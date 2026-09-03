Fable 5.1 reabre el debate sobre quién lidera la carrera de la IA: EEUU o China

Fable 5.1, el modelo de inteligencia artificial (IA) lanzado por Anthropic hace tan solo dos días, ha empujado aún más la frontera que delimita las capacidades de esta tecnología. Sus creadores aseguran que es su modelo más avanzado para programación y razonamiento, y las pruebas de rendimiento avalan esta afirmación. De hecho, el índice que ha arrojado en Artificial Analysis, 66 puntos en su Intelligence Index con la configuración máxima, lo coloca por delante de Opus 5, con 63 puntos, y GPT-5.6 Sol, con 61.

En otros tests, como Terminal-Bench v2.1 o SciCode, Fable 5.1 también lidera. Ahora mismo es el modelo más sofisticado, pero su llegada pone encima de la mesa algo mucho más importante que su potencia: la frontera de la tecnología en IA se está desplazando hacia las tareas complejas y los agentes diseñados para trabajar durante mucho tiempo en programación, investigación y razonamiento avanzado.

No obstante, este modelo de Anthropic no es el mejor en todo. De hecho, Artificial Analysis explica en su informe que Fable 5.1 consume muchísimos tokens cuando se usa con el máximo esfuerzo, lo que provoca que cueste un 20% más por tarea que Fable 5. No es en absoluto un incremento de coste anecdótico. Además, algunos de los resultados que ha obtenido en las pruebas de rendimiento están afectados por los mecanismos de seguridad, como ha reconocido la propia Anthropic. Este escenario nos recuerda que el hecho de que un modelo sea el más avanzado no implica necesariamente que sea el más competitivo o el más utilizado.

China está jugando otra partida

La llegada de Fable 5.1 nos invita a plantearnos qué papel juega en el pulso tecnológico que sostienen EEUU y China. Algunos modelos chinos, como DeepSeek, Qwen, GLM, Kimi o MiniMax, se han acercado mucho a las IA más avanzadas estadounidenses en numerosas tareas. Sin embargo, la apuesta de China es diferente a la de EEUU. El país liderado por Donald Trump está dedicando muchísimos recursos a empujar constantemente la frontera de esta tecnología, pero China prefiere poner los pesos en las manos de las empresas y los desarrolladores, permitiendo que ejecuten los modelos localmente.

China no necesita tener el modelo de IA más sofisticado para ganar terreno

En este escenario podemos pensar que si EEUU tiene los modelos más avanzados, está ganando esta batalla por mucho que China haya conseguido pisarle los talones. Sin embargo, esta conclusión sería precipitada y el resultado de una simplificación excesiva. El país liderado por Xi Jinping no necesita tener el modelo de IA más sofisticado para ganar terreno. La carrera de la IA de frontera la está ganando, por el momento, EEUU. Pero China está ganando otra carrera igualmente importante.

Su apuesta pasa por tener los modelos más baratos, personalizables y accesibles con el propósito de ser los más desplegados, y, así, debilitar a sus competidores estadounidenses desde un punto de vista económico. No obstante, hay un matiz importante que merece la pena que no pasemos por alto: que un modelo tenga pesos abiertos no implica necesariamente que su código fuente esté completamente abierto. Actualmente hay modelos abiertos de origen estadounidense, pero el ecosistema de los modelos de pesos abiertos hoy lo controla China debido a que es su principal motor de crecimiento.

Todo lo que hemos repasado hasta este momento parece invitarnos a concluir que China quiere ganar esta guerra regalando la IA. Nada más lejos de la realidad. A priori la gratuidad o la apertura de algunos modelos puede parecer una estrategia poco rentable, pero a medio plazo no lo será. Lo que las empresas chinas que desarrollan modelos de IA están consiguiendo es crear un ecosistema alrededor de sus propuestas y desencadenar una dependencia tecnológica que presumiblemente las colocará en el futuro en una posición de fortaleza frente a sus competidores estadounidenses. El modelo de negocio de China es muy diferente al de EEUU, es cierto, pero no por ello deja de ser un modelo de negocio.

Imagen | Generada por Xataka con ChatGPT

Más información | SCMP

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