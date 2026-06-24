Los aires acondicionados portátiles tienen todos el mismo problema, pero una solución sencilla permite corregirlo

Con la llegada de las olas de calor, los aires acondicionados portátiles (conocidos popularmente como pingüinos) se convierten en el salvavidas de miles de hogares, especialmente en pisos de alquiler donde no se pueden hacer obras. Sin embargo, si tienes uno en casa, habrás notado algo frustrante: enfrían mucho de frente, pero parece que a la habitación le cuesta bajar de temperatura e incluso notas corrientes de aire caliente bajo las puertas.

Esto no es un defecto de tu aparato: es un problema de física y diseño que comparten el 95% de los modelos del mercado. Por suerte, existe un truco sencillísimo y muy barato para corregirlo y duplicar su eficiencia.

El problema: el efecto "vacío" que sabotea tu climatización

Los aires acondicionados portátiles funcionan con un solo tubo que se saca por la ventana. Para enfriar el compresor interno, el aparato absorbe el aire de la propia habitación que ya ha enfriado, lo calienta y lo expulsa a la calle a través de un tubo.

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¿Cuál es el problema? Al expulsar ingentes cantidades de aire hacia el exterior, la habitación se queda en progresión negativa (hace vacío). Para compensar ese aire que falta, la casa se ve obligada a succionar aire del exterior a través de cualquier rendija disponible: por debajo de las puertas, por las rejillas de ventilación del baño o por las rendijas de otras ventanas. Básicamente, se podría decir que mientras el aparato enfría por delante, está metiendo aire ardiendo de la calle por detrás.

La solución: el truco del doble tubo casero

En Estados Unidos, por ejemplo, son muy populares los aires de doble tubo (uno toma aire de la calle para enfriar la máquina y el otro lo expulsa, sin tocar el aire del interior de la casa). Como en España, estos modelos son casi imposibles de encontrar, puedes poner en práctica un truco casero que te funcionará.

Solo necesitas tres cosas que puedes encontrar en Amazon, por ejemplo:

Un conducto de ventilación flexible de aluminio: del mismo diámetro que la rejilla de entrada de aire trasera de tu aparato; normalmente unos 12-15 cm).

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Cinta americana o de aluminio.

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Un adaptador de ventana doble: o modificar tu tela aislante actual para que quepan dos tubos.

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¿Cómo se hace?

Poner en práctica este truco es algo muy sencillo. Consiste en aislar la rejilla de aspiración trasera del aire portátil (la que absorbe el aire para enfriar el motor, no la que filtra el aire para enfriar la sala). Pegas el nuevo tubo de aluminio a esa rejilla usando la cinta para que quede totalmente hermético y sacas el otro extremo también a la ventana.

De esta forma, tu pingüino cogerá el aire caliente de la calle, lo usará para enfriar sus componentes internos y lo volverá a expulsar a la calle por el tubo original. El aire frío de tu habitación se quedará dentro de tu habitación, el aparato dejará de hacer vacío y notarás cómo la estancia se enfría en la mitad de tiempo consumiendo mucha menos energía.

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Imágenes | Cecotec y Bseical

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