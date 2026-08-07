AEMET ya tiene previsión oficial para el eclipse del 12 de agosto: esto es lo que podemos esperar en toda España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) acaba de hacer público su boletín especial con la predicción del tiempo para el 12 de agosto, cuando tendrá lugar el eclipse solar. Las mejores predicciones serán las que se hagan con un día o unas horas de antelación. No obstante, hoy, a 5 días del gran momento, ya nos podemos hacer una idea de lo que ocurrirá. Sobre todo, es importante fijarse en la nubosidad; ya que, con el Sol eclipsándose poco antes del atardecer, hasta una sola nube traicionera puede arruinarnos el espectáculo.

Los peor parados y los más afortunados. Según las primeras predicciones de la AEMET, la región con más nubosidad del territorio español será el área cantábrica. También podría haber nubes en los litorales de Galicia y Alborán, aunque en estas zonas hay más incertidumbre al respecto. Por desgracia, durante la tarde se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en regiones del tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía, donde también penetrará nubosidad de tipo alto proveniente de África.

Será por la tarde cuando tenga lugar el eclipse solar, por lo que son esas nubes a las que hay que prestar más atención. También habrá algo de nubosidad en Canarias, donde se darán intervalos de nubes bajas en vertiente norte de las islas de mayor relieve. En el resto del país, los cielos estarán despejados y permitirán disfrutar del eclipse sin problemas.

No todas las nubes son iguales. Cabe destacar que las nubes que realmente pueden entorpecer el eclipse son las medias y bajas. Por eso, la AEMET ha publicado un mapa en el que se observa exactamente la distribución de las mismas. Las bajas son precisamente las que se concentrarían en Galicia y la región cantábrica.

Sin lluvias. No parece que vaya a haber demasiadas lluvias arruinando el eclipse solar. Como mucho, podría haber algunas tormentas puntuales en zonas de montañas del norte y el este, pero lo más probable es que, en general, sea una jornada sin lluvias.

Mucho calor. Sí que se espera que sean unos días muy calurosos, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 25ºC y los 30ºC en Galicia y las regiones cantábricas, de 34ºC a 38ºC en Castilla y León y de 36ºC a 40ºC en el resto de España. Incluso podría haber más de 40ºC en torno al Guadalquivir y el Valle del Ebro. Por todo esto, se recomienda llevar gorra y usar ropa fresca para ver el eclipse. Es cierto que será al final de la tarde, pero muchas personas acudirán a los puntos de observación con bastante antelación, por lo que es importante protegerse.

Ojo con los incendios. Se han lanzado ya muchos avisos alertando del alto riesgo de incendio para la jornada del 12 de agosto. La AEMET ha sido una de las instituciones que más han incidido en ello, ya que el riesgo será muy alto o extremo en la mayor parte de la Península. Muchas personas observarán el eclipse solar en zonas rurales, de modo que es importante que extremen las precauciones; ya que, como bien explica el portavoz de AEMET, Rubén del Campo, “en caso de que se produzca un incendio, puede ser muy difícil de apagar”.

Hay que estar pendientes. La AEMET actualizará su boletín especial a diario hasta el 12 de agosto. Además, en el Instituto Geográfico Nacional cuentan con un mapa interactivo en el que puedes ver la situación meteorológica en tu zona a medida que se actualicen las predicciones. Es importante que estés pendiente si tienes en mente desplazarte para ver el eclipse. Y ya sabes, por si acaso, si te encuentras en las zonas de más incertidumbre, ten en mente un plan B. Quizás, sin salir de la misma ciudad, puedas dar con un mirador donde la nube traicionera no te arruine el espectáculo.

Imágenes | AEMET

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