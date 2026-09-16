Llevamos años diciendo que El Niño apenas afecta a España. No es verdad: nos golpea donde menos nos fijamos

A 8.000 kilómetros de la península Ibérica, en el estado indio de Andhra Pradesh, ha llovido un 44% menos de lo normal. Empujado por un El Niño que ya ha entrado en la categoría de "muy fuerte", los medios hablan del peor monzón en once años. El asunto es que eso es quedarse corto.

Lo sabemos porque sabemos cuanto cuesta el arroz y empezamos a ver señales.

A veces, nos apresuramos a decir que El Niño no tiene un efecto directo en nuestro país y no siempre es cierto. Aquí tienen el mejor ejemplo.

Volvamos a España. Estos días las cosechadoras estarán entrando en las marismas del Guadalquivir. Sevilla ha sembrado el 100% de sus 36.500 hectáreas de arroz por segundo año consecutivo y eso es mucho decir. En 2023, no se sembró ninguna.

El problema que tenían los agricultores era que en los silos aún queda el 40% de la cosecha del año pasado. "No hay mercado", decía Eduardo Vera, de la Federación hace apenas un mes. Y es verdad: a diferencia de lo que pasó en otras crisis, el mercado ahora mismo está por los suelos.

¿Por los suelos? En octubre de 2025 el arroz indio tocó mínimos que no se habían visto en nueve años. La India cerró el año con 57,57 millones de toneladas de arroz en el país, un récord histórico. Solo la Food Corporation of India guardaba 33,59 millones de toneladas de arroz, el triple de la reserva normal.

¿Entonces no hay problema, no? Por mucho que baje la producción de arroz este año, tenemos un enorme colchón para protegernos. O eso podríamos pensar. Pero ahí está la trampa.

Lo que pasó en 2023. En agosto de 2023, el arroz tailandés se fue a 648 dólares, máximo en 15 años. Medio mundo, como es normal, lo atribuyó a El Niño. Sin embargo, la historia no fue esa.

Lo que ocurrió en 2023 fue que, en año preelectoral, India prohibió las exportaciones de arroz blanco no basmati. Fue eso lo que disparó los precios y no el clima. Por eso, la pregunta central hoy es qué hará La India. Lo hemos dicho muchas veces: "es geopolítica, no climatología".

¿Y qué tiene que ver todo esto con España? El arroz español compite directamente con el arroz indica asiático y precisamente esa es una las vías por las que El Niño impacta en nuestro país. Hay muchas más que no salen en los medios. El azúcar subió un 11,9% en agosto, los aceites vegetales están en máximos desde 2022 y Perú ha cerrado antes de tiempo la temperada de la anchoveta, un elemento clave en los piensos que comen nuestras granjas de cerdos y nuestras picisfactorías.

Mientras La India quiera, el arroz no será un problema. El problema es una cadena de suministro cada vez más global y cada vez más débil.

Imagen | BenBaso

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