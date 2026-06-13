Un enorme aire acondicionado de 120 kilómetros bajo el suelo de París: así combate la ciudad el abrasador calor del verano

Cada verano hace más calor. Esa es una realidad que la AEMET ha constatado para España y que también pasa en Francia, como respalda Meteo France. La solución "micro" pasa por la proliferación de aires acondicionados en hogares, comercios y oficinas, pero eso supone una inversión considerable y otro problema: el cambio climático provoca que haga más calor y cuanto más calor hace, más aires acondicionados se usan. Y cuanto más se usan, más calor producen y el cambio climático se agrava. El pez que se muerde la cola.

Ya en 2018 el aire acondicionado y los ventiladores representaban casi el 20% del consumo eléctrico total de los edificios en el mundo, según datos de IEA. La Agencia Internacional de la Energía recoge que las emisiones globales de dióxido de carbono originadas por el aire acondicionado casi se triplicaron entre 1990 y 2022, superando las mil millones de toneladas de dióxido de carbono. En las ciudades es aún peor: la isla de calor urbana golpea con fuerza. Ante esta realidad, París lleva décadas montando una respuesta en forma de infraestructura: un aire acondicionado centralizado para toda la ciudad.

El gran aire acondicionado de París. En lugar de que cada hogar o que cada edificio resuelva el problema térmico por su cuenta, la capital francesa apuesta por convertirlo en una infraestructura como la red de alcantarillado. El sistema se llama Fraîcheur de Paris. El funcionamiento es sencillo: una red de tuberías enterradas de 120 kilómetros de longitud por las que viaja agua muy fría (entre entre 2 y 4 °C ) hasta los casi mil edificios conectados. Allí absorbe su calor con un intercambiador y vuelve a enfriarse de nuevo a las 15 plantas de producción y almacenamiento.

¿Cómo se enfría allí? Con el agua del río Sena como sumidero térmico. Eso sí, el agua del río y el del sistema no se mezclan nunca. Este sistema permite que en temporadas frías el sistema aproveche la temperatura natural del río para enfriar sin consumo eléctrico adicional. Para gestionar los picos de demanda sin montar más plantas, el sistema almacena frío por la noche, cuando la electricidad es más barata y el ambiente más frío. En ese momento los depósitos acumulan el frío con hielo y lo liberan durante las horas de más calor del día, lo que reduce costes y mejora el rendimiento.

El mapa del Fraîcheur de Paris. Fraîcheur de Paris

Por qué es importante. Ante un problema global de aumento de temperatura, abordarlo de forma comunitaria es mejor que dejar que cada uno vaya a la guerra por su cuenta en términos de eficiencia y estrategia de uso. Los números así lo respaldan: el EU Covenant of Mayors detalla que la red logra más del 100% de eficiencia energética, 35% menos de electricidad, 90% menos de emisiones de refrigerantes y 50% menos de CO₂ respecto a instalaciones autónomas equivalentes.

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Por otro lado, el sistema de funcionamiento de los equipos de aire acondicionado estándar (con un compresor en el exterior) empeora el problema y lo sume en un círculo vicioso: cuando hay mucho calor urbano, los aires acondicionados funcionan más horas, lo que aumenta las emisiones de dióxido de carbono y vierten más calor residual a la calle, haciendo que la temperatura ambiente suba. Al dirigir todo ese calor al Sena en lugar de expulsarlo a las calles, la red interrumpe ese ciclo.

Contexto. El calor en París no es un problema lejano: ya está aquí, como avanza la agencia meteorológica oficial francesa, que estima un calentamiento de +2,7 °C en Francia para 2050, momento en el que las olas de calor, sequías y las inundaciones serán más frecuentes e intensas. Para entonces, las infraestructuras deberían estar preparadas para resistirlas. Un par de ejemplos: Zaragoza está preparando una obra contra inundaciones y Valencia más de lo mismo.

París hace lo propio frente al calor. Así, en octubre de 2023 organizó "Paris à 50 °C" (París a 50 °C), un ejercicio en la que dos barrios participaron en un simulacro de crisis en forma de ola de calor. En ese escenario futurista y probable, el frío deja de ser un lujo propio de hoteles y centros comerciales para convertirse en algo de primera necesidad.

En detalle. El sistema nació como una asociación de varios comerciantes a finales de los 70 para climatizar sus locales, convirtiéndose en la antesala de un proyecto municipal planificado. Allá por 1991 se realizó la concesión pública del servicio a Climespace, filial de ENGIE, durante 30 años. Desde 2022 su gestión corre a cargo de una empresa conjunta público - privada formada por ENGIE y Administración Autónoma de Transportes Parisinos. Tiene un contrato de explotación de 20 años que cubre producción, almacenamiento, transporte y distribución de frío por un valor proyectado de 2.400 millones de euros.

Este sistema de aire acondicionado urbano tiene plan de expansión firmado: el acuerdo de concesión vigente tiene entre sus compromisos extender la red 158 kilómetros adicionales, 20 nuevas plantas de producción. La idea es cubrir todos los barrios de París y llegar a más de 3.000 suscriptores, entre ellas más pequeñas empresas, hospitales, guarderías, residencias de ancianos, como explica Raphaëlle Nayral, la secretaria general del Fraicheur de Paris.

Sí, pero. El Fraicheur de Paris está diseñado para la capital gala y funciona bien allí, a colación de los números de explotación y sus expectativas de crecimiento, pero eso no implica que sea un modelo exportable para todas las ciudades. De hecho, necesita tres condiciones que París sí que cumple: una densidad poblacional alta que justifique la inversión en tuberías enterradas, un río con suficiente caudal para funcionar como sumidero de calor y una administración local con capacidad para firmar contratos de esa envergadura y duración.

Por otro lado y pese a su expansión, la red cubre todavía solo una parte de la ciudad, por lo que el benecifio es solo para una parte de la población: si todo empezó en los 90 y para 2042 se prevé una gran expansión, queda claro que no es un proyecto fácil, ni barato ni que pueda hacerse de la noche a la mañana.













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Portada | Dan LeFebvre y Diogo Fagundes







