HOY SE HABLA DE

Adiós a derretirte de calor en casa: cinco aires acondicionados portátiles sin obra ni instalación ideales para tu hogar

Cinco dispositivos que son perfectos para combatir las olas de calor en casa

Delonghi Compact Pac Es72
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter
2437 publicaciones de Alberto García

El calor ha llegado para quedarse hasta que finalice el verano, por lo que va siendo un buen momento de comprar algún dispositivo que nos permita sobrellevarlo mejor si aún no lo hemos hecho. Si no puedes instalar un aire acondicionado con split o simplemente buscas algo mejor que un ventilador, en este artículo vamos a repasar cinco aires acondicionados portátiles que no requieren de obras ni instalación.

  • Comfee 3 en 1 por 224,99 euros, un aire acondicionado portátil que incluye su propio kit para ventanas.
  • Midea por 429,99 euros, un modelo con kit de ventanas que ofrece 3.000 frigorías.
  • Cecotec ForceClima 7100 por 179 euros, el aire acondicionado portátil más vendido en Amazon.
  • De'Longhi Compact PAC ES72 por 419 euros, un modelo que además cuenta con función de deshumidificador y ventilación.
  • Create Silkair 5000 por 155,95 euros, con función de deshumidificador y con su propio kit para ventanas.
Cecotec ForceClima 7100

Cecotec ForceClima 7100

Hoy en Amazon — 179,00 Cecotec — 179,00 PcComponentes — 179,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Comfee 3 en 1

Comfee 3 En 1

El Comfee 3 en 1 (224,99 euros) es un dispositivo especialmente interesante para aquellas personas que busquen una triple función de aire acondicionado, climatizador y deshumidificador. Ofrece 2.000 frigorías, se puede utilizar con el móvil e incluye su propio kit para ventanas correderas. Si tienes ventanas abatibles el kit no te sirve, por lo que recomendamos echa un vistazo a la cubierta aislante de Hoomee, que es ideal tanto para este modelo como para los siguientes.

Comfee 3 en 1

Comfee 3 en 1

Amazon — 224,99 Acaba en 10 días 8 h
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Midea

Midea

El modelo Midea (429,99 euros) se puede utilizar tanto para verano como para invierno porque incorpora uan bomba de calor. Ofrece una capacidad de refrigeración de 3.000 frigorías, se puede controlar a través del panel táctil o con un smartphone y también viene con su propio kit para ventanas correderas.

Midea

Midea

PVP en Amazon — 429,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cecotec ForceClima 7100

Cecotec Forceclima 7100

En cambio, si buscas un modelo más económico, el Cecotec ForceClima 7100 (179 euros) no se queda muy atrás en cuanto a especificaciones. Es el más vendido en Amazon por varias razones: por su precio, porque ofrece una capacidad de refrigeración de 1.750 frigorías y porque viene con función de ventilación y deshumidificador.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA
Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya
Gana una Nintendo Switch 2 con Xataka Xtra
Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo
Suscríbete a Xtra
Cecotec ForceClima 7100

Cecotec ForceClima 7100

Hoy en Amazon — 179,00 Cecotec — 179,00 PcComponentes — 179,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

De'Longhi Compact PAC ES72

Delonghi Compact Pac Es72

El De'Longhi Compact PAC ES72 no es un modelo especialmente barato (419 euros), pero sí es bastante completo. Ofrece 8.300 BTU, cuenta con temporizador de hasta 24 horas, es bastante compacto y dispone de tres velocidades. Además, no hace demasiado ruido, ya que el ruido mínimo es de 47 dB.

De'Longhi Compact PAC ES72

De'Longhi Compact PAC ES72

Hoy en Amazon — 419,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Create Silkair 5000

Create Silkair 5000

Por último, el Create Silkair 5000 (155,95 euros) es un aire acondicionado portátil que cuenta con una capacidad de refrigeración de 7.000 BTU, lo que le permite enfriar habitaciones de hasta 20 metros cuadrados. También viene con función de ventilador y deshumidificador e incluye su propio kit para ventanas correderas.

Create Silkair 5000

Create Silkair 5000

Amazon — 155,95 Acaba en 10 días 8 h
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Las ciudades se están convirtiendo en hornos: París lo va a combatir con un aire acondicionado subterráneo de 120 kilómetros
En Xataka
Las ciudades se están convirtiendo en hornos: París lo va a combatir con un aire acondicionado subterráneo de 120 kilómetros

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Comfee, Midea, Cecotec, De'Longhi, Create

En Xataka | Guía de compra de ventiladores conectados: recomendaciones para elegir un modelo "inteligente" con WiFi y seis modelos desde 50 euros

En Xataka | Ventilador de techo silencioso: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios