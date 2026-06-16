Adiós a derretirte de calor en casa: cinco aires acondicionados portátiles sin obra ni instalación ideales para tu hogar

El calor ha llegado para quedarse hasta que finalice el verano, por lo que va siendo un buen momento de comprar algún dispositivo que nos permita sobrellevarlo mejor si aún no lo hemos hecho. Si no puedes instalar un aire acondicionado con split o simplemente buscas algo mejor que un ventilador, en este artículo vamos a repasar cinco aires acondicionados portátiles que no requieren de obras ni instalación.

Comfee 3 en 1 por 224,99 euros, un aire acondicionado portátil que incluye su propio kit para ventanas.

por 224,99 euros, un aire acondicionado portátil que incluye su propio kit para ventanas. Midea por 429,99 euros, un modelo con kit de ventanas que ofrece 3.000 frigorías.

por 429,99 euros, un modelo con kit de ventanas que ofrece 3.000 frigorías. Cecotec ForceClima 7100 por 179 euros, el aire acondicionado portátil más vendido en Amazon.

por 179 euros, el aire acondicionado portátil más vendido en Amazon. De'Longhi Compact PAC ES72 por 419 euros, un modelo que además cuenta con función de deshumidificador y ventilación.

por 419 euros, un modelo que además cuenta con función de deshumidificador y ventilación. Create Silkair 5000 por 155,95 euros, con función de deshumidificador y con su propio kit para ventanas.

Comfee 3 en 1

El Comfee 3 en 1 (224,99 euros) es un dispositivo especialmente interesante para aquellas personas que busquen una triple función de aire acondicionado, climatizador y deshumidificador. Ofrece 2.000 frigorías, se puede utilizar con el móvil e incluye su propio kit para ventanas correderas. Si tienes ventanas abatibles el kit no te sirve, por lo que recomendamos echa un vistazo a la cubierta aislante de Hoomee, que es ideal tanto para este modelo como para los siguientes.

Midea

El modelo Midea (429,99 euros) se puede utilizar tanto para verano como para invierno porque incorpora uan bomba de calor. Ofrece una capacidad de refrigeración de 3.000 frigorías, se puede controlar a través del panel táctil o con un smartphone y también viene con su propio kit para ventanas correderas.

Cecotec ForceClima 7100

En cambio, si buscas un modelo más económico, el Cecotec ForceClima 7100 (179 euros) no se queda muy atrás en cuanto a especificaciones. Es el más vendido en Amazon por varias razones: por su precio, porque ofrece una capacidad de refrigeración de 1.750 frigorías y porque viene con función de ventilación y deshumidificador.

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De'Longhi Compact PAC ES72

El De'Longhi Compact PAC ES72 no es un modelo especialmente barato (419 euros), pero sí es bastante completo. Ofrece 8.300 BTU, cuenta con temporizador de hasta 24 horas, es bastante compacto y dispone de tres velocidades. Además, no hace demasiado ruido, ya que el ruido mínimo es de 47 dB.

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Create Silkair 5000

Por último, el Create Silkair 5000 (155,95 euros) es un aire acondicionado portátil que cuenta con una capacidad de refrigeración de 7.000 BTU, lo que le permite enfriar habitaciones de hasta 20 metros cuadrados. También viene con función de ventilador y deshumidificador e incluye su propio kit para ventanas correderas.

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Imágenes | Comfee, Midea, Cecotec, De'Longhi, Create

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