"Está usted intentando acceder a un sitio web ilegal": algo extraño está pasando con Archive.today en España y apunta en una dirección

Si intentas entrar en archive.today desde España, probablemente no lo consigas. Desde hace unos días, el popular servicio de archivado de páginas web está dando problemas a muchos usuarios y, según el medio Bandaancha, el motivo es que ha sido bloqueado por orden del Ministerio de Cultura.
El bloqueo no es uniforme. No todos los usuarios están encontrándose con el mismo resultado al tratar de entrar en archive.today. En el equipo de Xataka lo hemos probado y nos hemos encontrado con que en el operador O2 aparece el clásico aviso del Ministerio que dice "Está usted intentando acceder a un sitio web ilegal". Desde Vodafone nos sale un mensaje que dice "Por causas ajenas a Vodafone, esta web no está disponible". También nos hemos encontrado con que, al entrar en archive.today, automáticamente redirige al subdominio archive.ph.
También los subdominios. La medida no se limita al dominio principal: también alcanza a sus direcciones alternativas, entre ellas archive.is, archive.ph y archive.li. Sin embargo, el bloqueo es heterogéneo dependiendo del operador desde el cual accedemos. Desde O2 tampoco deja acceder a archive.ph y varios usuarios señalan en el foro de Bandaancha que el subdominio .li también les lleva al aviso del Ministerio. No ocurre lo mismo con todos los operadores: con Digi, por ejemplo, el dominio .today redirige directamente a .ph y la página carga sin ningún problema, y el .li tampoco muestra fallos.
Hay más inconsistencias al acceder a través del protocolo https o http sin cifrado. En el caso de Vodafone, por ejemplo, puedo entrar en archive.ph con cifrado, pero al acceder mediante http me sale el mensaje de acceso denegado.
Sin confirmación oficial. Por el momento, el Ministerio de Cultura no ha añadido los dominios a su listado de webs bloqueadas, ni tampoco ha emitido ninguna resolución al respecto. Sin embargo, según Bandaancha, se trata de un bloqueo del Ministerio que se produjo a mediados de agosto. El motivo de que lo estemos notando ahora es que ha sido cuando las operadoras han empezado a aplicar la medida.
Archive.today. Es un conocido servicio que permite guardar una copia completa de cualquier página web en un momento concreto del tiempo. El problema es que también puede guardar instantáneas de webs que están protegidas por un muro de pago, lo que la convierte en uno de los métodos más fáciles y más usados para hacer precisamente eso. A esto se suma otro matiz delicado: el servicio ignora las órdenes de exclusión marcadas mediante el protocolo robots.txt, pensadas normalmente para frenar el rastreo automatizado de bots, por lo que ni siquiera un sitio que pida explícitamente no ser indexado queda a salvo de terminar archivado.
Hemos contactado con el Ministerio de Cultura y actualizaremos el artículo cuando recibamos respuesta.
Imagen | Ministerio de Cultura
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