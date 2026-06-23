El Prime Day de Amazon rebaja estos cinco ventiladores y aires acondicionados sin obras para sobrevivir al calor en casa

Con la primera ola de calor del verano ya en activo (y las próximas a la vuelta de la esquina), estirar la casa ya no es una opción si quieres dormir bien en verano. Por suerte, hoy Amazon ha dado el pistoletazo de salida a su Prime Day y nosotros hemos hecho una selección con las mejores ofertas en aires acondicionados portátiles y ventiladores, para que puedas sobrevivir al verano en casa sin tener que hacer obras. Eso sí, tienes que tener en cuenta que estas ofertas son solo para miembros Prime. Si aún no lo eres, puedes solicitar la prueba gratuita de 30 días en este servicio de Amazon.

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Aire acondicionado portátil Midea Pingüino por 429,99 euros: funciona como ventilador, deshumidificador y climatizador.

por 429,99 euros: funciona como ventilador, deshumidificador y climatizador. Aire acondicionado portátil Olimpia Splendid Dolceclima Slim 10 SWS por 279 euros: con conectividad WiFi y función Follow Me.

por 279 euros: con conectividad WiFi y función Follow Me. Ventilador y purificador de aire Rowenta Eclipse QU5030 por 249,99 euros: muy silencioso y sin aspas.

por 249,99 euros: muy silencioso y sin aspas. Ventilador de pie Rowenta Turbo Silence por 75,99 euros: con cinco aspas y 12 velocidades.

por 75,99 euros: con cinco aspas y 12 velocidades. Ventilador de techo Create Wind Clear Studio S por 60,95 euros: con lámpara LED y aspas retráctiles.

Aire acondicionado portátil Midea Pingüino

Con un descuento de 50 euros, este pingüino de la firma Midea se puede comprar ahora por 429,99 euros. Este modelo tiene una potencia de refrigeración de 3.000 frigorías y es un 3 en 1 ya que sirve como ventilador, deshumidificador y climatizador. Incorpora dos ruedas de transporte y un práctico kit de ventana para que puedas empezar a utilizarlo nada más sacarlo de la caja. Además, te servirá también para el invierno ya que viene con bomba de calor.

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Aire acondicionado portátil Olimpia Splendid Dolceclima Slim 10 SWS

Otro de los aires acondicionados portátiles sin obras que merece la pena en este Prime Day es este de la firma Olimpia, que ahora puedes comprar por 279 euros. Tiene una potencia de refrigeración de 10.000 BTU y también ofrece funciones de ventilador y deshumidificador. Además, su función Follow Me hace que el mando a distancia actúe como termostato remoto para garantizar un control adecuado de la estancia. Asimismo cuenta con conectividad WiFi para que puedas controlarlo desde la app.

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Ventilador y purificador de aire Rowenta Eclipse QU5030

Si estás buscando un ventilador sin aspas, este de Rowenta es uno de los chollos del Prime Day de Amazon gracias a los 200 euros descuento que tiene. Ahora, puedes comprarlo por 249,99 euros. Se trata de un purificador de aire y ventilación capaz de filtrar las partículas finas hasta el 99,95% y que se controla mediante mando a distancia. Destaca también por ser silencioso, ya que funciona a 32 dB en velocidad mínima.

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Ventilador de pie Rowenta Turbo Silence

Si buscas algo más sencillo tipo un ventilador de los de toda la vida, este de Rowenta está ahora rebajado en el Prime Day. Ha pasado de costar 99,99 euros a 75,99 euros. Es perfecto para dormir ya que funciona a solo 35 dB en el modo Silent Night. Tiene cinco aspas, ofrece 12 velocidades y puedes controlarlo mediante pantalla LED digital y mando a distancia, además de establecer un temporizador.

Ventilador de techo Create Wind Clear Studio S

El último de los chollos que nos ha llamado la atención en el Prime Day (en lo que a dispositivos de climatización se refiere) es este ventilador de techo de la firma Create, que puedes llevarte por 60,95 euros. Es un ventilador compacto en una elegante combinación de colores blanco y madera y que tiene aspas retráctiles y una lámpara LED con tres temperaturas de luz (blanca cálida, neutra y fría), además de contar con la función de giro inverso ideal para invierno.

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Imágenes | Olimpia Splendid, Midea, Rowenta y Create

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