La familia de Paul Walker se pronuncia sobre el posible regreso del actor a 'Fast & Furious' mediante IA: "Lo que Meadow desee"

Trece años después de su muerte, Paul Walker sigue siendo inseparable de la saga 'Fast & Furious'. Por eso no es de extrañar que su antiguo compañero de reparto, Vin Diesel, quiera traerlo de vuelta en la película final, 'Fast Forever', sino que muchos quieran volver a verlo por última vez. La IA podría hacerlo realidad, pero con una condición

Ahora sí hay una vía: la IA. Existiría una posibilidad nueva de reencontrarse con Paul Walker en el próximo film de la saga. Su hermano Cody Walker acaba de explicar que la inteligencia artificial podría hacerlo realidad, como ya se ha visto en otras tantas ocasiones. Eso sí, con una condición.

"La IA no era nada en 2014". En una entrevista reciente con Entertainment Weekly, Cody Walker señaló que hoy existen vías y recursos para traer de vuelta a su hermano que hace más de diez años no existían: "La IA no era nada en 2014, hoy podrían hacerlo. Hay años de material de otras películas de 'Fast' que nunca se usó. Son los mejores de la industria, pueden encontrar la manera".

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La última palabra es de Meadow. Cody Walker, no obstante, no lo ve como algo que le corresponda decidir a él, sino a Meadow, la hija de Paul Walker: "Mi postura es que eso lo decide Meadow; es su padre. No tengo ningún interés en hacerlo. Me encanta cómo su personaje abandonó la franquicia. No lo mataron, no hicieron nada cursi. Es maravilloso que Brian esté criando a sus hijos. Pero si quieren [traerlo de vuelta], si Meadow lo desea, no me necesitan a mí ni a Caleb".

Cody y Caleb ya pusieron el cuerpo. Ambos ejercieron en el pasado de dobles de su hermano fallecido en 'Fast & Furious 7'. En 2018, los dos comentaron que se imaginaban regresando una vez más a la franquicia, pero parece que Cody habría cambiado de opinión.

Vin Diesel lleva tiempo empujando. El actor se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de recuperar a Brian, el personaje de Paul Walker, en 'Fast Forever' y reunirlo con su Dom una última vez. Si eso sucederá de verdad, y si la IA tendrá algo que ver, es algo que habrá que seguir esperando para saber.

Cuándo llega 'Fast Forever'. Hasta que la película se estrene en cines todavía queda un buen rato: está programado para el 16 de marzo de 2028. Mientras tanto, siempre es buen momento para revisitarlas todas. En particular, la primera, la segunda y la tercera. Son las mejores y de esta burra no me baja nadie.

Vía | moviepilot.de

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