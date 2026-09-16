Mejores auriculares para dormir 2026. Cuál comprar y 6 modelos recomendados

Mucha gente ha pasado por épocas en las que les es complicado conciliar el sueño, especialmente cuando suele haber ruidos externos. No importa que sea el paso de los coches o los ronquidos de su pareja. Sea como sea, no logran dormirse. Lo bueno es que existen wearables pensados para ayudarnos en estas situaciones, como es el caso de los auriculares para dormir. Este tipo de dispositivos no solo está pensado para aislarnos del ruido, sino para ofrecer funciones orientadas a facilitar el sueño. Nuestra opción favorita son los Soundcore Sleep A30 de Anker, aunque hay otras opciones que también son muy interesantes.

Estos auriculares inalámbricos ofrecen todo lo que podemos esperar de un dispositivo orientado a dormir. Muchos auriculares in-ear se acaban clavando cuando nos echamos de lado en la cama. Soundcore ha querido evitar esto con su perfil delgado y con una silicona suave. Además, como se puede esperar de este tipo de dispositivos, ofrece cancelación de ruido activa para evitar escuchar el ruido del exterior. Lo que nos sorprende es el nivel de personalización que ofrece, gracias a su sistema adaptativo.

Como decíamos, estos auriculares no solo servirán para aislarnos del ruido. También cuentan con una biblioteca de sonidos con más de 40 pistas para inducir a la relajación. Además, también son capaces de hacer un seguimiento de nuestro sueño, el cual podemos ver a través de la app de Soundcore.

Los destacados

Modelos Perfecto para ti Lo mejor Lo peor Precio desde Soundcore Sleep A30 Si duermes en zonas muy ruidosas o con una persona que ronque mucho. Su sistema triple de reducción acústica. Su precio es el más elevado de la lista. 159,95 € Fulext Auriculares para Dormir Si no te gusta llevar auriculares in-ear y buscas una opción económica. Su banda elástica ofrece una experiencia muy cómoda. No cuenta con sistema de reducción de ruido. 21,99 € MINISO MS217 Si buscas un modelo tipo botón económico para saber si puedes aprovechar este tipo de auriculares. Su tamaño y diseño. La calidad de sonido es algo más básica. 13,75 € Soundcore Sleep A20 Si buscas un dispositivo que te garantice sonidos relajantes toda la noche. Su batería. No incluye un sistema de cancelación total. 92,99 € Voerou auriculares para dormir Si eres de dar muchas vueltas en la cama y buscas algo con lo que hacer ejercicio. Sus altavoces estéreo ultrafinos. Tampoco ofrece aislamiento total. 22,99 € HoomBand auriculares para dormir Si buscas un modelo que se apoye mucho en el software dedicado. La aplicación dedicada de la marca. El tejido puede dar un poco de calor durante el verano. 69,00 €

Por qué destacan

Cuando buscamos los mejores auriculares inalámbricos, lo más importante es que ofrezcan un sonido de alta calidad. En este caso, lo más importante es que se trate de dispositivos que logren aislarnos del ruido en las mejores condiciones posibles. No obstante, hay otras características que debemos tener en cuenta de forma previa. A continuación, te contamos las más relevantes.

Cancelación de ruido. Como acabamos de comentar, el factor más determinante a la hora de buscar unos auriculares inalámbricos es que cuenten con cancelación de ruido. La cancelación puede ser pasiva o activa. La primera depende casi en exclusiva de la forma de los auriculares, que nos aíslan de manera física del ruido. Básicamente, se trata de un aislamiento acústico físico, como el que ofrecen los tapones para dormir. La segunda, por su parte, se trata de una tecnología electrónica. Mediante la incorporación de pequeños micrófonos, el procesador interno de los auriculares analiza el sonido en tiempo real y genera una onda sonora exactamente opuesta, con la que se produce un choque. Al producirse esto, el ruido se cancela por completo.

La cancelación activa de ruido es la opción más recomendada. Especialmente porque es capaz de adaptarse a ruidos graves y continuos, que son los que más molestias pueden causarnos al dormir. Pero también porque la mayoría de modelos que incorporan esta tecnología también cuentan con cancelación pasiva, la cual está pensada para ruidos agudos e irregulares. De modo que ofrece una experiencia completa para tratar de descansar.

Diseño. El diseño es el segundo factor clave que debemos valorar antes de apostar por unos auriculares de este tipo. Por muy buena cancelación de ruido (pasiva o activa) que ofrezcan los auriculares, serán totalmente incompatibles para conciliar el sueño si se nos clavan al dormir. Para ello, es fundamental que su diseño sea más compacto que el de los auriculares tradicionales. Existen dos tipos de diseño para estos dispositivos:

Diseño de diadema: No nos referimos a los clásicos auriculares de diadema que utilizamos para escuchar música o jugar. Se trata, literalmente, de diademas que incorporan unos pequeños altavoces para poder escuchar música o sonidos de relajación. Además, al colocarlas encima de las orejas, ofrecen un pequeño aislamiento del ruido.

Diseño in-ear: La apariencia de estos auriculares es muy parecida a la de los modelos clásicos para escuchar música. Sin embargo, apuestan por un tamaño más reducido para que no sean incómodos de utilizar mientras estamos acostados.

Autonomía. Al ser dispositivos que utilizaremos para dormir, es importante que cuenten con una autonomía lo suficientemente elevada como para garantizar su uso durante nuestras horas de sueño. Los modelos con cancelación activa de ruido suelen contar con un mayor consumo, por lo que es importante echar un vistazo a las horas que asegura el fabricante. Aunque quizás no nos haga falta hacer uso de ella durante toda la noche, lo recomendable es que al menos sean capaces de durar unas 5-6 horas con ella activa.

Sonido. Aunque no le damos la misma importancia que a los auriculares TOP, ya que hacemos la inversión, es importante que sean modelos que ofrezcan un buen sonido. De este modo también podremos aprovecharlos a lo largo del día, ya sea para escuchar música, un podcast o reproducir algún capítulo de Netflix con ellos puestos.

Otras opciones a considerar

Fulext Auriculares para Dormir. Es una banda para dormir que destaca por su buena relación calidad-precio. Por un precio bastante ajustado, nos encontramos con un modelo con diadema elástica muy cómoda. Integra auriculares con micrófono y conectividad Bluetooth 5.0 para que conectes tu móvil y escuches lo que te ayude a conciliar el sueño, ya sea un audiolibro, música relajante o un podcast.

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MINISO MS217. Se trata de una alternativa económica perfecta para probar los auriculares in-ear para dormir. Cuentan con un diseño de botón que se ajusta a la perfección al oído para que no sean molestos al usarlos cuando estamos echados. Ayudan a bloquear sonidos como ronquidos gracias a su diseño, que isla pasivamente dle ruido. Tan solo pesan 3 gramos y ofrecen una batería de 7 horas.

Soundcore Sleep A20. En el caso de buscar un modelo de mayor calidad, Anker ha incluido en estos auriculares un sistema de enmascaramiento de ruido de 4 puntos. Esto incluye almohadillas de doble sellado para ofrecer un mayor aislamiento pasivo, control inteligente del volumen y unos transductores que enmascaran el ruido. Hace un seguimiento de nuestras horas de sueño y tiene una autonomía de hasta 14 horas con una carga completa, y 80 horas con el estuche de carga.

Voerou Auriculares para Dormir. Se trata de una sencilla banda mullida y suave que destaca por su autonomía de hasta 10 horas de reproducción. Es absorbente, lavable y cómoda, además de poder ser utilizada como antifaz. Además, cuenta con una correa ajustable para evitar que se mueva accidentalmente.

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HoomBand auriculares para dormir. De nuevo, estamos ante una banda elástica. En este caso, podemos encontrarla en dos tallas diferentes y en una versión conectada o inalámbrica. Ambos modelos están fabricados en un tejido flexible y cómodo con espuma termoformada, donde se incluyen unos auriculares ultraplanos. Es ideal para escuchar música gracias a su calidad de audio HD, y además ofrece más de 100 horas de meditaciones guiadas y contenido creado por especialistas de sueño.

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Configuraciones y extras

Junto a las características que hemos mencionado más arriba, hay otra serie de aspectos que también debemos tener en consideración. Sobre todo si, además de para dormir, queremos utilizar los auriculares durante el resto del día.

Drivers. Son los altavoces que se incluyen dentro de los auriculares. Por regla general, tener unos drivers de mayor tamaño implica tener un mejor sonido. Aunque en este tipo de auriculares es complicado encontrar modelos de gran tamaño, dado que se trata de dispositivos muy compactos. Podemos encontrar drivers de entre 6 y 13 mm.

Códecs de sonido. Son los algoritmos de codificación que se usan para transmitir el sonido. Lo recomendable es contar con algunos como aptX o LDAC, ya que sirven para ofrecer una mejor experiencia en la transmisión de audio en streaming y en la reproducción de sonido de alta calidad.

Sensibilidad. Esto nos señala cuán fuerte puede llegar a sonar el auricular con un nivel de energía determinado. Se mide en decibelios de presión sonora por milivatio. Cuanto menor sea la sensibilidad, mayor tendrá que ser la energía utilizada para alcanzar cierto volumen. Esto puede dar lugar a que el sonido máximo del auricular no sea demasiado alto, además de afectar al consumo. Lo aconsejable es que cuente con, al menos, 90 dB.

Ausencia de luces. Al ser auriculares pensados para dormir, es importante que sean modelos con un diseño sobrio. Hay que prescindir de aquellos modelos con luces, pantallas o cualquier otro elemento interactivo que pueda molestarnos mientras tratamos de conciliar el sueño.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar mis auriculares normales (como unos AirPods) para dormir?

Poder puedes, pero no es lo ideal. Los auriculares estándar son rígidos y, si duermes de lado, terminarán clavándose en el cartílago y causándote dolor. Además, es muy fácil que se salgan, se pierdan entre las sábanas o incluso se estropeen si los aplastas con el peso de la cabeza.

¿Escucharé el despertador si los llevo puestos?

Sí. De hecho, es una de sus grandes ventajas. Si la alarma suena en tu móvil, el audio se transmitirá por los auriculares. Muchos modelos premium incluso tienen su propia alarma integrada en la app. Así te despiertas tú sin sobresaltar a la persona que duerme a tu lado.

¿Cómo se lavan los modelos que son de tela o diadema?

Casi todos los modelos tipo cinta están diseñados para lavarse fácilmente. Tienen una pequeña ranura por donde puedes extraer el módulo Bluetooth y los altavoces ultraplanos. Una vez vacía, la cinta de tela se puede lavar a mano o en la lavadora sin problema.

¿Es malo para mis oídos escuchar ruido blanco toda la noche?

No, siempre y cuando mantengas un volumen seguro. Los expertos recomiendan mantener el sonido a un volumen moderado: lo justo para enmascarar el ruido exterior, pero sin que resulte fuerte. Muchos auriculares específicos para dormir limitan el volumen máximo precisamente para proteger tu salud auditiva a largo plazo.

¿Es peligroso tener el Bluetooth encendido cerca de la cabeza toda la noche?

No hay de qué preocuparse. Estos dispositivos utilizan tecnología Bluetooth, que emite un nivel de radiación no ionizante minúsculo (muchísimo menor que el de un teléfono móvil buscando cobertura o el router del WiFi). Son completamente seguros para un uso continuo.

¿Se apagan solos o suenan toda la noche?

Depende de lo que tú prefieras. La mayoría de aplicaciones de estos auriculares incluyen un temporizador. Puedes programarlos para que el sonido de lluvia o ruido blanco se apague a los 30 o 60 minutos, justo cuando calcules que ya estarás profundamente dormido, ahorrando así batería.

Recomendación final

Como hemos visto, hay opciones variadas y bastante diferentes entre sí. Sin embargo, si buscamos los mejores auriculares para dormir, no cabe duda de que nuestra recomendación serían los Soundcore Sleep A30. Su diseño es perfecto para que podamos utilizarlos por la noche sin que nos molesten. Además, ofrece una calidad de sonido fantástica para darle un uso tradicional.

Incluye un sistema de cancelación de ruido activa de mucho nivel, que además se potencia gracias al enmascaramiento adaptativo que ofrece su estuche de carga, que se encarga de monitorizar y analizar ruidos como ronquidos, para que posteriormente los auriculares se encarguen de silenciarlos por completo.

Además, es un dispositivo cargado de opciones de audio para relajarnos y favorecer que conciliemos el sueño lo más rápido posible. Pero lo mejor es que es capaz de individualizar el sonido dependiendo del uso que le demos. Suponen una inversión bastante elevada, pero no se nos ocurre una mejor opción para evitar los ruidos cuando nos metamos en la cama.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Soundcore, Voerou, Hoom, Miniso, Fulext, Abhishek Shintre en Unsplash

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