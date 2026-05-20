Mejores purificadores de aire 2026: cuál comprar y seis modelos recomendados

Alergia al polen, asma, mascotas... las enfermedades respiratorias son una realidad cada vez más presente y su prevalencia sigue aumentando. Si es tu caso, puede que te hayas planteado comprar un purificador de aire (o incluso es posible que te lo haya recomendado el personal sanitario) que es un aparato en apariencia muy similar a los aires acondicionados, pero con la misión de devolver un aire mejor que el que capturan.

Actualmente, hay muchos modelos entre los que elegir en el mercado, por lo que quizá estés un poco perdido y no sepas cuál te conviene más. Sin embargo, en Xataka lo tenemos claro, si tenemos que elegir uno, nos quedamos con el Dyson Cool PC2 De-NOx TP12.

El Dyson Cool PC2 De-NOx TP12 no es precisamente barato, pero te asegura las mejores prestaciones y una muy buena calidad de aire. No en vano, cuenta con un filtro HEPA H13 (con sistema de filtración completamente sellado), un filtro de K-Carbon y un filtro de carbón activado, y viene con un sistema de sensores avanzados. Además, su diseño es exquisito, es fácil de usar, consistente y fiable. Sin duda, vale lo que cuesta.

Es perfecto para apartamentos urbanos, casas con niños y con personas alérgicas, y hogares con mascotas.

Es un purificador que en cierto modo puede pasar desapercibido porque no hace ruido y tampoco ocupa mucho espacio, pero que desde luego mejora considerablemente la calidad de vida de un hogar. Además, te encantará si valoras los productos bien diseñados.

A todo lo anterior, hay que añadirle que puede funcionar como ventilador, se integra con Alexa, cuenta con un práctico mando a distancia y con una pantalla multifunción que ofrece una gran cantidad de información, entre la que se incluye la calidad del aire y el tipo de partículas que hay flotando en el ambiente.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Dyson Cool PC2 De-NOx TP12 Si buscas un purificador de aire de gran calidad y exquisitamente diseñado. La gran cantidad de información que ofrece su pantalla y que cuenta con un filtro HEPA H13, un filtro de K-Carbon y un filtro de carbón activado. No es para nada barato. 699 € SwitchBot Air Purifier Si buscas un purificador de aire eficiente, con filtro HEPA, conectado y con un precio no muy elevado. Su excelente relación calidad-precio. No cuenta con sensores avanzados para VOCs, formaldehído ni partículas más complejas. 139,99 € Rowenta Intense Pure Air PU4020 Si buscas un purificador de aire de gama media, eficiente y fácil de transportar para habitaciones no muy grandes. Dispone de cuatro niveles de filtración. No se puede controlar con una aplicación móvil. 377,01 € Cecotec TotalPure Connected MAX Si buscas un purificador que también funcione como calefactor y como ventilador. Como calefactor y ventilador es considerablemente potente, y como purificador integra un filtro HEPA H13. A nivel estético, no es precisamente el purificador más elegante del mercado. 149 € Rowenta Eclipse Si buscas un purificador tres en uno fácilmenter reparable. Rowenta garantiza recambios durante hasta 15 años. No es la mejor opción para habitaciones de más de 30 m². 399,99 € LEVOIT Core 300S Si buscas un purificador de aire para habitaciones grandes de hasta 50 metros cuadrados. Es adecuado para habitaciones de gran tamaño, y es compatible con Alexa y Google Assistant. Su sensor de calidad de aire no destaca por ser el más avanzado. 149,99 €

Por qué destacan

Si estás pensando comprar un purificador de aire para disfrutar de una mejor calidad de aire en casa, te conviene conocer cuáles son las principales características de estos electrodomésticos. A continuación te las detallamos.

Filtros. La capacidad de retención del filtro o los filtros que integren el purificador de aire es un aspecto fundamental a la hora de elegir un modelo u otro, ya que determina la calidad del aire que devolverá a la habitación. Se puede decir que los filtros son el corazón del purificador.

En primer lugar, está el prefiltro que es la primera barrera de filtración y cuya función consiste en retener las partículas más grandes. En muchos modelos el prefiltro es lavable y, por tanto, reutilizable.

A continuación, está el filtro de alta eficiencia que es el filtro principal y que puede ser un filtro HEPA o un filtro equivalente. Nuestra recomendación es que busques los que dispongan de filtros HEPA (del inglés High Efficiency Particulate Air​) y no del tipo HEPA.

Los filtros HEPA son capaces de atrapar todas las partículas con diámetros iguales o superiores a 0,3 micras con el 99.97 % de efectividad.

Sin embargo, los denominados como filtros de tipo HEPA, por lo general, son más económicos, pero también menos eficientes, ya que o bien no satisfacen los estándares HEPA o no han sido testados en laboratorios independientes.

El estándar europeo EN 1822-1:2009 define varias clases de filtros HEPA en función de su grado de retención:

tipo de filtro % Retención total de PM % Retención local de PM E10 Más del 85 % E11 Más del 95 % E12 Más del 99,5 % H13 más del 99,95 % Más del 99,75 % H14 Más del 99,995 % Más del 99,75 % U15 Más del 99,99995 % Más del 99,99975 % U16 Más del 99,999995 % Más del 99,99975 % U17 Más del 99,9999995 % Más del 99,9999 %

A continuación, te conviene que el purificador disponga también de filtro de carbón activado, ya que sirven para eliminar y adsorber los contaminantes gaseosos, los malos olores y los compuestos orgánicos volátiles presentes en el aire.

Este último filtro resulta especialmente recomendable en el caso de los purificadores que se vayan a utilizar en cocinas, en hogares con personas fumadoras o en viviendas ubicadas en zonas urbanas con altos niveles de contaminación ambiental.

De todos modos, si bien los filtros son importantes, también es fundamental que el sistema de filtración sea completamente sellado, ya que cuando es así la cantidad de partículas que pueden escaparse por las juntas, pasar por los huecos laterales y evitar parcialmente el filtro para volver al ambiente es mínima o nula.

Y, por último, están los sensores que también resultan fundamentales para disfrutar de una buena calidad de aire. De hecho, con frecuencia, uno de los aspectos que diferencian un buen purificador de uno excelente es la calidad de los sensores que integran.

Capacidad máxima de purificación de aire. Es igualmente fundamental conocer cuál la capacidad máxima del purificador y, por supuesto, los metros cúbicos de la estancia cuyo aire vamos a purificar. Y es que como sucede con los aires acondicionados, no es lo mismo operar en una habitación de 30 metros cúbicos que acondicionar una sala de 50 metros cúbicos.

Es importante que conozcas estos valores para que puedas dimensionar adecuadamente tus necesidades de purificación, de modo que no te quedes corto o inviertas más de lo necesario en un purificador sobredimensionado.

En este sentido, es importante diferenciar entre la superficie medida en metros cuadrados y el volumen medido en metros cúbicos. Para dimensionar correctamente la habitación tienes que calcular su volumen, para lo cual solo tienes que multiplicar su superficie por su altura.

Por desgracia, los fabricantes de purificadores de aire no siempre ofrecer en sus especificaciones el volumen máximo que el equipo puede abarcar y a menudo lo que indican es la superficie máxima de la habitación que el purificador puede acondicionar. Este último valor no es realmente tan representativo, ya que no es lo mismo purificar una habitación de 20 metros cuadrados con tres metros de altura que una con la misma superficie y cuatro metros de altura.

Potencia. De la mano de las necesidades de purificación que tengamos, va la potencia necesaria para llevarla a cabo en el tiempo que se detallan en las especificaciones. En general, cuantos más metros cúbicos tengamos que cubrir, más potencia será necesaria. Esta potencia normalmente suele indicarse en función del caudal de aire depurado por unidad de tiempo.

En caso de no contar con la potencia suficiente, el purificador de aire estaría siendo forzado a operar durante más tiempo, algo que a la larga afectaría tanto al desempeño del aparato como a su vida útil y al consumo eléctrico.

Nivel de ruido. Es muy habitual pasar por alto el apartado del ruido cuando elegimos un purificador de aire. Hacerlo es un error que puedes llegar a pagar caro tan pronto lo saques de la caja y lo pongas en funcionamiento.

Si bien es cierto que por sus dimensiones se trata de un aparato portátil, hay que tener en cuenta que normalmente el purificador de aire va a estar operativo en tu hogar de forma continua, y, por lo general, en tu presencia. Es más, en ocasiones, también va a estar presente cuando estés durmiendo o cuando estés realizando actividades que requieren silencio.

Por eso, merece la pena echar un vistazo al nivel de ruido generado y buscar siempre los modelos más silenciosos o que disponen de un modo nocturno. No obstante, no es lo mismo usarlo en la habitación del bebé que ponerlo en una oficina.

Para que puedas hacerte una idea de los niveles de ruido, te ofrecemos un par de apuntes. Por un lado, te conviene saber que lo ideal para dormir es que el nivel de ruido sea inferior a 30 dB y, por otro lado, a modo de referencia te puede interesar saber que el nivel de ruido generado por una nevera suele oscilar entre los 30 y 50 dB.

Sistema de control. Los modelos más básicos se controlan a través de un panel de control o un sistema de botones en el aparato. Los hay que además se pueden programar y que también cuenta con un mando a distancia.

Algunos purificadores cuentan además con conectividad inalámbrica, por lo que es posible manejarlos a través de una aplicación del teléfono móvil. También los hay compatibles con asistentes de voz como Alexa.

Otras opciones a considerar

SwitchBot Air Purifier. El SwitchBot Air Purifier es considerablemente más económico que el modelo de Dyson y si bien sus prestaciones son inferiores, lo cierto es que es muy eficiente y presenta un diseño que combina practicidad con elegancia.

Cuenta con filtro HEPA sustituible, dispone de conectividad inalámbrica, su aplicación permite configurar todos los parámetros (y te avisa cuando hay que cambiar el filtro) y tiene capacidad para purificar habitaciones de hasta 83 metros cuadrados. Eso sí, su sistema de sensores es sensiblemente inferior al del purificador Dyson.

Además, se puede utilizar como mesita e integra una práctica luz, por lo que también se puede usar como lámpara auxiliar.

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Rowenta Intense Pure Air PU4020. A medio camino entre las dos propuestas anteriores, tenemos el Rowenta Intense Pure Air PU4020, un purificador de gama media con cuatro niveles de filtración y con tecnología NanoCaptur gracias a la cual puede capturar sustancias contaminantes. Es adecuado para espacios de hasta 60 metros cuadrados.

En su debe hay que anotar que carece de conectividad inalámbrica. Además, a nivel de diseño su propuesta es bastante más conservadora que la del Dyson que recomendados.

Por lo demás, es bastante ligero, por lo que se puede transportar fácilmente y a velocidad mínima su nivel de ruido es de solo 28 dB(A), es decir, es considerablemente silencioso.

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Cecotec TotalPure Connected MAX. Otra alternativa económica es el Cecotec TotalPure Connected MAX, un purificador que es a la vez calefactor y ventilador. En ese sentido, cuenta con una potencia de calefacción de 2.000 W y un consumo de 45 W cuando funciona en modo de ventilación.

En cuanto a las prestaciones como purificador, hay que destacar que integra un sistema de filtración compuesto por un filtro HEPA H13 (y trae uno de recambio) y un filtro de carbono activo. Por lo tanto, cuenta con un buen sistema de filtración si bien es considerablemente inferior al del Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx TP12, ya que carece de un sellado completo y de sensores avanzados, entre aspectos.

Además, cuenta con conectividad Wi-Fi e indicador de cambio de filtro a través de un sistema de luces LED. Eso sí, estéticamente no destaca por ser especialmente elegante.

Rowenta Eclipse. Una alternativa tres en uno dentro de la gama media es el Rowenta Eclipse, un purificador que también funciona como ventilador y calefactor. Es una excelente opción si buscas un equipo versátil y que te asegure muchos años de vida, ya que el fabricante afirma que es fácil de reparar y garantiza acceso a repuestos durante hasta 15 años.

Por lo demás, cuenta con un sistema de filtración de dos niveles con un filtro H13 y un prefiltro, pudiendo atrapar hasta el 99,95 % partículas pequeñas de hasta 0,1 micras. Por lo tanto, garantiza una buena calidad de aire aunque sin llegar a nivel de prestaciones que ofrece el Dyson Cool PC2 De-NOx TP12 con su sistema de filtración totalmente hermético de tres fases y su avanzado sistema de sensores.

Además, es bastante silencioso si se usa en el modo mínimo (únicamente produce 31 dB de ruido).

Levoit Core 300S. Acabamos con el Levoit Core 300S, un purificador de aire que destaca por su diseño compacto y porque es adecuado para habitaciones de hasta 50 metros cuadrados.

Sus prestaciones son sensiblemente inferiores a las del Dyson Cool PC2 De-NOx TP12, pero su precio es también considerablemente más bajo. Y es que aunque viene con un filtro HEPA que ofrece un nivel de filtración del del 99,97 % para partículas en suspensión de 0,1 – 0,3 μm, carece de filtros de carbono activo y sus sensores para la medición de la calidad del aire no son tan avanzados.

En cualquier caso, es una excelente alternativa si buscas un purificador económico, con una buena relación calidad-precio, compacto, elegante y con un filtro HEPA.

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Configuraciones y extras

Además de las características que ya hemos comentado previamente, a la hora de elegir un purificador, también te conviene tener en cuenta algunas cuestiones adicionales. Son las siguientes:

Funciones adicionales. Algunos modelos además de como purificador, también pueden funcionar como calefactores y como ventiladores, lo cual puede resultar muy práctico. Desde luego, es una buena solución porque nos permite ahorrar espacio y, en ocasiones también dinero. Este tipo de purificadores pueden ser una buena opción sobre todo si vives en un apartamento pequeño.

De todos modos, sus prestaciones como ventiladores y calefactores no suelen ser comparables a las de los equipos específicos para tales tareas.

Aplicación móvil. En el caso de los purificadores con conectividad inalámbrica, también te conviene valorar que funciones e información ofrece la aplicación móvil del fabricante. Es igualmente importante que la interfaz sea amigable. De lo contrario, se quitarán las ganas de utilizarla.

Preguntas frecuentes sobre el mejor purificador de aire

¿Los purificadores de aire pueden eliminar malos olores?

Sí, los purificadores de aire pueden reducir o eliminar los malos olores de manera efectiva, pero solo si cuentan con los filtros adecuados. En concreto, para combatir los malos olores se recomienda recurrir a purificador con filtros de carbón activo.

Los filtros HEPA y EPA 12 (de alta eficiencia) están diseñados para capturar partículas sólidas, pero no gases ni olores, por lo que si se quiere eliminar olores desagradables es conveniente que estos equipos incorporen un filtro de carbón activado.

¿Los purificadores de aire pueden eliminar el olor a tabaco?

En el caso del humo de los cigarrillos, los purificadores de aire con filtros HEPA pueden ser una buena solución para eliminar las partículas presentes en el humo de cigarrillos, mejorando de este modo la calidad del aire de una habitación.

Sin embargo, para reducir o eliminar el olor a tabaco es necesario que el purificador también disponga de filtros de carbón activo.

¿Los purificadores de aire pueden atrapar los gases?

Depende de los filtros de los que dispongan. Los purificadores de aire más comunes normalmente cuentan con un filtro HEPA o similar, filtros que están diseñados atrapar las partículas sólidas y líquidas presentes en el aire, como polvo, polen o bacterias.

Para que un purificador de aire pueda atrapar gases además también debe contar con un filtro de de carbón activado, ya que este tipo de filtros son capaces de absorber compuestos orgánicos volátiles (VOC) así como humo, olores y algunos gases domésticos.

Los equipos más avanzados que cuentan con filtros fabricados con materiales adsorbentes especiales (zeolitas, permanganato, etc.) también atrapar gases como el formaldehído, NO₂ y SO₂, así como otros contaminantes específicos.

¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar el filtro de un purificador de aire?

Para el caso de usuario domésticos y un uso normal, la mayoría de los fabricantes suelen recomendar cambiar los filtros HEPA cada 6 - 12 meses y los filtros de carbón activo cada 3 - 6 meses. En el caso de los prefiltros, los periodos dependen de si son prefiltros lavables o no. Los lavables que son los más comunes se deben limpiar cada 2 - 4 semanas, y normalmente pueden durar años. Los desechables se suelen tener que cambiar 3 - 6 meses.

¿Los purificadores de aire consumen mucha electricidad?

No, los purificadores de aire al contrario que otros electrodomésticos no consumen mucha electricidad. De hecho, su consumo puede ser comparable al de un ventilador.

Por ejemplo, el Dyson Purifier Cool Gen1 TP10 en modo de uso normal (20 - 40 W) utilizándolo durante 24 horas al día da como resultado un consumo de 0,22 kWh/día (tomando como potencia el valor medio de 30 W). Y tomando el valor medio del coste de la electricidad en España durante 2026 (a día 28 de abril) que es de 0,13 euros/kWh el consumo mensual sería de 2,81 euros.

0,03 kW × 24 h = 0,72 kWh al día

0,72 kWh × 30 días = 21,6 kWh al mes

21,6 kWh × 0,13 euros/kWh = 2,81 euros al mes.

Y, de hecho, si se usa el modo automático el consumo puede ser incluso menor, ya que el purificador reduce la potencia cuando el aire está limpio.

¿Qué es el valor CADR de un purificador?

El CADR (del inglés, Clean Air Delivery Rate) es la tasa de suministro de aire limpio de un purificador. Por tanto, indica cuánto aire limpio es capaz de entregar un equipo por unidad de tiempo. Se suele medir en m³/h y cuanto más alto es su valor, más rápido limpia el aire de una habitación. Te explicamos con más detalle su importancia en este artículo.

¿Qué mantenimiento requieren los purificadores de aire?

Básicamente, el mantenimiento que precisan los purificadores de aire consiste en la sustitución regularmente de los diferentes filtros. Cada uno de ellos suele requerir su sustitución con unos plazos de tiempo determinados. De todos modos, a menudo, los purificadores integran avisos para anunciar cuando es necesaria su sustitución.

Además, normalmente, y dependiendo de si son reutilizables o no, es necesario limpiar o sustituir los prefiltros. Por supuesto, es importante limpiar la carcasa. También hay que limpiar las tapas de los filtros. Y si el purificador cuenta con sensores de la calidad el aire, también es conveniente limpiarlos con regularidad.

Puedes encontrar la información específica sobre el mantenimiento del purificador de aire que adquieras en el manual de instrucciones del fabricante.

Recomendación final

A la hora de elegir un purificador de aire, hay que tener en cuenta una gran variedad de cuestiones. Además, actualmente, hay una gran cantidad de modelos disponibles. Entre las distintas opciones disponibles actualmente en el mercado, en Xataka nos quedamos con el Dyson Cool PC2 De-NOx TP12.

No en vano, gracias a sus sensores avanzado y a sus filtros HEPA H13, de K-Carbon y de carbón activado asegura una gran calidad de aire. Además, es muy fácil de usar, considerablemente silencioso, se integra con Alexa y está excelentemente bien diseñado. Eso sí, no es el modelo más económico del mercado.

A pesar de que nos parece la mejor opción es posible que no sea la más adecuada para ti. Por eso, hemos seleccionado varias alternativas. Así si lo que buscas es un purificador económico, una buena alternativa es el SwitchBot Air Purifier, un equipo que cuenta con filtro HEPA y con conectividad inalámbrica, y destaca igualmente por su excelente diseño.

Otro modelo muy económico es el Cecotec TotalPure Connected MAX, un purificador que también puede funcionar como ventilador y calefactor.

Otro modelo tres en uno es el Rowenta Eclipse, un purificador de gama media que destaca por ser fácilmente reparable. No en vano, el fabricante asegura recambios durante hasta 15 años. Desde luego, es una buena forma de poner freno a la cada vez más habitual obsolescencia programada.

También de Rowenta y también dentro de la gama media, tenemos el Rowenta Intense Pure Air PU4020, un purificador eficiente, fácil de transportar y con cuatro niveles de filtración para quienes priorizan un aire de buena calidad frente a la versatildiad de los dos equipos anteriores.

Por último, el Levoit Core 300S es un purificador económico, elegante, compacto, con filtro HEPA y con una excelente relación calidad-precio. Es una muy buena alternativa si necesitas un equipo para el salón, ya que es adecuado para estancias de hasta 50 metros cuadrados.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

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