hogares pequeños o medianos.

Incluye ruedas multidireccionales para que puedas moverlo cómodamente del salón al dormitorio según lo necesites a lo largo del día. Además, lo mejor de todo es que no tendrás que llamar a un técnico para ponerlo en funcionamiento. Tan solo necesitas tener una ventana cerca para sacar el tubo que expulsa el aire caliente del compresor.

⚡ EN RESUMEN: aire acondicionado portátil Climatric CPACN-09-CO-A ✅ LO MEJOR Diseño estilizado en color negro: rompe con la estética tradicional de "caja blanca gigante". Su acabado oscuro y su formato en columna lo hacen mucho más fácil de integrar visualmente en salones o dormitorios modernos.

rompe con la estética tradicional de "caja blanca gigante". Su acabado oscuro y su formato en columna lo hacen mucho más fácil de integrar visualmente en salones o dormitorios modernos. Capacidad de enfriamiento equilibrada: ofrece 2.236 frigorías (2.6 kW), una potencia idónea para enfriar de forma rápida estancias pequeñas o medianas de hasta 15-18 m². ❌ LO PEOR No incluye bomba de calor... Es un equipo exclusivo para frío, por lo que no sirve como calefacción durante el invierno.

Es un equipo exclusivo para frío, por lo que no sirve como calefacción durante el invierno. Nivel sonoro propio de un pingüino... Al llevar el compresor integrado dentro del aparato, genera un ruido medio que ronda los 51-54 dB, algo habitual en los aires portátiles pero poco aconsejable para quienes tienen el sueño ligero. 💡 CÓMPRALO SI... Vives de alquiler y necesitas enfriar tu hogar sin realizar obras, usar el taladro ni llevar a cabo una instalación fija. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres enfriar salones amplios (de más de 20-25 m²), las 2.236 frigorías se quedan cortas y el aparato trabajará forzado sin enfriar lo suficiente.

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Imágenes | Webedia y Carrefour

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