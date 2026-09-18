Dreame ya ha conquistado el hogar con sus electrodomésticos. Ahora quiere conquistar las calles con los patinetes de Navee

Dreame desembarcó en España en septiembre de 2024 y desde entonces su trayectoria ha sido arrolladora. En septiembre de 2025, sólo un año después, anunciaron que sus ingresos habían crecido un 139% interanual en Europa. A estas alturas, Dreame ya se ha convertido en una marca conocida en robots aspiradores y otros productos para el hogar, pero lo que no todo el mundo sabe es que también venden patinetes eléctricos bajo la marca Navee.

Navee lleva en España desde octubre de 2023 con una oferta de varios modelos de patinetes, pero su oferta se ha ampliado más allá. Hoy, Navee apuesta por más dispositivos de movilidad como bicicletas eléctricas, carritos de golf y hasta un exoesqueleto.

Los patinetes, la categoría estrella

Navee opera en más de 60 países y presume de que ya cuenta con más de un millón de usuarios a nival global, que ya han recorrido 720 millones de kilómetros con sus productos. En España actualmente vende 21 modelos de patinetes en su web, con precios que van desde los 200 hasta los 1.200 euros para el modelo más avanzado. Esta oferta se ampliará en los próximos meses con los nuevos modelos que anunciaron recientemente.

Plegado ocupa mucho menos espacio

Una de sus propuestas es el Navee Fold P10, un patinete que tiene una estructura de plegado triple que hace que ocupe menos espacio. Estuve en el stand de Navee en IFA y pude verlo plegado y la verdad es que se queda mucho más compacto que los patinetes tradicionales. En concreto, Navee habla de que el volumen se reduce en un 80%, lo que lo hace ideal para almacenarlo en casa o en la oficina bajo el escritorio. Tiene una potencia de 1.350W y ofrece hasta 70 kilómetros de autonomía.

En el stand también tenían expuesto el Navee UT3 Max, su nuevo modelo de gama alta capaz de subir pendientes de hasta el 28% de inclinación gracias a su potencia de 1.638W. La autonomía asciende hasta 90 kilómetros y destaca su suspensión, con horquilla hidráulica delantera y suspensión de muelles en la trasera. Ambos se pondrán a la venta en España en 2027, sin fecha ni precio aún confirmados.

La gran novedad: el exoesqueleto

El producto que más llamó la atención en la feria IFA fue el Navee Exo S Pro, el nuevo exoesqueleto de la marca. Pude probarlo y me gustó mucho lo cómodo y ligero que resulta (sólo pesa 1,8Kg). La asistencia se nota bastante, especialmente al subir escaleras (y sobre todo teniendo en cuenta que llevaba ya dos días en la feria haciéndome unos 25.000 pasos diarios).

Navee dice que el exoesqueleto está pensado para reducir el esfuerzo físico en movimientos diarios y se puede usar caminando, corriendo o yendo en bici. Los usos a los que más sentido les veo es hacer rutas de montaña largas o para trabajadores que se muevan por terrenos con mucho desnivel.

Lo más llamativo es que no fue un prototipo para enseñar en la feria sin más, sino que ya está a la venta y España es uno de los mercados elegidos. Eso sí, barato lo que se dice barato, no es. Cuesta 1.099 euros.

Imágenes | Navee, Xataka