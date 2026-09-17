Lidl vende una freidora de aire tipo Ninja Crispi con recipientes de más capacidad, menor consumo y la mitad de su precio

El diseño de las freidoras de aire ha sufrido un giro muy interesante en los últimos tiempos: mientras antes la mayoría de modelos eran muy parecidos entre sí (opacos, cuadrados, en colores bastante neutros), últimamente vemos opciones en tonos pastel, con ventanas e incluso con cestas completamente transparentes. Siendo la Ninja Crispi una de las que más destaca entre estas últimas.

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Tanto Ninja Crispi (149,99 euros) como Crispi Pro (229,99 euros) son dos de las opciones más interesantes del mercado en este terreno de las freidoras de aire con cestas intercambiables que dejan ver al completo su interior mientras cocinamos. Pero no son las más económicas y hacernos con ellas supone un desembolso mayor al de otros muchos modelos.

Sin embargo, en Lidl encontramos una estupenda alternativa que no sólo cuenta con un diseño y funciones similares a la Ninja Crispi. Además, es más barata y mejora en varios puntos clave a la súper ventas de Ninja. Está disponible a 69,99 euros en la tienda online de Lidl, aunque ocasionalmente aparece sin stock (dependiendo de la demanda de cada momento). En cuyo caso, suele indicar que vuelve a estarlo entre 2 y 4 días laborables.

Con menos potencia pero más capacidad

Si llegamos a tiempo a hacernos con una de estas Silvercrest de cristal, nos llevamos a casa una estupenda freidora de aire que sale por la mitad del precio de la Ninja Crispi. Y aunque ofrece algo menos de potencia (1.500 W frente a 1.700 W), esto puede suponer una ligera ventaja en cuanto a gasto energético al tener un consumo algo menor. Alcanzando, en cualquier caso, 200 grados con los que tendremos de sobra para preparar lo que queramos.

Además, el modelo de Lidl, que también cuenta con dos recipientes para diferentes cocinados, ofrece algo más de capacidad que Ninja Crispi: 2 y 4 litros, frente a 1,4 y 3,8 litros. No una diferencia abismal, pero sí reseñable teniendo en cuenta el precio de una y otra freidora. Más que suficientes en ambos casos para elaboraciones para varios comensales, reuniones familiares o familias grandes.

Por lo demás, esta Silvercrest ofrece varios programas establecidos de serie que facilitan el cocinado de platos concretos, la posibilidad de refrigerar los recipientes en la nevera y cerrarlos herméticamente con las tapas que incluye. Esto, sumado a que cuentan con dos asas, permite llevarlos fuera de casa o servir directamente en la mesa sin ensuciar más cuencos o platos.

⚡ EN RESUMEN: Freidora de aire Silvercrest ✅ LO MEJOR Muy buen precio de sólo 69,99 euros

de sólo 69,99 euros Mayor capacidad que Ninja Crispi ❌ LO PEOR Un stock irregular que complica comprarla en ocasiones 💡 CÓMPRALA SI... buscabas una alternativa barata a la Ninja Crispi ⛔ NO LA COMPRES SI... las cestas intercambiables transparentes no son vitales para ti

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Imágenes | Compradicción, Lidl, Silvercrest, Ninja

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