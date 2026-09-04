"El Niño más intenso que cualquier otro en los últimos 1.000 años": los expertos no tienen claro qué va a pasar, pero las señales de alerta no dejan de acumularse

Según cuentan, en las playas de las islas Wolf y Darwin hay bloques de coral muerto varados en la arena. Llevan allí cuatro mil quinientos años, pero más por desidia que por otra cosa. No parecen gran cosa. Son piedras grandes, blancas, porosas. Ninguna persona normal perdería más de 10 segundos con ellas antes de esquivarlas y seguir andando. Aunque, claro, Julia Cole no es una persona normal.

Porque Cole y su equipo saben cosas. Saben, por ejemplo, que ese coral crece entre uno y dos centímetros al año depositando carbonato cálcico. Saben, por ejemplo, que la química de esa estructura depende directamente del agua en que se formó. Saben, y esto es lo fundamental, que mirándolo con detalle podemos ver un registro completísimo de la historia del océano.

Eso es lo que hicieron: perforaron 13 muestras que combinaban bloques de este tipo con colonias vivas en la zona de las Galápagos. Gracias a ellos y usando testigos geológicos y proxies, han reconstruido mil años de temperaturas del Pacífico ecuatorial.

Y tienen pésimas noticias que darnos: la variabilidad de El Niño desde 1984 es un 36,5% mayor que en todo el periodo 1000-1850, y no hay manera de conseguir eso el concurso de la actividad humana.

¿Qué significa exactamente esto? La explicación del equipo es lo suficientemente visual: eventos que antes dejaban Galápagos uno o dos grados por encima de lo normal ahora la dejan en tres o cuatro. Porque, aunque es cierto que ahora el sistema oscila más, también es cierto que el punto medio desde donde oscila es mucho más cálido de lo normal.

Teniendo en cuenta las temperaturas actuales del Pacífico podemos dar por bueno el titular: "El Niño es ahora más intenso que en cualquier otro momento de los último 1.000 años".

¿Importa más allá de la espectacularidad de las cifras? Es una buena pregunta y creemos que sí. Es verdad que no sabemos exactamente qué va a pasar con Niños tan grandes como los actuales, pero la intuición (y los modelos y la experiencia) nos dice que sus efectos se van a multiplicar.

Ya dábamos por hecho que, aunque la amplitud térmica no cambiara, los impactos hidrológicos irían a peor: una atmósfera más caliente acumula más vapor de agua; es decir, más energía. Con este trabajo en mente, lo razonable es asumir que hay situaciones en que todo se va a poner muy complicado.

¿Y en España? Esta es la segunda gran pregunta. Ahora mismo, el país está protegido porque la teleconexión con El Niño es indirecta (está mediada por la NAO, el anticiclón de las Azores y el chorro polar). El único efecto es, creemos Pero, sinceramente, no sabemos cuánto va a durar esta protección.

Imagen | BenBaso

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