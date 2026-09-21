Se buscan voluntarios para vivir gratis en el refugio toledano de Pedro Sánchez y otros presidentes del Gobierno

¿Qué tienen en común Felipe González, José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero? Pues que, además de ser expresidentes del Gobierno, comparten una curiosa ironía: vivieron en el mismo sitio. Y, si quieres, tú también puedes. SEO/BirdLife busca seis voluntarios para vivir gratis diez días en Quintos de Mora, la finca estatal de 6.864 hectáreas en Los Yébenes (Toledo) que varios presidentes del Gobierno llevan usando desde hace décadas para “escapar” de Madrid.

A cambio de alojamiento, manutención, material de trabajo y seguro de accidentes, los seleccionados colaboran con los técnicos de la finca en tareas de conservación. La convocatoria de SEO/BirdLife y el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) se desarrolla del 6 al 15 de noviembre de 2026, con un único turno y 6 plazas.

Qué cubre. El programa paga alojamiento, desayuno —que los propios voluntarios preparan en las instalaciones—, comidas y cenas en establecimientos cercanos, material de trabajo y seguro de accidentes. El único gasto que corre por cuenta del participante es el desplazamiento hasta Los Yébenes, el municipio más cercano y punto de encuentro habitual.

El trabajo real. Las tareas incluyen revisar y mantener vivares y cerramientos para conejos, proteger especies vegetales singulares y apoyar la repoblación de frondosas autóctonas. No es un detalle menor: el conejo de monte es la presa base que sostiene a especies amenazadas como el águila imperial ibérica y la cigüeña negra, ambas presentes en la finca.

Cómo entrar. Basta con ser mayor de edad y rellenar el formulario oficial de SEO/BirdLife. En la selección pesan el interés por la conservación, la disposición a convivir en grupo y la experiencia previa en programas similares. El programa nacional de voluntariado ambiental, activo desde 2002, recibe cada año cerca de 1.000 solicitudes para el conjunto de parques y fincas del OAPN; Quintos de Mora es solo una de sus sedes, con 6 plazas.

Aislada pese a estar cerca. Los Yébenes, el municipio que acoge la finca, ocupa 676 km² y pierde población de forma sostenida: el censo electoral bajó de 4.596 vecinos en 2015 a 4.328 en 2026. La carretera N-401 conecta el pueblo con Madrid, a unos 155 km, pero la finca en sí no es visitable y se recorre por caminos propios cerrados al público. Esa misma distancia —menos de dos horas por carretera— es la que Sánchez salvó en helicóptero militar en junio de 2025, en lugar de conducir, y generó cierta controversia en algunos medios.

Fernando III la vendió. La finca no siempre fue del Estado. En 1246, el rey Fernando III el Santo vendió estos montes a la ciudad de Toledo por 45.000 maravedíes alfonsíes. Toledo los conservó hasta la desamortización del siglo XIX, cuando pasaron al Ayuntamiento de Mora —de ahí el nombre— a cambio de los derechos de pastoreo que el pueblo perdía. En 1942, Patrimonio del Estado se la compró a Mora como compensación, y desde entonces la gestiona el OAPN.

De Bush a Sánchez. Felipe González usó la finca en 1993 para su primer almuerzo con el juez Baltasar Garzón, organizado por José Bono. Aznar la convirtió en su segunda residencia y recibió allí a Tony Blair y Romano Prodi en 2000, y a George W. Bush y Condoleezza Rice el 12 de junio de 2001. De alguna manera, se estimó que estos paisajes que aproximaban a los grandes campos de cultivo tejanos y del norte de Alabama. Sánchez pasó allí la Navidad de 2021 con su familia y, en junio de 2025, se refugió diez días tras la dimisión de Santos Cerdán.

El monte alberga 1.100 hectáreas de encinar y se sitúa entre los 1.000 y los 1.200 metros de altitud, entre las sierras de Torneros y del Pocito. La región es, de hecho, una raña (meseta). La ficha de fauna del Organismo Autónomo Parques Nacionales cifra en 374 las especies animales catalogadas en la finca: 181 vertebrados y 193 invertebrados. Entre los vertebrados hay 12 especies de anfibios, 17 de reptiles, 108 de aves, 36 de mamíferos —11 de ellos murciélagos— y 8 de peces; entre los invertebrados destacan los 114 lepidópteros identificados hasta ahora.

El catálogo florístico, revisado en 2010, eleva la cuenta a 837 táxones vegetales —857 con variedades—, frente a los 381 del primer catálogo de 1988; el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha declaró vulnerables dos de ellos. Y al estar adscrito al Organismo Autónomo Parques Nacionales, el lugar se ha preservado como un lugar único del bosque mediterráneo, un pequeño rincón que cuida y conserva lo mejor de la fauna y flora local.

Imágenes | Flickr

En Xataka | En España siempre hay un "pueblo pequeño que ofrece casa gratis y trabajo". Y siempre tiene letra pequeña

En Xataka | Casi 4.000 euros al mes y casa gratis por trabajar en una casa rural: la España vaciada se llena de oportunidades