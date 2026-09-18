China niega haber copiado modelos de IA estadounidenses a gran escala y avisa: habrá represalias

La guerra tecnológica que están librando EEUU y China ha entrado en una nueva fase. Durante los últimos cuatro años estos dos países han competido por el acceso a los chips de vanguardia para inteligencia artificial (IA) que son necesarios para el entrenamiento de sus modelos de frontera. Ahora, además, están disputando el acceso a los propios modelos y el control de sus capacidades más avanzadas. Este es el contexto en el que varias agencias estadounidenses han levantado su puño frente a China.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) han acusado a varios laboratorios chinos de IA de desplegar desde 2024 campañas masivas de destilación para extraer las capacidades de los modelos de IA de frontera estadounidenses. El Gobierno de EEUU sostiene que esta estrategia está permitiendo a los laboratorios chinos reducir drásticamente tanto el tiempo que es necesario invertir en el entrenamiento de los modelos como su coste.

La destilación, en realidad, no es una práctica ilegal. Tampoco es una forma de copiar literalmente un modelo de IA. De forma estricta es una estrategia que permite a un modelo más pequeño reproducir algunas de las capacidades de un modelo más grande a partir de las respuestas que le entrega este último. Podemos verlo como un proceso de enseñanza en el que un modelo ejerce como profesor y el otro como alumno.

Pekín no acepta la acusación de Washington

El conflicto lo ha desencadenado el hecho de que la Administración de EEUU acusa a China de estar usando la destilación de forma masiva y deliberada para extraer las capacidades de modelos estadounidenses a los que no tiene acceso directo. Según las tres agencias que he mencionado unas líneas más arriba varios laboratorios chinos de IA han orquestado campañas de destilación utilizando una enorme cantidad de cuentas, proxies e identidades falsas con el propósito de realizar millones de consultas coordinadas a los modelos estadounidenses.

EEUU defiende que las técnicas utilizadas por las compañías de IA chinas recurren a la inyección de 'prompts' y al 'jailbreak'

EEUU no está acusando a China de recurrir a la destilación de modelos como técnica legítima, sino de utilizarla en determinadas campañas que considera abusivas. Además, las agencias estadounidenses defienden que las técnicas utilizadas por las compañías de IA chinas recurren a la inyección de prompts y al jailbreak (liberación o desbloqueo) para extraer información que en condiciones normales los modelos no entregarían. El jailbreaking persigue lograr que un modelo ignore sus restricciones de seguridad.

Las empresas que según las agencias estadounidenses están recurriendo a estas prácticas son DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun y Z.AI. Y sus "víctimas" son los modelos de frontera de OpenAI, Anthropic, Google y xAI. El Gobierno chino no acepta las premisas estadounidenses debido a que considera que carecen de fundamento factual y jurídico. Según el Ministerio de Comercio chino, la destilación es una técnica neutral utilizada ampliamente en la industria de la IA, de modo que las acusaciones de EEUU solo persiguen detener el progreso de los modelos de IA chinos y preservar su posición dominante.

No obstante, la defensa de China no se ha limitado a rebatir las acusaciones de EEUU. Además, el Diario del Pueblo, que es el principal periódico oficial del Partido Comunista de China, ha advertido de que el Gobierno chino adoptará las medidas que considere oportunas si su homólogo estadounidense usa estas acusaciones como pretexto para presionar a los laboratorios de IA chinos. Hay una lectura que no debemos pasar por alto: si EEUU consigue limitar simultáneamente el acceso de China a los chips para IA de vanguardia y a los modelos de frontera estadounidenses, los laboratorios chinos se verán obligados a trabajar bajo una presión extrema.

Imagen | Generada por Xataka con ChatGPT

Más información | SCMP

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