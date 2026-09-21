200 euros y 6 puntos: lo que te juegas si adelantas mal a un ciclista a partir del 1 de octubre

A partir del 1 de octubre, la forma en que los conductores adelantamos a los ciclistas en la carretera cambia, y esta vez, ignorar las nuevas normas conlleva sanciones. Por eso bajo estas líneas te contamos todo lo que debes saber para que el cambio no te pille por sorpresa.

Qué cambia. La reforma, aprobada en junio y confirmada a través del Real Decreto 518/2026, modifica el Reglamento General de Circulación y entra en vigor el próximo 1 de octubre de 2026. A partir de esta fecha, adelantar a un ciclista no solo requiere que mantengamos una separación lateral de 1,5 metros, sino que los conductores también tendrán que reducir la velocidad de forma antes de iniciar la maniobra.

La nueva regla de velocidad. En vías interurbanas, los conductores deben reducir su velocidad al menos 20 km/h por debajo del límite establecido para el tramo, tanto antes como durante el adelantamiento. En términos prácticos, eso significa que en una carretera convencional con un límite de 90 km/h, no se podrá completar ningún adelantamiento a más de 70 km/h.

Efecto venturi. Ya no es solo el tiempo de reacción, es que a velocidades diferenciales más altas, un vehículo que adelanta genera una turbulencia de aire más fuerte alrededor del ciclista. Primero lo empuja hacia fuera a medida que el coche se acerca y luego lo atrae hacia dentro cuando pasa, un comportamiento aerodinámico vinculado al efecto Venturi. Reducir la velocidad antes de la maniobra disminuye esa diferencia de presión y permite que el adelantamiento sea más estable y predecible para el ciclista.

Multa. Según la nueva regulación, la infracción se considera grave y se puede aplicar incluso sin que exista contacto físico. Ya no solo aplica la distancia, sino si el conductor tenía suficiente espacio y tiempo para completar el adelantamiento con seguridad. Si un conductor tiene que dar un volantazo brusco o acelerar agresivamente para colarse, eso en sí mismo puede considerarse prueba de que no había un margen real para adelantar de forma segura.

En el BOE queda especificado que, incumplir estas nuevas normas, ya sea por no reducir la velocidad, por no dejar el margen de 1,5 metros o por no cambiar de carril cuando sea obligatorio, se considera como infracción grave. La DGT estipula que esta categoría de infracciones conllevan una multa de 200 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir.

Como ocurre con la mayoría de las multas de tráfico en España, el pago en los primeros 20 días tiene descuento del 50%, lo que reduce el coste real a unos 100 euros en la práctica.

En las ciudades es diferente. En zonas urbanas, donde los coches y las bicicletas a menudo comparten el mismo carril, se exigirá a los conductores que mantengan una distancia de seguridad mínima de 5 metros por detrás del ciclista que circule delante de ellos, a diferencia de antes, que no había un mínimo fijo. Incumplir esta regla también puede acarrear la misma sanción de 200 euros y la pérdida de 6 puntos.

No se trata solo de coches y bicicletas. El reglamento también endurece las normas para adelantar a vehículos averiados o inmovilizados en cualquier vía, exigiendo a los conductores mantener una distancia lateral de seguridad estable al rebasarlos, e introduce requisitos específicos para cuando se adelanta y hay nieve. Ambos supuestos conllevan asimismo multas de hasta 200 euros.

Vigilancia. Las autoridades prevén que se realice un control más estricto en las carreteras secundarias y convencionales, precisamente donde históricamente se han concentrado la mayoría de las colisiones entre coches y ciclistas, tal y como apuntan desde Motor16, que señala que la reforma responde a años de datos sobre siniestralidad.

Imagen de portada | Munbaik Cycling Clothing

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