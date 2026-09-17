Con molinillo integrado, espumador automático y rebajón histórico, esta cafetera De'Longhi es ideal para hacer café de barista en casa

Una de las formas más cómodas de preparar café en casa es utilizar una cafetera de cápsulas. Ahora bien, con estas es complicado lograr bebidas que se asemejen a lo que podemos encontrar en una cafetería. De entre todas las cafeteras que podemos comprar para ello, sin duda una superautomática se presenta como la opción más cómoda y sencilla de todas. Hoy tenemos una muy interesante a precio mínimo histórico: se trata de la De'Longhi Magnifica Start, disponible en El Corte Inglés por 349 euros.

Con molinillo integrado y un sistema que crea espuma pulsando un botón

El PVP de esta cafetera De'Longhi es de 499,90 euros, lo que se traduce en que nos estaríamos beneficiando de un descuento de 150 euros. A cambio, tendríamos con nosotros en casa una cafetera que destaca por ser muy fácil de manejar y por traer un sistema llamado LatteCrema que genera espuma de forma totalmente automática. Este es mucho más cómodo que otros modelos que traen un espumador manual en forma de varilla.

Otro punto característico de este tipo de cafeteras es que tiene un molinillo integrado de acero, por lo que siempre estaremos disfrutando de grano de café recién molido. Este, además, tiene 13 niveles de molienda ajustables, lo que también añade un punto extra de personalización. El panel de control destaca por ser muy intuitivo y por venir con cuatro bebidas programadas: espresso, café largo, latte macchiato y agua caliente.

La sencillez a la hora de utilizarla se traslada también a su mantenimiento. Esta De'Longhi cuenta con un sistema de descalcificación automático, así como de enjuague automático. Además, varios de sus componentes son aptos para lavavajillas. Lo único a tener en cuenta es que, como casi cualquier superautomática, es una máquina ruidosa, por lo que puedes molestar en casa si la usas cuando el resto está dormido.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la de'longhi magnifica start ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Esta oferta de El Corte Inglés la deja a mínimo histórico, por lo que tenemos una muy buena oportunidad de compra.

Esta oferta de El Corte Inglés la deja a mínimo histórico, por lo que tenemos una muy buena oportunidad de compra. Sistema automático para la leche: Si eres de los que disfruta de una buena espuma, esta cafetera la hace de forma automática. Incluso con bebidas vegetales.

Si eres de los que disfruta de una buena espuma, esta cafetera la hace de forma automática. Incluso con bebidas vegetales. Fácil de usar (y de mantener): Su sistema de control es muy intuitivo y el mantenimiento es muy cómodo. ❌ LO PEOR Solo cuatro bebidas programadas: Otras cafeteras superautomáticas tienen más opciones de bebidas programadas.

Otras cafeteras superautomáticas tienen más opciones de bebidas programadas. Ruidosa: Como casi cualquier superautomática, a la hora de moler el café hace bastante ruido. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera superautomática para tomar un buen café en casa y quieres una que tenga sistema automático para la leche. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una cafetera más manual (ya sea italiana o espresso) o prefieres directamente buscar un modelo que cuente con más opciones de bebidas programadas.

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Imágenes | De'Longhi

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