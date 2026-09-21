MediaTek ya tiene lista su alternativa a los SoC Snapdragon para portátiles prémium: el chip Dimensity CX C10 Max

El SoC que acaba de presentar MediaTek no es uno más. El nuevo chip Dimensity CX C10 Max de esta compañía taiwanesa llega decidido a abrirse paso en el mercado de los ultraportátiles prémium preparados para sacar partido a la inteligencia artificial (IA). MediaTek ha confirmado que llegará a las tiendas próximamente en el interior de un ordenador portátil Googlebook del segmento prémium, aunque por el momento no sabemos apenas nada de este dispositivo.

Lo que sí conocemos con cierto detalle son las especificaciones de este SoC insignia. De fabricar el chip Dimensity CX C10 Max se está encargando TSMC, y lo está produciendo en uno de sus nodos de 3 nm. Su arquitectura es de tipo All Big Core, por lo que incorpora una CPU de ocho núcleos, una GPU de 11 núcleos y una NPU de octava generación. Sobre el papel, pinta bien. Además, MediaTek asegura que sus ingenieros han optimizado su microarquitectura con el propósito de maximizar su rendimiento y minimizar su consumo.

Este requisito es importante en cualquier ordenador portátil, pero lo es especialmente en los equipos que, como los Googlebooks, han sido diseñados para maximizar la portabilidad y dilatar la autonomía tanto como sea posible. De hecho, MediaTek nos hace una promesa muy interesante: este SoC va a permitir a los fabricantes de ordenadores portátiles hacerlos más finos y más ligeros. Además, podrán prescindir del ventilador para el SoC principal y tendrán una autonomía para todo el día. Probablemente su batería no durará 24 horas, pero sí debería superar claramente la duración de una jornada laboral estándar.

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Preparado para Gemini Intelligence

La NPU, o unidad de procesamiento neuronal, de este SoC merece que le prestemos un poco de atención. De hecho, como he mencionado unas líneas más arriba, este chip ha sido concebido para permitir a los usuarios aprovechar las capacidades de la IA en general, y de Gemini Intelligence en particular. La NPU 890 alcanza un rendimiento máximo, según MediaTek, de 55 TOPS, por lo que, en teoría, debería ofrecernos una productividad óptima al utilizar el motor de IA desarrollado por Google.

Su ISP Imagiq 1090 es compatible con sensores de cámara de hasta 32 megapíxeles

Más cosas interesantes acerca de este chip. Su ISP Imagiq 1090 es compatible con sensores de cámara de hasta 32 megapíxeles y permite capturar, de nuevo según MediaTek, vídeo HDR de alta calidad, realizar zooms de vídeo fluidos y mantener el enfoque de forma continua. Podéis estar seguros de que pondremos esta promesa a prueba tan pronto como un dispositivo equipado con el SoC Dimensity CX C10 Max caiga en nuestras manos.

En lo que se refiere a la conectividad inalámbrica, este SoC no está nada mal. Es compatible con el estándar Wi-Fi 7 y alcanza una velocidad de transferencia de hasta 7,3 Gbps. También tiene conectividad Bluetooth 6.0. En este terreno a priori no tenemos nada que objetarle, pero su auténtica prueba de fuego llegará cuando lo analicemos en algún ultraligero y comprobemos si su productividad y su autonomía realmente están a la altura. Estas son las dos grandes promesas de estos dispositivos, y, con frecuencia, también son su talón de Aquiles.

Imágenes | MediaTek

Vía | MediaTek

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